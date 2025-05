6 Faktoren, die den Aufstieg von Branchen-Clouds vorantreiben

Bevor es Cloud Computing gab, waren die Branchen auf hochspezialisierte, lokale Softwarelösungen angewiesen. Viele verließen sich beispielsweise auf Systeme zur unternehmerischen Ressourcenplanung wie SAP, die umfangreiche Anpassungen erforderten.

In den frühen 2000er Jahren begann der Aufstieg des Cloud Computing damit, die Geschäftswelt umzugestalten. Salesforce war einer der Pioniere dieses Wandels und revolutionierte das Kundenbeziehungsmanagement, indem dieses in die Cloud verlagert wurde. Vor Salesforce waren entsprechende Systeme in der Regel lokal installiert und erforderten eine kostspielige IT-Infrastruktur, die von speziellen Teams verwaltet wurde.

Mit der Weiterentwicklung von Cloud Computing begannen die Cloud-Service-Provider (CSPs) zu erkennen, dass nicht alle Branchen die gleichen Anforderungen hatten und viele Bedenken in Bezug auf Datensicherheit, Risiken und Compliance herrschten. Dies führte zu einer Hürde für stark regulierte Branchen, wie das Gesundheits- und Finanzwesen, was die Einführung der Cloud behinderte.

In den 2010er Jahren war die Cloud zwar immer noch hauptsächlich eine Allzweck-IT-Ressource, aber einige Anbieter begannen, ihre Portfolio zu erweitern, um mehr branchenorientierte Lösungen anzubieten und dadurch Sicherheits- und Regulierungsprobleme zu lösen. Im Jahr 2012 wechselte SAP mit seiner Cloud-Plattform in die Cloud-Branche und bot von nun an branchenspezifische Module wie SAP for Healthcare und SAP for Retail an.

Große Cloud-Service-Provider, darunter IBM Cloud, boten zunehmend spezialisierte Lösungen für Branchen wie das Finanzwesen, den Einzelhandel und Regierungsbehörden an, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) und Analysefunktionen, die speziell für diese Sektoren entwickelt wurden. Heute arbeitet IBM Cloud weiterhin an Innovationen auf seiner Enterprise-Cloud-Plattform und bietet sichere und konforme Cloud-Lösungen für regulierte Branchen wie Regierungsbehörden, das Gesundheitswesen und Telekommunikation.

Im Jahr 2020 führte IBM in Zusammenarbeit mit Partnerbanken wie der Bank of America und BNP Paribas IBM Cloud for Financial Services ein, um Finanzdienstleister dabei zu unterstützen, ihre Cybersicherheits- und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Vorteile und die Flexibilität der Cloud zu nutzen. Der IBM Financial Services Cloud Council, eine Gruppe aus mehr als 130 Technologiepartnern und Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie, arbeitet mit IBM zusammen, um die Sicherheits- und Compliance-Position zu überprüfen. Die Gruppe befasst sich mit Fragen des Risikomanagements Dritter und Vierter, der Multicloud-Governance und der Datensouveränität.