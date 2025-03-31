Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

6 Gründe, warum Mainframes im AI-Zeitalter ein strategisches Asset sind

Person steht neben offenen Serverschränken

Autoren

Elpida Tzortzatos

IBM Fellow and CTO of z/OS and AI on IBM Z and LinuxONE

Tina Tarquinio

Chief Product Officer, IBM Z and LinuxONE | MHV Senior Location Executive

IBM

KI spielt eine immer wichtigere Rolle bei Geschäftsentscheidungen in der IT-Branche. Von der Steigerung der Produktivität bis hin zur Gewinnung von Erkenntnissen der nächsten Stufe – KI verändert die Arbeitsweise moderner Unternehmen grundlegend. Inzwischen bewältigen Mainframes nach wie vor mehr als 70 % der weltweiten transaktionalen Workloads in allen Branchen und haben sich weiterentwickelt, um die digitale Innovation von heute voranzutreiben.

Unternehmen, die echte Innovation anstreben, erkennen, dass Mainframes und KI Partner und Katalysatoren für zukünftige Initiativen und Strategien sind. Zu den wichtigsten Bereichen gehören integrierte KI-Funktionen, kritische Zuverlässigkeit, Sicherheitsarchitektur, Compliance, Rechenleistung, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Einfach ausgedrückt: Mainframes bieten Vorteile, die für modernes Enterprise Computing und KI-Geschäftsstrategien unverzichtbar sind.

Integrierte KI-Funktionen

Mainframes haben ihre Rolle innerhalb einer modernen IT-Infrastruktur neu definiert. Diese Systeme unterstützen Unternehmen durch On-Chip-integrierte KI-Beschleuniger, die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bei geringerer Latenz vorantreiben, damit Unternehmen mehr erreichen können. Die Mainframes von heute sind Kraftpakete, die täglich 1 Billion Web-Transaktionen verarbeiten können , wobei Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben. Und wie Unternehmen schnell feststellen, benötigen KI-gestützte Lösungen enorme Mengen an Energie und Rechenleistung.

Da KI direkt in den Mainframe integriert wird, um die Verarbeitung zu verbessern, können Unternehmen mit erhöhtem Durchsatz und verkürzten Reaktionszeiten Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen. Durch die Beibehaltung der Inferenzverarbeitung auf dem Mainframe können Unternehmen KI-Ergebnisse schneller und kostengünstiger erzielen.

AI Academy

Was kommt als Nächstes für Mainframes und KI?

In dieser Folge der AI Academy erklärt Christian Jacobi, wie wichtig Mainframes für die Unternehmens-IT sind und wie sie – mit neuen Integrationen und Verbesserungen – ihre zentrale Rolle in der modernen IT festigen.
Entdecken Sie die IBM AI Academy

Geschäftskritische Systemzuverlässigkeit

In Zeiten, in denen Minuten von Ausfallzeiten Millionen von Dollar kosten können, zeichnen sich die heutigen Mainframes durch ihre legendäre Zuverlässigkeit aus. Mit einer Betriebszeit von 99,99999 % – das sind nur wenige Sekunden Ausfallzeit pro Jahr oder weniger – bieten aktuelle Mainframes die kontinuierlichen Betriebsfunktionen, die moderne Unternehmen benötigen. Es geht nicht nur darum, die Systeme am Laufen zu halten, sondern auch darum, das Vertrauen von Kunden, Partnern und Stakeholdern zu erhalten, die auf stets verfügbare Dienste angewiesen sind.

Wenn zum Beispiel große Banken während der Feiertage Millionen von Transaktionen abwickeln, brauchen sie eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung, die die Kunden nicht warten lässt, wenn es Zeit ist, zur Kasse zu gehen. Im Bankwesen, im Gesundheitswesen und in anderen datenintensiven Branchen ist das minimale Ausfallrisiko, das Mainframes bieten, ein strategisches Gebot.

Da diese Branchen KI-Tools in ihre eigenen Abläufe integrieren, trägt diese Betriebszeit dazu bei, eine Vielzahl von Herausforderungen zu verringern, einschließlich der Aufrechterhaltung des Zugriffs auf wertvolle Daten und Erkenntnisse. Der Mainframe hat einfach keinen Konkurrenten, wenn es um schnelle Reaktionszeiten für schnellere Geschäftseinblicke geht, die von KI-Lösungen fachmännisch geliefert werden.

Sicherheits- und Compliance-Architektur

Angesichts der immer raffinierteren Cyberbedrohungen bieten Mainframes durch ihre umfassende Sicherheitsarchitektur einen strategischen Vorteil.

Mainframes bieten ein Maß an Sicherheit, das durch diese Funktionen bereits in ihre Struktur eingewoben ist:

  • Integrierte Verschlüsselungstechnologie
  • Ausgefeilte Mechanismen zur Zugriffskontrolle
  • Warnsysteme gegen Angriffe von außen

Moderne Mainframes gehen bei der Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit noch einen Schritt weiter und verfügen über quantensichere und KI-beschleunigte Funktionen, um proaktiv auf zukünftige Cyberbedrohungen zu reagieren. Unternehmen können Sicherheitsmaßnahmen mit Hilfe von KI verstärken, indem sie Anomalien erkennen und Berichte erstellen, die wertvolle Informationen über Bedrohungen liefern.

Viele moderne Mainframes verfügen über eingebaute Compliance-Frameworks und robuste Audit-Verfolgung. Das macht sie wertvoll für Unternehmen, die sensible Daten in ihrer KI verwenden und strenge gesetzliche Auflagen einhalten müssen. Zum Beispiel müssen Versicherungsunternehmen wertvolle Informationen wie Patientendaten, Krankenakten und Abrechnungsdaten sicher verwalten. Diese inhärente Sicherheitsarchitektur kann das Risiko verringern, die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen und Unternehmen, die mit sensiblen Vorgängen zu tun haben, ein gutes Gefühl geben.

Transaktionsverarbeitungs­leistung

Während Cloud-Plattformen in vielen Bereichen überragend sind, sind Mainframes nach wie vor sehr effektiv bei der Bewältigung großer, komplexer transaktionaler Workloads. Mainframes haben die Möglichkeit, das Potenzial von KI-gesteuerten Lösungen voll auszuschöpfen.

Aufgrund ihrer Fähigkeit, Millionen von Transaktionen pro Sekunde mit Reaktionszeiten im Mikrosekundenbereich zu verarbeiten, sind Mainframes ideal für die Finanzverarbeitung in Echtzeit, umfangreiche Datenkonvertierungen und kritische Geschäftsvorgänge. Inferencing mit niedriger Latenz für zeitkritische Aufgaben, wie z. B. transaktionsinterne oder Echtzeit-Workloads, trägt dazu bei, dass Unternehmen und ihre Kunden schnell und in hohem Umfang mit aufschlussreichen Ergebnissen versorgt werden.

Die hohe Rechenleistung des Mainframes wirkt sich direkt auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens aus, z. B. bei der Bewältigung von Lastspitzen während des Weihnachtsgeschäfts, bei der Verarbeitung von globalen Banktransaktionen am Ende des Tages oder bei der Verwaltung von Reservierungssystemen für Fluggesellschaften. In jedem dieser Szenarien ist der Mainframe der stille Held, der den Wert für die Kunden steigert.

Wirtschaftlicher strategischer Wert

Die anfänglichen Investitionen in die Mainframe-Technologie sind zwar beträchtlich, aber es hat sich gezeigt, dass die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile die Kosten überwiegen. Durch konsolidierte Infrastrukturen, geringere Betriebskosten und vorhersehbare Leistungsmerkmale weisen Mainframes in der Regel niedrigere Gesamtbetriebskosten auf als verteilte Systeme, die ähnliche Workloads bewältigen.

Mehrere Mainframe-Funktionen tragen zur wirtschaftlichen Effizienz bei:

  • Verschieben mehrerer Workloads auf ein einziges System
  • Minimierung von kostspieligen Ausfallzeiten und Wiederherstellungsmaßnahmen
  • Geringerer Energie- und Kühlungsbedarf im Vergleich zu verteilten Serverfarmen

Die Kostenvorteile gehen auch über das System hinaus. KI-gesteuerte Systeme erfordern dank intelligenter Kontrollen, Erkennungen und Warnungen weniger Wartung und Personalaufwand.

Moderne Mainframes sind so konstruiert, dass sie den Energieverbrauch und den Platzbedarf reduzieren – egal ob On-Prem oder in einem Rechenzentrum. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit wird nicht nur den ROI steigern, sondern auch die Effizienz von Rechenzentren verbessern und sich positiv auf die Umwelt auswirken.

Flexible Technologie

Mainframes demonstrieren strategische Agilität durch die nahtlose Integration mit Cloud-Services, um eine digitale Transformation mit KI im Zentrum zu realisieren. Durch die Unterstützung beliebter Programmiersprachen, Containerisierung und Microservice-Architekturen helfen Mainframes Unternehmen, ihre Investitionen zu nutzen und gleichzeitig moderne Entwicklungspraktiken zu übernehmen.

Laut einer Umfrage des IBM Institute for Business Value (IBV) unter 2.500 IT-Führungskräften weltweit sind 88 % der Ansicht, dass die Modernisierung von Anwendungen auf Mainframes für den langfristigen Erfolg unerlässlich ist. Entwickler können KI nutzen, um Anwendungen schneller und effizienter zu modernisieren oder neu zu entwickeln und gleichzeitig Qualifikationslücken zu schließen.

Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zur Optimierung von Workloads und zum Einsatz neuer KI-Funktionen bei gleichzeitiger Kostenreduzierung und dem Schutz geschäftskritischer Daten. Mainframes dienen als Brücke zwischen etablierten Systemen und neuen Technologien und bieten eine stabile Plattform für Innovationen bei gleichzeitiger Gewährleistung operativer Exzellenz.

Die strategische Zukunft der Mainframes

Wenn Unternehmen neu definieren, was mit KI-Lösungen möglich ist, fahren Mainframes fort und passen sich als Vehikel für eine Unternehmenstransformation an. Zukunftsorientierte Unternehmen erkennen den strategischen Wert von Mainframes als Grundlage für Innovation und Wachstum an. Ihre einzigartige Kombination aus Zuverlässigkeit, Sicherheit, Verarbeitungsleistung, Anpassungsfähigkeit und wirtschaftlicher Effizienz macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für erfolgreiche Unternehmensabläufe.

Lesen Sie den Bericht Mainframes als tragende Säulen der digitalen Transformation von IBM IBV

IBM z17: Der erste Mainframe, der vollständig für das KI-Zeitalter entwickelt wurde

Erreichen Sie mehr mit IBM Z

Erschließen Sie mehr Geschäftswerte, indem Sie KI für geschäftskritische Workloads auf dem IBM z17 einsetzen.
Erfahren Sie, wie Sie KI in Ihren Mainframe integrieren können

IBM Z ist eine Familie moderner Infrastrukturen, die auf dem IBM Telum-Prozessor basieren und Unternehmensbetriebssysteme sowie IBM Z-Software ausführen, die für höhere KI-Genauigkeit, Produktivität und Agilität sorgen.
IBM z17 macht jetzt noch mehr möglich

Verarbeiten Sie bis zu 24 Billionen Prozesse pro Sekunde.
Eine Full-Stack-KI-Lösung

IBM® z17 vereint fortschrittliche KI mit hybrider Cloud und optimiert Leistung, Sicherheit und Entscheidungsprozesse – genau dort, wo entscheidende Daten sind.
Schalten Sie den Vorteil der Belastbarkeit von IBM Storage FlashSystem frei

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten Ihres Unternehmens vor Cyber-Bedrohungen schützen und eine schnelle Wiederherstellung bei kritischen Ereignissen gewährleisten können.
Virtualisierung erklärt: Optimieren Sie Ihre IT-Infrastruktur

Erfahren Sie, wie die Virtualisierung Ihren IT-Betrieb transformiert, indem sie die Ressourcen maximiert, Kosten senkt und die Agilität steigert. Entdecken Sie die Vorteile und die wichtigsten Anwendungsfälle, die Virtualisierung zu einem entscheidenden Faktor für moderne Infrastrukturen machen.
