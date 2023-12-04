Ein Blick auf das KI-Ethik-Governance-Framework von IBM

„Unternehmen sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass KI-Projekte, die sie entwickeln, bereitstellen oder nutzen, keine negativen ethischen Konsequenzen haben“, so Gartner. Doch während 79 % der Führungskräfte sagen, dass die Ethik der KI für ihren unternehmensweiten KI-Ansatz wichtig ist, haben weniger als 25 % ethische Governance-Prinzipien operationalisiert. In einer Fallstudie mit IBM spricht Gartner darüber, wie man ein Framework etablieren kann, um den Prozess der Erkennung und Verwaltung von Technologie-Ethikproblemen in KI-Projekten zu optimieren.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
In der Fallstudie heißt es: „Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI in den Geschäftsabläufen müssen Unternehmen sicherstellen, dass diese Technologie ethisch eingesetzt wird.“ Wenn die Anwendungsfälle von KI wachsen, erweisen sich breit gefasste und abstrakte Prinzipien als unzureichend, da sie keine klaren Prozesse für eine rechtliche und ethische Überprüfung vorsehen.
Das Governance-Framework von IBM basiert auf vier Kernrollen innerhalb des Unternehmens:
Darüber hinaus unterstützt das CPO AI Ethics Project Office alle diese Initiativen. Es fungiert als Bindeglied zwischen den Governance-Rollen, unterstützt die Umsetzung von Technologieethik-Prioritäten, hilft bei der Erstellung von Tagesordnungen des KI Ethik-Gremiums und stellt sicher, dass der Vorstand über Branchentrends und die Unternehmensstrategie auf dem Laufenden gehalten wird.
IBM hat seinen multidisziplinären, multidimensionalen Ansatz zur KI-Ethik öffentlich definiert, der auf Prinzipien von Vertrauen und Transparenz basiert. Diese Grundprinzipien bilden die Basis für die Arbeit des AI Ethics Board von IBM, der Anwendungsfälle von KI überprüft, um die Übereinstimmung mit den IBM-Prinzipien und dem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld sicherzustellen.
Mithilfe des oben beschriebenen Frameworks fördert IBM die ethische KI-Governance durch seine Produktangebote. IBM watsonx.governance™, eine Komponente des watsonx™ Portfolios, die am 5. Dezember 2023 verfügbar sein wird, unterstützt Unternehmen bei der Überwachung und Steuerung des gesamten KI-Lebenszyklus. Es hilft, verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI-Workflows zu beschleunigen. Sein Toolkit automatisiert das Risikomanagement, überwacht Modelle auf Verzerrung und Abweichungen, erfasst Modellmetadaten und erleichtert die kollaborative, unternehmensweite Einhaltung von Vorschriften.
IBM Consulting bietet zudem umfangreiche KI-Beratungsleistungen im Einklang mit unserem unternehmensweiten Ansatz zur KI-Ethik an. Unsere Experten können Unternehmen bei der Implementierung verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger KI in einer Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützen, darunter Kundenservice, Anwendungsmodernisierung, Transformation, Marketing und Finanzwesen.
Gartner, Fallstudie: Ein KI-Governance-Framework für das Management von Anwendungsfallethik, Forschungsteam für Recht und Compliance, 20. September 2023.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner spricht keine Empfehlung für in seinen Forschungspublikationen erwähnte Anbieter, Produkte oder Services aus und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Fakten ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Lernen Sie die wichtigsten Vorteile kennen, die sich durch die automatisierte KI-Governance sowohl für heutige generative KI- als auch für herkömmliche ML-Modelle ergeben.
Erfahren Sie mehr über die neuen Herausforderungen der generativen KI, die Notwendigkeit der Steuerung von KI- und ML-Modellen und die Schritte zum Aufbau eines vertrauenswürdigen, transparenten und erklärbaren KI-Frameworks.
Verstehen Sie, wie wichtig es ist, einen vertretbaren Bewertungsprozess einzurichten und jeden Anwendungsfall konsequent in die entsprechende Risikostufe einzustufen.
Erfahren Sie, wie Sie mit einem Portfolio von KI-Produkten für generative KI-Modelle ethische und gesetzeskonforme Praktiken fördern.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Verwalten Sie generative KI-Modelle ortsunabhängig und stellen Sie diese in der Cloud oder lokal mit IBM watsonx.governance bereit.
Erfahren Sie, wie KI-Governance dazu beitragen kann, das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter in KI zu stärken, die Akzeptanz und Innovation zu beschleunigen und das Vertrauen Ihrer Kunden zu verbessern.
Bereiten Sie sich auf die EU-Verordnung über künstliche Intelligenz vor und etablieren Sie mithilfe von IBM® Consulting einen verantwortungsvollen KI-Governance-Ansatz.
Steuern, verwalten und überwachen Sie Ihre KI mit einem einzigen Portfolio, um verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI voranzubringen.