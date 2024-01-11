5 Möglichkeiten, wie IBM Herstellern hilft, den Nutzen der generativen KI zu maximieren

Auch wenn sich die generative KI noch im Anfangsstadium befindet, kann sie Herstellern in den für sie wichtigsten Bereichen leistungsstarke Funktionen bieten: Produktivität, Produktqualität, Effizienz, Arbeitssicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Generative KI kann mit anderen KI-Modellen zusammenarbeiten, um die Genauigkeit und Leistung zu erhöhen, z. B. durch die Erweiterung von Bildern, um die Qualitätsbewertung eines Computer-Vision-Modells zu verbessern. Mit generativer KI gibt es weniger „Fehlmessungen“ und insgesamt bessere Bewertungen.
Schauen wir uns fünf konkrete Wege an, wie IBM Expertenlösungen liefert, die realen Kunden geholfen haben, generative KI in die zukünftige Betriebsplanung zu integrieren.
Schulungen von Beschäftigten sind ein wichtiger Bestandteil einer sicheren und effizienten Fertigungsumgebung, bedeuten jedoch auch einen Zeitaufwand für die Manager. Die generative KI kann Videos ansehen und die Schulungsschritte der Beschäftigten verfolgen, einschließlich des Erfassens bestimmter Ereignisse und der Validierung eines ordnungsgemäßen Abschlusses. Die generative KI fasst dann die Ergebnisse wie Zeitstempel zusammen, damit die Manager das Ereignis überprüfen können - das spart Zeit für alle Beteiligten. In stark regulierten Branchen verbessert ein „Nachweis“, der über ein Zertifikat hinausgeht, die Einsatzbereitschaft und die Abläufe der Belegschaft. Frühe Tests deuten darauf hin, dass generative KI die für Schulungen erforderliche Zeit um etwa 30 % verkürzen und den Abschluss sowie die Zertifizierung um 25 % steigern könnte.
Mitarbeiter, die auf Standardarbeitsanweisungen (SOP) zugreifen, haben oft unzählige Fragen, insbesondere in komplexen Anlagen mit möglicherweise mehr als 3.000 SOP. Schnelle Antworten mit visueller und akustischer Unterstützung durch generative KI können die betriebliche Effizienz um etwa 15 % steigern und die Problemlösungskompetenz der Endnutzer um bis zu 90 % verbessern. Die Möglichkeit, Arbeitsschritte abzufragen und zu bestätigen, reduziert den Zeitaufwand für andere Mitarbeiter, stärkt das Selbstvertrauen der Nachwuchskräfte und verbessert die allgemeine Einhaltung der Abläufe.
In manchen Branchen können Einrichtung und Inbetriebnahme sehr komplexe Aufgaben sein, die möglicherweise, wenn sie nicht korrekt durchgeführt werden, erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Ein Beispiel ist die Einrichtung der Linienfreigabe in der biopharmazeutischen Produktion, wo eine ordnungsgemäß durchgeführte Linienfreigabe den Unterschied zwischen einer hochwertigen Charge verkaufter Medikamente und teurem Ausschuss bedeuten kann. Generative KI kann Videos überprüfen, um eine automatisierte Überprüfung der Fertigungslinienkonfigurationen zu ermöglichen und die korrekte Produktionslaufkonfiguration zu prüfen und freizugeben. In Kombination mit Video und Computer Vision kann generative KI die manuellen Kontrollen der Arbeiter proaktiv ergänzen, Nacharbeiten erheblich reduzieren und Einrichtungsfehler um etwa 75 % verringern.
Viele Branchen nutzen bereits KI und Computer Vision zur Qualitätskontrolle. Generative KI kann die getreue Wiedergabe von Bildern verbessern, die dann zur Qualitätssicherung überprüft werden. Die Identifizierung und Zusammenfassung von Fehlern mit Hilfe von Strategien zur Schadensbegrenzung trägt zur Verbesserung der allgemeinen Qualität des ersten Durchlaufs bei und könnte die Qualität der Fehlererkennung im Vergleich zu anderen Methoden um 80 % steigern. Wenn man den Mitarbeitern ermöglicht, die Produktionseinstellungen schnell anzupassen, um Qualitätsprobleme zu beheben, kann dies die Anzahl nachfolgender Qualitätsprobleme erheblich verringern, den Durchsatz verbessern und die Marktreputation stärken.
Regulatorische Bußgelder sind kein Märchen und können Hersteller jedes Jahr Millionen von Dollar kosten. Und da immer mehr Länder Regulierungsbehörden einsetzen und Vorschriften erlassen, sind international tätige Unternehmen mit einem sich ständig wandelnden, komplexen Umfeld konfrontiert. Die Möglichkeit, aktuelle Prozesse und Richtlinien mit gesetzlichen Datenbanken auf notwendige Aktualisierungen abzugleichen, verbessert die Einhaltung von Vorschriften, reduziert Bußgelder und verhindert eine mögliche öffentliche Bloßstellung aufgrund versäumter Anforderungen. Generative KI kann durch den Echtzeitzugriff auf Text- und Sprachabfragen an Regulierungsbehörden zur Unterstützung der Endnutzer eine Reduzierung der Bußgelder um 25 % und eine Verbesserung der Compliance um 60 % bewirken.
