5 Empfehlungen für eine erfolgreiche Datenstrategie

Wenn es darum geht, eine gute Datenstrategie zu entwickeln, wende ich gerne einige der Grundprinzipien eines erfolgreichen Geschäftsmodells an – Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität für Veränderungen – und übertrage diese Konzepte auf Technologie, Prozesse und Unternehmen. Unternehmen mit Datenstrategien, denen diese Faktoren fehlen, nutzen oft nur einen kleinen Prozentsatz des potenziellen Werts ihrer Daten und können sogar die Kosten erhöhen, ohne einen nennenswerten Vorteil zu erzielen.

Zusätzlich zu den traditionellen Überlegungen zur Strategie, wie z. B. die Anerkennung von Daten als Asset oder die Umstellung auf eine datengestützte Kultur mit multifunktionalen Teams, finden Sie hier fünf Empfehlungen für eine Strategie, die der vielfältigen Landschaft zugute kommt:

Räumen Sie Daten-Assets und Beschleunigern oberste Priorität ein: Entwickeln Sie einen Prozess und eine Unternehmenskultur rund um Daten, die echte Standardisierung, Wiederverwendung, Portabilität, Schnelligkeit und Risikoreduzierung im gesamten End-to-End-Datenlebenszyklus ermöglichen. Von der Konzeption der Anwendungsfälle über die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung Ihrer Assets sollte Ihre Strategie durch die richtige Technologie und Plattform unterstützt werden, um voll funktionsfähige und skalierbare Lösungen zu ermöglichen. Etablieren Sie ein echtes unternehmensorientiertes Betriebsmodell: Es ist entscheidend, das richtige Betriebsmodell zu haben, das vollständig auf die Geschäftsziele des Unternehmens und sein partnerschaftliches Ökosystem abgestimmt ist. Dies erfordert ein umfassendes Verständnis der Stärken und Schwächen des Unternehmens. Wenden Sie Best Practices an, aber meiden Sie rein akademische Ansätze. Denken Sie groß, aber priorisieren und artikulieren Sie realistische und umsetzbare Pläne, wobei Sie gleichzeitig die richtigen Partnerschaftsmodelle etablieren. Dabei sollten Sie flexible Techniken so schnell wie möglich einführen und erweitern. Überdenken Sie Umfang und Ansatz für Data Governance: In dieser vielfältigen Landschaft sollten Data-Governance-Funktionen, -Prozesse und Technologien ständig überprüft werden, um Datenqualität, Metadaten, Datenkatalogisierung, Self-Service-Datenzugriff, Sicherheit und Compliance im Daten- und Analyselebenszyklus Ihres Unternehmens zu verwalten. Erweitern Sie die Data Governance, um das Vertrauen in Ihre Daten zu stärken, indem Sie Transparenz schaffen, Verzerrungen beseitigen und die Erklärbarkeit von Daten und Erkenntnissen sicherstellen, die durch maschinelles Lernen und KI gewonnen werden. Verlieren Sie das Wesentliche nicht aus den Augen: Um Ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern, sollten Sie Daten auf nachhaltige Weise nutzen und Projekte priorisieren, die skalierbar, kosteneffizient, anpassungsfähig und wiederholbar sind, um sowohl kurz- als auch langfristige Ergebnisse zu erzielen. In jedem Fall sollte die Datenstrategie eng mit Ihren Geschäftszielen und Ihrer Strategie abgestimmt sein und auf einer soliden und verwalteten Datenarchitektur basieren. Es mag verlockend sein, sich schnell in fortgeschrittene Analyse und KI-Anwendungsfälle zu stürzen, in der Hoffnung auf erstaunliche Ergebnisse, ohne alle Implikationen in der Gleichung berücksichtigt zu haben, aber denken Sie daran: Es gibt keine KI ohne IA. „Zeigen und erzählen“: Profitieren Sie so weit wie möglich von bewährten Erfahrungen, neuen Technologien und vorhandenen Assets und vergessen Sie nicht, schnell Ergebnisse zu zeigen. Mit den Funktionen, die hybride Multicloud-Umgebungen und innovative Mitgestaltung und Beschleunigungsmethoden wie IBM Garage bieten, verfügen Sie über die Tools, um Ihre Strategie zu entwerfen, zu implementieren und weiterzuentwickeln, um kontinuierlich Geschäftsergebnisse zu erzielen. Indem Sie greifbare Ergebnisse vorweisen, die Akzeptanz fördern und datengesteuert in großem Maßstab operationalisieren, können Sie Risiken reduzieren und den Weg zu einer langfristigen, datengesteuerten Kultur beschleunigen.

Während die Kernprinzipien einer Datenstrategie gleich bleiben, hat sich das „Wie“ in der neuen Daten- und Analyselandschaft dramatisch verändert, und die erfolgreichsten Unternehmen sind diejenigen, die sich bei der Überarbeitung ihrer Strategien am besten an Veränderungen anpassen können. Heutzutage spielen Ansätze und architektonische Muster wie Data Fabric und Data Mesh eine immer relevantere Rolle, indem sie Technologien und Plattformen wie hybride Multicloud-Umgebungen ermöglichen. Blicken Sie nach vorn, überprüfen Sie Ihre Datenstrategie im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sich in der neuen, vielfältigen Landschaft bieten, und bereiten Sie sich auf den Wandel vor.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Datenstrategie gestalten, schauen Sie sich Das Datendifferenzierungsmerkmal an.

Um mehr über unsere IBM Daten- und Analyselösungen zu erfahren, besuchen Sie unsere Seite „Daten- und KI-gestützte Analysen“.