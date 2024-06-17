6 unbequeme Erkenntnisse, mit denen sich CEOs im Zeitalter der generativen KI auseinandersetzen müssen

Beim Aufstieg der generativen KI geht es für CEOs ums Ganze. Alle Augen sind auf sie und auf die Entscheidungen gerichtet, die sie jetzt treffen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu begleiten.
Die generative KI bietet zahlreiche Möglichkeiten: Sie kann die Produktivität in praktisch allen Unternehmensfunktionen verbessern, neue Customer Experiences schaffen und die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Services vorantreiben – und das alles gestützt durch einen Wandel in der Technologie.
Um diese Möglichkeiten in die Realität umzusetzen, werden in der aktuellen Folge der AI Academy von IBM fünf wichtige und voraussetzende Säulen ermittelt.
Eines ist völlig klar: CEOs können ihr Unternehmen von morgen nicht mit der Denkweise von heute führen. Generative KI ist mehr als ein Tool für schrittweise Verbesserungen. Sie wird das Geschäft selbst verändern – wenn die Führungskräfte bereit sind, sich mit einigen unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen.
Die neue CEO-Studie des IBM Institute for Business Value 2024 hat sechs unbequeme Erkenntnisse identifiziert, denen sich CEOs direkt stellen sollten, um in diesem neuen Wirtschafts- und Technologiezeitalter erfolgreich zu sein.
Der Aufstieg der generativen KI hat eine lebhafte Debatte über ihre Auswirkungen auf Belegschaften ausgelöst. Während einige argumentieren, dass dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden, warnen andere davor, dass bestehende Arbeitsplätze vernichtet werden. Tatsächlich wird beides der Fall sein. Bedenken Sie Folgendes: Ein geringer Anteil der Arbeitsplätze mag neu geschaffen werden, ein geringer Anteil verschwindet möglicherweise. Aber ist mit dem großen Anteil dazwischen, der sich verändern wird?
Während CEOs schnell auf die generative KI reagieren müssen, erlangen sie ein Verständnis dafür, dass diese Technologie Jobs und Aufgaben auf allen Ebenen neu definieren wird. Bereits jetzt geben 51 % der CEOs an, dass sie aktuell Mitarbeiter für Positionen im Bereich der generativen KI einstellen, die es im vergangenen Jahr noch gar nicht gab. Trotz dieses schnellen Wandels geben jedoch nur 44 % an, die Auswirkungen von generativer KI auf ihre Belegschaft bewertet zu haben.
Führungskräfte müssen an die Zukunft denken und sich fragen, welche Routine- und Alltagsfähigkeiten KI-Assistenten abdecken und welche Fähigkeiten für die Mitarbeiter am wichtigsten sein werden. Dadurch wird die Bedeutung der von Natur aus menschlichen Kompetenzen wie Kreativität, Design, Ethik, kritisches Denken, Kommunikation und das Stellen der richtigen Fragen in den Vordergrund gestellt.
Es ist die Aufgabe der Führungskräfte, ihre Mitarbeiter darin zu befähigen, die generative KI zu nutzen, um ihre Arbeitsweise neu zu erfinden. Das bedeutet, nach den Menschen zu suchen, die heute die Aufgaben von morgen übernehmen, durchdachtes Risikoverhalten zu belohnen und Ressourcen und Schulungen zur Verfügung zu stellen, die Mitarbeiter benötigen, um die generative KI souverän und verantwortungsvoll für sich zu entdecken.
Denken Sie daran: Generative KI wird den Menschen nicht ersetzen, aber Menschen, die generative KI nutzen, werden diejenigen ersetzen, die davon keinen Gebrauch machen.
„Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“
Ein berühmtes Zitat von Henry Ford kommt einem direkt in den Sinn, wenn man das Potenzial von generativer KI für die Customer Experience betrachtet. Sich eine bessere Lösung vorzustellen ist das eine, aber einen völlig neuen Ansatz für ein Problem zu konzipieren, ist eine ganz andere Sache. Viele CEOs haben sich diese Denkweise bereits zu eigen gemacht. In unserer Umfrage von 2024 stuften sie Produkt- und Serviceinnovationen als ihre höchste Priorität ein, nachdem diese im letzten Jahr noch an sechster Stelle standen.
Wirklich innovative Erfahrungen bauen auf Feedback auf, um den Menschen das zu geben, was sie wollen, noch bevor ihnen dies selber klar ist. Dieser Komfort ist aber nur dann wertvoll, wenn er auf einer Vertrauensbasis beruht.
Am Beispiel von Wearables lässt sich das gut verdeutlichen. Apps, die auf generativer KI basieren, können Daten über Bewegungsgewohnheiten, Schlafmuster, Ernährung und Biometrie der Nutzer erfassen und die Ergebnisse zusammenfassen. Dazu müssen die Benutzer jedoch zunächst ihre Einwilligung zur Erfassung und Analyse ihrer Daten erteilen. Eine klare Erläuterung, wie generative KI Kundendaten schützt und verarbeitet, kann Engagement, Loyalität und Vertrauen fördern, während sich die Kunden zunehmend der generativen KI annähern.
Mit Vertrauen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien als Rückgrat kann generative KI die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten, indem sie vor allem individuelle Erfahrungen bietet, die nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern auch übertreffen.
Wenn CEOs generative KI in ihre Unternehmen einführen, stehen sie vor einer Herausforderung: Kurzfristige Gewinne anstreben oder in langfristigen Erfolg investieren. Tatsächlich sagen zwei von drei CEOs, dass sie kurzfristige Ziele erreichen, indem sie Ressourcen von längerfristigen Bemühungen umverteilen.
Aber technische Kürzungen sind eine Sackgasse. CEOs müssen einen Schritt zurücktreten, ihre Technologien bewerten und entscheiden, inwiefern diese strukturell solide sind, wo sie verstärkt werden müssen und wo von vorne begonnen werden muss. Generative KI-Erfahrungsebenen können als zusätzliches Mittel fungieren, das die Benutzer von der Komplexität abschirmt und hervorragende Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter bietet. Allerdings ist viel Arbeit erforderlich, um die zugrundeliegenden Probleme zu beheben.
Viele Führungskräfte verspüren aktuell einen starken Druck, mit generativer KI „etwas zu erreichen“. Über die gesamte C-Suite streiten sich verschiedene Führungskräfte um die Führung und Kontrolle, wobei die Entscheidungsfindung nicht immer eindeutig ist.
Trotzdem können Meinungsverschiedenheiten produktiv sein. Erst das Gesamtbild, das sich aus den Perspektiven der einzelnen Führungskräfte ergibt, zeigt den CEOs, welche Richtung das Unternehmen einschlagen sollte.
Um sicherzustellen, dass Konflikte die Kreativität steigern, sollten Führungskräfte Grundregeln festlegen und die richtige Art von konstruktiver Spannung erzeugen. Insbesondere müssen CEOs sicherstellen, dass ihre Finanz- und Technologieabteilungen die richtige kollaborative Dynamik haben. Fast zwei Drittel der CEOs sagen, dass der Erfolg direkt mit der Qualität der Zusammenarbeit zwischen Finanzen und Technologie zusammenhängt.
Es ist verlockend, bei einem so rasanten Wandel an dem festzuhalten, was bequem und vertraut erscheint. Erfolgreiche Geschäftskooperationen erfordern jedoch mehr als nur eine gemeinsame Vergangenheit, Vertrauen und geteilte Werte. Sie erfordern die Bereitschaft zur Anpassung, Innovation und Weiterentwicklung.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Kooperationen im Ökosystem kritisch hinterfragen. Das bedeutet, klar zu definieren, was sie von ihren Partnern erwarten, und eine schwierige, aber notwendige Frage zu stellen: Beschleunigen ihre derzeitigen Partner die Transformation oder behindern sie diese?
Niemand kann überall der Beste sein, aber durch die Zusammenarbeit mit dem richtigen Partner können Unternehmen die Stärken des jeweils anderen nutzen, um Wachstum zu fördern und Widerstandsfähigkeit aufzubauen.
Technologie ist nur ein Werkzeug und ihre Macht liegt in den Händen ihrer Nutzer. Wenn Menschen sich entscheiden, das Potenzial generativer KI zu nutzen, können Unternehmen mit einer schnellen Transformation rechnen. Wenn dies nicht der Fall ist, geraten die Bemühungen ins Stocken. Tatsächlich sind 64 % der CEOs der Meinung, dass der Erfolg mit generativer KI mehr von der Akzeptanz durch die Menschen abhängt als von der Technologie selbst.
Doch so wie die Dinge jetzt stehen, besteht weiterhin eine Kluft. Viele Mitarbeiter sehen generative KI als etwas, das ihnen passiert, und nicht als Werkzeug, das für sie arbeitet. CEOs müssen ihre Mitarbeiter in den Fokus nehmen, um eine Kultur zu etablieren, in der diese das Gefühl haben, Teil der Lösung zu sein, vor allem, wenn derart viele Veränderungen von oben angeordnet werden. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der jeder Mitarbeiter kreativ sein kann, um an der Neugestaltung seiner Rolle beteiligt zu werden und die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten.
Die Zukunft der Wirtschaft gehört denen, die es wagen, Dinge neu zu überdenken, zu verändern und die Transformation mit Mut und Überzeugung voranzutreiben. Die sechs dargelegten unbequemen Erkenntnisse sind eine Handlungsaufforderung für CEOs, sich mit den Realitäten der generativen KI auseinanderzusetzen und ihr Potenzial zur Revolutionierung ihres Unternehmens zu nutzen. Es ist an der Zeit, sich von dem zu verabschieden, was immer funktioniert hat, und den Sprung in eine neue Technologie, ein neues Geschäftsmodell und ein neues Zeitalter der Innovation zu wagen.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Erkunden Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.