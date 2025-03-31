In Zeiten, in denen Minuten von Ausfallzeiten Millionen von Dollar kosten können, zeichnen sich die heutigen Mainframes durch ihre legendäre Zuverlässigkeit aus. Mit einer Betriebszeit von 99,99999 % – das sind nur wenige Sekunden Ausfallzeit pro Jahr oder weniger – bieten aktuelle Mainframes die kontinuierlichen Betriebsfunktionen, die moderne Unternehmen benötigen. Es geht nicht nur darum, die Systeme am Laufen zu halten, sondern auch darum, das Vertrauen von Kunden, Partnern und Stakeholdern zu erhalten, die auf stets verfügbare Dienste angewiesen sind.

Wenn zum Beispiel große Banken während der Feiertage Millionen von Transaktionen abwickeln, brauchen sie eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung, die die Kunden nicht warten lässt, wenn es Zeit ist, zur Kasse zu gehen. Im Bankwesen, im Gesundheitswesen und in anderen datenintensiven Branchen ist das minimale Ausfallrisiko, das Mainframes bieten, ein strategisches Gebot.

Da diese Branchen KI-Tools in ihre eigenen Abläufe integrieren, trägt diese Betriebszeit dazu bei, eine Vielzahl von Herausforderungen zu verringern, einschließlich der Aufrechterhaltung des Zugriffs auf wertvolle Daten und Erkenntnisse. Der Mainframe hat einfach keinen Konkurrenten, wenn es um schnelle Reaktionszeiten für schnellere Geschäftseinblicke geht, die von KI-Lösungen fachmännisch geliefert werden.