5 Tipps für den Aufbau eines erfolgreichen Innovationsteams

Da Unternehmen verstärkt auf neue Technologien wie generative KI setzen, wird es immer wichtiger, Teams zu bilden, deren Hauptaufgabe darin besteht, neue Technologien zur Wertschöpfung zu nutzen. Innovationsteams treiben die Entwicklung neuer Ideen, Produkte und Prozesse voran, was Wachstum und Wettbewerbsvorteile fördert. Durch die Fokussierung auf kreative Problemlösungen und Zukunftstrends helfen diese Teams Unternehmen, relevant zu bleiben und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Aber mehr als 95% der Innovationen in Unternehmen scheitern. Wie können wir also Innovations-Teams so aufstellen, dass sie erfolgreich sind?
Innovationteams sind innerhalb eines Unternehmens einzigartig, weil sie mehrere unterschiedliche Ziele erreichen müssen, darunter Forschung und Entwicklung, Bildung und Projektabwicklung. Sie benötigen Flexibilität, um Neues auszuprobieren, und müssen gleichzeitig in der Lage sein, auf ausgereifte Weise Wirkung zu erzielen. Drei grundlegende Elemente können helfen, Innovationsteams für den Erfolg aufzubauen – eine einzigartige Teamstruktur, eine Partnerschaft mit dem Unternehmen und innovationspezifische Prozesse – wobei die IBM Garage-Methodik™ für Innovation als Blueprint dient.
Innovationsteams sind oft so strukturiert, dass sie verschiedene, sich ändernde Ziele unterstützen, was eine flexible und vielfältige Teamstruktur erfordert. Innovationsteams sind häufig mit der Erfüllung der Funktionen sowohl der Forschung und Entwicklung als auch der Implementierung betraut, wobei jede Funktion ihre eigenen Verantwortlichkeiten und Workflows mit sich bringt. Dieser Ansatz erfordert klar abgegrenzte Funktionsgruppen mit jeweils eigenen Unterstützungsteams, die auf unterschiedliche Ziele hinarbeiten:
Diese unterschiedlichen Strukturen ermöglichen es dem Innovationsteam, gleichzeitig neue Ideen zu erkunden und sie dann effektiv auf den Markt zu bringen.
Zusätzlich zu den beiden Kernfunktionen (Ausführung und F&E) sollten sich Innovationsteams auch für Bildung und Aktivierung einsetzen und dabei eng mit der Geschäftsseite zusammenarbeiten. Geplante Veranstaltungen wie Hackathons und die Entwicklung von Lehrmaterialien sind unerlässlich, um eine Kultur der Innovation und des organisatorischen Wandels zu fördern. Diese Initiativen erfordern eine Abstimmung zwischen den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie der operativen Umsetzung und die Zusammenarbeit mit den relevanten Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen relevant und wirkungsvoll sind. Mit dem Wachstum von Innovationsteams wird der Bedarf an skalierbaren Strukturen und Prozessen entscheidend, um sicherzustellen, dass sowohl die explorativen als auch die liefernden Aspekte des Teams erweitert werden können, ohne an Effektivität einzubüßen. Dieser Ansatz mit zwei Funktionen ermöglicht es den Innovationsteams, sowohl auf die Anforderungen des Marktes als auch auf interne Chancen für Innovation zu reagieren.
Eine effektive Partnerschaft mit den Geschäftsbereichen erfordert ein klar definiertes Betriebsmodell, in dem eine zentrale Funktion, wie beispielsweise ein Innovationsteam, die strategische Ausrichtung und die Best Practices festlegt. Dieses Modell ermöglicht es anderen Teilen des Unternehmens, unabhängig zu arbeiten und gleichzeitig die festgelegten Richtlinien einzuhalten. Die Unternehmensführung spielt bei dieser Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle, indem sie Standards festlegt, die Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen sicherstellt und die Wertschöpfung über alle Einheiten hinweg koordiniert. Das Governance- oder PMO-Team kann Stage-Gating einsetzen, um den Fortschritt zu überwachen und Risiken zu managen, und gleichzeitig die Finanzierung überwachen, um sicherzustellen, dass Ressourcen Initiativen zugewiesen werden, die mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Dieser strukturierte und dennoch flexible Ansatz fördert Innovation, steigert die Effizienz und gewährleistet Einheitlichkeit im gesamten Unternehmen.
IBM Garage™ demonstriert, wie die drei Schritte gemeinsames Entwickeln, gemeinsames Ausführen und Kooperieren durch strukturierte Zusammenarbeit Innovation und Wertschöpfung durch Mitgestalten fördern. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die IBM Garage-Methodik nutzen können, im Abschnitt „Unsere Methode“!
Innovation sehen sich oft mit einer schier endlosen Flut potenzieller Möglichkeiten konfrontiert, weshalb es unerlässlich ist, ein Framework für die Auftragsannahme zu schaffen. Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht eine effiziente und effektive Verwaltung eingehender Anfragen und stellt sicher, dass sich das Team auf die vielversprechendsten Initiativen konzentrieren kann, während es gleichzeitig die nötige Flexibilität behält, um sich an veränderte Prioritäten anzupassen.
Ein Aufnahmeprozess kann viele Grundlagen abdecken, einschließlich der Einreichung einer neuen Idee, der Größenbestimmung von T-Shirts, der Priorisierung, der Produktentwicklung und der Aktivitäten zur Markteinführung, bis hin zur Markteinführung. Dieser Prozess sollte mit geeigneten Führungsstrukturen einhergehen, die relevante funktionale Geschäftsleiter aus dem gesamten Unternehmen einbeziehen, darunter Produktmanager, Rechtsberater, Marketing- und Finanzexperten. An den definierten Stage-Gates führt das zuständige Gremium Reviews durch, um die Freigabe für den nächsten Schritt zu erteilen. Durch die strukturierte Erfassung der Nachfrage können Innovationsteams einen reibungslosen Ablauf zwischen den F&E- und den Ausführungsteams sicherstellen, das Risiko einer Fehlausrichtung minimieren und das Potenzial für erfolgreiche Ergebnisse maximieren. Dieses Framework ist besonders wichtig angesichts der Vielzahl von Kontaktpunkten, die Innovationsteams mit dem Unternehmen haben, da es ihnen ermöglicht, Projekte zu priorisieren, die mit der Strategie und den Zielen des Unternehmens übereinstimmen.
Schnelles Scheitern und rasche Iteration sind eine kritische Komponente des Innovationsprozesses. Wie aus dem obigen Bild ersichtlich, basiert die Garage-Methodik auf schnellen und häufigen Iterationen, um Mehrwert zu schaffen. Innovationteams müssen eine starke Kultur der Zusammenarbeit und eine starke Feedback-Kultur pflegen, die eine offene und ehrliche Kommunikation fördert. Um dies zu erreichen, sollten Führungskräfte diese Prozesse in ihren Teams zur Norm machen:
Durch die Priorisierung von psychologischer Sicherheit und Feedback können Innovationsteams das Scheitern in eine wertvolle Erfahrung verwandeln, die im Laufe der Zeit Wachstum und Verbesserungen fördert.
Das IBM Garage-Framework ermöglicht es Unternehmen, innovative Ideen zu generieren und bietet Kunden Praktiken und Technologien, um diese Ideen in kürzerer Zeit in Wert umzuwandeln. IBM Garage hat Kunden geholfen, zehnmal mehr innovative Ideen zu generieren und Ergebnisse 67 % schneller zu erzielen. Erfahren Sie mehr über die Praktiken von Garage und wie Garage Ihre Innovationskraft enorm steigern kann.
