5G: Vor- und Nachteile – Was Führungskräfte wissen müssen

5G-Netze sind in geografische Abschnitte, sogenannte Zellen, unterteilt. Innerhalb dieser Zellen verbinden sich drahtlose Geräte wie Smartphones, Tablets und Computer mit dem Internet oder dem Telefonnetz, indem sie Funkwellen zwischen einer Basisstation und einer Antenne senden. Die zugrunde liegende Technologie eines 5G-Netzes ist die gleiche wie die eines 3G- oder 4G-Netzes, aber die Download-Geschwindigkeiten sind viel schneller. Bei einigen 5G-Netzen können Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) erreicht werden, wenn sich nur wenige Geräte im Netzwerk befinden.

Da die 5G-Technologie immer mehr Kunden erreicht und die Anzahl der Anwendungen, die sie unterstützen, weiter wächst, wird erwartet, dass auch ihre Beliebtheit bei Telekommunikationsunternehmen und Internetdienstanbietern (ISPs) zunimmt. In Nordamerika zum Beispiel haben die beliebtesten Internetanbieter für Heiminternet – Verizon, Google und AT&T – es bereits übernommen, und mehr als 200 Millionen Haushalte abonnieren es.

Drei wichtige Funktionen zeichnen die 5G-Technologie aus:

Mobilfunkstandards Netzwerk-Slicing Private Netzwerke

Hier ein genauerer Blick auf jeden dieser Bereiche, warum sie einzigartig für 5G sind und wie sie zur Funktionsweise der Technologie beitragen.

Neuer Mobilfunkstandard

Der 5G NR-Standard (New Radio) für Mobilfunknetze ist die neue Spezifikation für die Funkzugangstechnologie (RAT), die speziell für 5G-Mobilfunknetze entwickelt wurde. Im Jahr 2018 begann das 3rd Generation Partnership Project (3FPP) mit der Entwicklung eines neuen globalen Standards für Mobilfunknetze, um die Entwicklung von Geräten und Anwendungen in 5G-Netzen zu steuern. Heute müssen Mobilfunknetze und Hersteller, die 5G-Geräte mit Strom versorgen oder entwickeln wollen, einfach den 5G-NR-Standard befolgen, um die Anforderungen zu erfüllen – was die Einfachheit und Wahrscheinlichkeit einer 5G-Erweiterung erhöht. Laut einem aktuellen Bericht von Ericsson waren Ende 2023 weltweit 45 % der Netze 5G-kompatibel. Diese Zahl wird bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich auf 85 % ansteigen.

Netzwerk-Slicing

In einem 5G-Netz können Betreiber mehrere voneinander unabhängige virtuelle Netzwerke auf derselben Infrastruktur bereitstellen. Dadurch lassen sich zahlreiche geschäftliche Anwendungen unterstützen und Benutzer können noch komplexere Aufgaben aus der Ferne erledigen als heute. Zum Beispiel können Unternehmen, die Funkfunktionen nach Anwendungsfall oder Geschäftsmodell aufteilen möchten, eine „Sammlung“ in einem 5G-Netzwerk bilden. Sammlungen bieten den Benutzern in diesem Netz eine zuverlässigere und konsistentere Erfahrung auf dem Mobilgerät ihrer Wahl, als dies in früheren Generationen der drahtlosen Technologie möglich gewesen wäre.

Private Netzwerke

Die 5G-Technologie ermöglicht es Benutzern, ein privates Netzwerk mit erweiterten Funktionsmöglichkeiten wie sicherem Zugang, verbesserter Qualitätskontrolle und erhöhter Mobilität zu erstellen. Aufgrund dieser Funktionen gewinnt privates 5G schnell an Popularität bei globalen Unternehmen, die die volle Power und alle Funktionen von 5G nutzen möchten, aber gleichzeitig zusätzliche Sicherheitsebenen für ihr Geschäft benötigen. Mit privaten 5G-Netzwerken können Unternehmen mehrere Geräte, Dienste und Anwendungen in einer äußerst privaten, sicheren und effizienten Umgebung verwalten – mehr als mit jedem öffentlichen Netzwerk.