In 10 Sekunden kann viel passieren

Wann werden 10 Sekunden zu einer großen Sache? Wenn es um die Leistung der Anwendung geht.

Für cloudnativ Microservice-Anwendungen sind 10 Sekunden wirklich eine lange Zeit.

Die Dinge, die in 10 Sekunden mit Ihren Anwendungen passieren können, sind unerschöpflich und die meisten sind nicht gut.

Bevor wir uns jedoch mit den Details der möglichen Auswirkungen auf Ihre Anwendungen befassen, werfen wir einen Blick auf einige reale Ereignisse, die zeigen, was innerhalb von 10 Sekunden passieren kann:

Usain Bolt kann die Goldmedaille über 100 Meter bei den Olympischen Spielen gewinnen – und zwar in genau 9,58 Sekunden.

Eine Ampel kann von Grün über Gelb auf Rot wechseln.

Die Nutzer entscheiden innerhalb von 10 Sekunden, ob sie auf Ihrer Website bleiben möchten.

Schluckauf heilen.

Den Spiegel nach dem Duschen abwischen.

Ein T-Shirt in zwei Schritten falten.

Alle möglichen Kopfrechenaufgaben durchführen.

Einen Rubik's Cube in 2 Zügen lösen.

Ein Schloss mit einer Büroklammer knacken.

Das Beispiel von Usain Bolt gefällt uns besonders, weil diese Distanz eine lange Strecke ist, die man in weniger als 10 Sekunden zurücklegen muss.

Für die Leistung und Verfügbarkeit von cloudnativen Anwendungen sind 10 Sekunden eine Ewigkeit. Transaktionen rasen durchs Internet und halten die Räder des Handels in Bewegung.

Was kann in 10 Sekunden passieren, wenn etwas schiefgeht? Nun ja, es kann zu Verzögerungen, Abstürzen und sogar zum kompletten Scheitern von Transaktionen kommen.

Bei dieser Art von Problem können die Einnahmen aufgrund von Umsatzeinbußen sinken. Kunden werden Warenkörbe und Ihre Website verlassen und einen anderen Ort finden, um das zu kaufen, was sie wollen. Und Ihr Markenimage kann darunter leiden.

Warum sollte es dann akzeptabel sein, dass Observability-Tools, die Metriken langsam erfassen oder noch schlimmer, Metriken und Traces stichprobenartig erfassen und aggregieren? Wie kann eine solche Plattform als gleichwertig mit einer Observabilitäts-Plattform betrachtet werden, wie der IBM® Instana-Plattform, die Informationen mit der Geschwindigkeit moderner Microservices sammelt und kontextualisiert? Sie lassen die oben beschriebenen Probleme über einen längeren Zeitraum bestehen, bis die Informationen verfügbar sind, die zur Behebung des Problems benötigt werden.