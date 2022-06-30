5 Empfehlungen für eine erfolgreiche Datenstrategie

Es besteht ein erneutes Interesse daran, darüber nachzudenken, was mit Daten getan werden kann und sollte, wie diese Ziele erreicht werden können und wie die Übereinstimmung der Datenstrategie mit den Geschäftszielen überprüft werden kann. Die erstaunliche Entwicklung von Technologie, Cloud und Analytics – und was das für die Datennutzung bedeutet – ändert sich schnell, was es leicht macht, in Rückstand zu geraten, wenn Ihre Datenstrategie und zugehörige Prozesse nicht häufig überprüft werden.
Von Multicloud und Multidata bis hin zu Multiprozessen und Multitechnologie leben wir in einer Landschaft, in der alles gleichzeitig existiert. Glücklicherweise sind heutige Datenverwaltungsansätze nicht durch traditionelle Einschränkungen wie Standort- oder Datenmuster begrenzt. Die richtige Strategie und Architektur ermöglicht es Benutzern, an verschiedenen Orten – lokal, in jeder Public Cloud oder am Edge – auf Self-Service-Weise auf verschiedene Arten von Daten zuzugreifen. Mit Technologien wie maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz oder IoT sind die resultierenden Erkenntnisse ausgefeilter und wertvoller, vor allem, wenn sie in die Prozesse und Workflows Ihres Unternehmens integriert sind.
Da sich die Ökosysteme in den letzten Jahren verändert haben und gleichzeitig die Möglichkeiten zur datengestützten Ergebnisverbesserung zugenommen haben, haben einige wesentliche Faktoren zu einem grundlegenden Wandel in der Herangehensweise an die Datenstrategie geführt:
Wenn es darum geht, eine gute Datenstrategie zu entwickeln, wende ich gerne einige der Grundprinzipien eines erfolgreichen Geschäftsmodells an – Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität für Veränderungen – und übertrage diese Konzepte auf Technologie, Prozesse und Unternehmen. Unternehmen mit Datenstrategien, denen diese Faktoren fehlen, nutzen oft nur einen kleinen Prozentsatz des potenziellen Werts ihrer Daten und können sogar die Kosten erhöhen, ohne einen nennenswerten Vorteil zu erzielen.
Zusätzlich zu den traditionellen Überlegungen zur Strategie, wie z. B. die Anerkennung von Daten als Asset oder die Umstellung auf eine datengestützte Kultur mit multifunktionalen Teams, finden Sie hier fünf Empfehlungen für eine Strategie, die der vielfältigen Landschaft zugute kommt:
Während die Kernprinzipien einer Datenstrategie gleich bleiben, hat sich das „Wie“ in der neuen Daten- und Analyselandschaft dramatisch verändert, und die erfolgreichsten Unternehmen sind diejenigen, die sich bei der Überarbeitung ihrer Strategien am besten an Veränderungen anpassen können. Heutzutage spielen Ansätze und architektonische Muster wie Data Fabric und Data Mesh eine immer relevantere Rolle, indem sie Technologien und Plattformen wie hybride Multicloud-Umgebungen ermöglichen. Blicken Sie nach vorn, überprüfen Sie Ihre Datenstrategie im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sich in der neuen, vielfältigen Landschaft bieten, und bereiten Sie sich auf den Wandel vor.
