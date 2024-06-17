6 unbequeme Erkenntnisse, mit denen sich CEOs im Zeitalter der generativen KI auseinandersetzen müssen

Beim Aufstieg der generativen KI geht es für CEOs ums Ganze. Alle Augen sind auf sie und auf die Entscheidungen gerichtet, die sie jetzt treffen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu begleiten.

Die generative KI bietet zahlreiche Möglichkeiten: Sie kann die Produktivität in praktisch allen Unternehmensfunktionen verbessern, neue Customer Experiences schaffen und die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Services vorantreiben – und das alles gestützt durch einen Wandel in der Technologie.

Um diese Möglichkeiten in die Realität umzusetzen, werden in der aktuellen Folge der AI Academy von IBM fünf wichtige und voraussetzende Säulen ermittelt.

Strategie: Definieren Sie eine klare Strategie für die generative KI und identifizieren Sie vorrangige Anwendungsfälle, die mit einem greifbaren geschäftlichen Nutzen und ROI einhergehen.

Definieren Sie eine klare Strategie für die generative KI und identifizieren Sie vorrangige Anwendungsfälle, die mit einem greifbaren geschäftlichen Nutzen und ROI einhergehen. KI-Kontrollzentrum : Bei der Skalierung von KI werden zahlreiche Technologien und KI-Modelle an verschiedenen Orten ausgeführt. Ein KI-Kontrollzentrum kann die Ebene darstellen, die mehrere Modelle verbindet und umschließt und so KI-Governance und sicheren Zugriff auf Ihre firmeneigenen Daten bietet.

: Bei der Skalierung von KI werden zahlreiche Technologien und KI-Modelle an verschiedenen Orten ausgeführt. Ein KI-Kontrollzentrum kann die Ebene darstellen, die mehrere Modelle verbindet und umschließt und so KI-Governance und sicheren Zugriff auf Ihre firmeneigenen Daten bietet. Daten : Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten, indem Sie die wertvollen firmeneigenen Daten mit den richtigen Modellen zusammenführen, um neue Wertquellen zu erschließen.

: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten, indem Sie die wertvollen firmeneigenen Daten mit den richtigen Modellen zusammenführen, um neue Wertquellen zu erschließen. Betriebsmodell : Überdenken Sie Ihr gesamtes Transformationsbetriebsmodell, um Ihrem Unternehmen zu helfen, schnell von der Idee über das Minimum Viable Product (MVP) zu einer skalierbaren Lösung zu gelangen, wobei der Fokus auf der Bereitstellung nahtloser menschlicher Erfahrungen liegt.

: Überdenken Sie Ihr gesamtes Transformationsbetriebsmodell, um Ihrem Unternehmen zu helfen, schnell von der Idee über das Minimum Viable Product (MVP) zu einer skalierbaren Lösung zu gelangen, wobei der Fokus auf der Bereitstellung nahtloser menschlicher Erfahrungen liegt. Menschen: Denken Sie darüber hinaus, die Arbeit Ihrer Mitarbeiter effizienter zu gestalten. Die zu erledigenden Aufgaben sollten neu überdacht und neue Fähigkeiten, Rollen und Karrierewege geschaffen werden, um Ihr KI-gesteuertes Unternehmen für die Zukunft fit zu machen.

Eines ist völlig klar: CEOs können ihr Unternehmen von morgen nicht mit der Denkweise von heute führen. Generative KI ist mehr als ein Tool für schrittweise Verbesserungen. Sie wird das Geschäft selbst verändern – wenn die Führungskräfte bereit sind, sich mit einigen unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen.

Die neue CEO-Studie des IBM Institute for Business Value 2024 hat sechs unbequeme Erkenntnisse identifiziert, denen sich CEOs direkt stellen sollten, um in diesem neuen Wirtschafts- und Technologiezeitalter erfolgreich zu sein.