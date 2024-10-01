5 Tipps für den Aufbau eines erfolgreichen Innovationsteams

Da Unternehmen verstärkt auf neue Technologien wie generative KI setzen, wird es immer wichtiger, Teams zu bilden, deren Hauptaufgabe darin besteht, neue Technologien zur Wertschöpfung zu nutzen. Innovationsteams treiben die Entwicklung neuer Ideen, Produkte und Prozesse voran, was Wachstum und Wettbewerbsvorteile fördert. Durch die Fokussierung auf kreative Problemlösungen und Zukunftstrends helfen diese Teams Unternehmen, relevant zu bleiben und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Aber mehr als 95% der Innovationen in Unternehmen scheitern. Wie können wir also Innovations-Teams so aufstellen, dass sie erfolgreich sind?

Innovationteams sind innerhalb eines Unternehmens einzigartig, weil sie mehrere unterschiedliche Ziele erreichen müssen, darunter Forschung und Entwicklung, Bildung und Projektabwicklung. Sie benötigen Flexibilität, um Neues auszuprobieren, und müssen gleichzeitig in der Lage sein, auf ausgereifte Weise Wirkung zu erzielen. Drei grundlegende Elemente können helfen, Innovationsteams für den Erfolg aufzubauen – eine einzigartige Teamstruktur, eine Partnerschaft mit dem Unternehmen und innovationspezifische Prozesse – wobei die IBM Garage-Methodik™ für Innovation als Blueprint dient.