Ein Blick auf das KI-Ethik-Governance-Framework von IBM

In der Fallstudie heißt es: „Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI in den Geschäftsabläufen müssen Unternehmen sicherstellen, dass diese Technologie ethisch eingesetzt wird.“ Wenn die Anwendungsfälle von KI wachsen, erweisen sich breit gefasste und abstrakte Prinzipien als unzureichend, da sie keine klaren Prozesse für eine rechtliche und ethische Überprüfung vorsehen.

Das Governance-Framework von IBM basiert auf vier Kernrollen innerhalb des Unternehmens:

Das Policy Advisory Committee: hochrangige globale Führungskräfte, die die Aufsicht über das KI-Ethikgremium ausüben und dazu beitragen, die Strategie und Risikotoleranz des Unternehmens festzulegen.

Das AI Ethics Board: ein zentrales, interdisziplinäres Gremium, das einen zentralisierten Governance-, Überprüfungs- und Entscheidungsfindungprozess für IBM-Ethikrichtlinien, -praktiken, Kommunikation, Forschung, Produkte und Dienstleistungen unterstützt. Der Vorstand hat kürzlich seine Stellungnahme zu Foundation Models veröffentlicht, die sich mit den Risiken der generativen KI auseinandersetzt.

AI Ethics Focal Points: Vertreter der Geschäftsbereiche und Unternehmensbereiche, die in KI-Ethik geschult sind und als erste Ansprechpartner fungieren, um Bedenken zu erkennen, damit verbundene Risiken für jeden Anwendungsfall zu mindern und Probleme gegebenenfalls an das KI-Ethikgremium weiterzuleiten.

Ein Advocacy Network: ein Netzwerk von Mitarbeitern auf der Basisebene aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des Vorstands, die die Technologieethikprinzipien von IBM in ihren Teams teilen und fördern und KI-Ethikinitiativen im gesamten Unternehmen ausweiten.

Darüber hinaus unterstützt das CPO AI Ethics Project Office alle diese Initiativen. Es fungiert als Bindeglied zwischen den Governance-Rollen, unterstützt die Umsetzung von Technologieethik-Prioritäten, hilft bei der Erstellung von Tagesordnungen des KI Ethik-Gremiums und stellt sicher, dass der Vorstand über Branchentrends und die Unternehmensstrategie auf dem Laufenden gehalten wird.