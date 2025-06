KI-gestützte Automatisierung richtig gemacht

Die Macht der Automatisierung liegt in ihrer Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu vereinfachen und den Mitarbeitern wertvolle Zeit zurückzugeben, damit sie sich auf strategische Prioritäten und Innovationen konzentrieren können.

Jetzt beschleunigt die generative KI die Automatisierung. Von den Führungskräften, die bei der Einführung generativer KI führend sind, sagen fast 9 von 10, dass die Technologie ihnen hilft, mehr Automatisierungsinitiativen mit großer Wirkung durchzuführen, so eine Studie des IBM Institute for Business Value.

In den letzten vier Jahren haben wir uns darauf konzentriert, was unsere Kunden brauchen, um die Vorteile der Automatisierung in ihrem Unternehmen zu nutzen. Ein erfolgreicher Ansatz hängt vom Zugriff auf die richtigen Tools ab, um die Automatisierung in Anwendungen, IT und Infrastruktur voranzutreiben.