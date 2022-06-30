Tags
5 Empfehlungen für eine erfolgreiche Datenstrategie

Der Aufstieg der Datenstrategie

Es besteht ein erneutes Interesse daran, darüber nachzudenken, was mit Daten getan werden kann und sollte, wie diese Ziele erreicht werden können und wie die Übereinstimmung der Datenstrategie mit den Geschäftszielen überprüft werden kann. Die erstaunliche Entwicklung von Technologie, Cloud und Analytics – und was das für die Datennutzung bedeutet – ändert sich schnell, was es leicht macht, in Rückstand zu geraten, wenn Ihre Datenstrategie und zugehörige Prozesse nicht häufig überprüft werden.

Von Multicloud und Multidata bis hin zu Multiprozessen und Multitechnologie leben wir in einer Landschaft, in der alles gleichzeitig existiert. Glücklicherweise sind heutige Datenverwaltungsansätze nicht durch traditionelle Einschränkungen wie Standort- oder Datenmuster begrenzt. Die richtige Strategie und Architektur ermöglicht es Benutzern, an verschiedenen Orten – lokal, in jeder Public Cloud oder am Edge – auf Self-Service-Weise auf verschiedene Arten von Daten zuzugreifen. Mit Technologien wie maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz oder IoT sind die resultierenden Erkenntnisse ausgefeilter und wertvoller, vor allem, wenn sie in die Prozesse und Workflows Ihres Unternehmens integriert sind.

Die Entwicklung einer vielfältigen Landschaft und was das für die Datenstrategie bedeutet

Da sich die Ökosysteme in den letzten Jahren verändert haben und gleichzeitig die Möglichkeiten zur datengestützten Ergebnisverbesserung zugenommen haben, haben einige wesentliche Faktoren zu einem grundlegenden Wandel in der Herangehensweise an die Datenstrategie geführt:

  • Die Realität der hybriden Multicloud-Umgebung und ihre beschleunigte Einführung haben neue Möglichkeiten und Herausforderungen geschaffen. Laut einer aktuellen Studie des Institute for Business Value (IBV) haben 97 % der Unternehmen die Cloud entweder pilotiert, implementiert oder in ihren Betrieb integriert. Aber nicht alle Daten sind am besten für die Cloud geeignet. Während der Anteil der IT-Ausgaben für die Public Cloud dediziert zwischen 2020 und 2023 voraussichtlich um 4 % sinken wird, werden die Ausgaben für die Hybrid- und Multicloud voraussichtlich um bis zu 17 % steigen. Das Verschieben, Verwalten und Integrieren von Daten in einer Hybrid Multicloud-Umgebung erfordert die richtige Strategie, das richtige Design und die richtige Steuerung, um Silos zu beseitigen und den Datenzugriff zu optimieren.
  • Die Vielfalt der Datentypen, Datenverarbeitung, Integration und Konsummuster, die von Unternehmen verwendet werden, ist exponentiell gewachsen. Diese Datentypen erfordern offene Plattformen und flexible Datenarchitekturen, um eine Konsistenz mit einer angemessenen Orchestrierung über Umgebungen hinweg und eine starke Neugestaltung traditioneller Funktionen und Skillsets sicherzustellen.
  • Die Geschäftsbereiche brauchen mehr Wertschöpfung, und zwar schneller – es ist eine Tatsache, dass die Multi-Alles -Landschaft eine anspruchsvollere Welt hervorgebracht hat. Der Wettbewerb wird härter, und fast täglich tauchen in nahezu allen Branchen neue, daten- und digitalisierungsgetriebene Geschäftsmodelle und Alternativen auf. Die Geschäftsbereiche stehen zunehmend unter Druck, Innovationen durch neue datengesteuerte Lösungen, Produkte oder Geschäftsmodelle schneller auf den Markt zu bringen. Die IT verwaltet das zugrunde liegende Risiko, die Sicherheit und die Leistung durch Governance, ohne die Flexibilität einzuschränken. Dieses Gleichgewicht zwischen Innovation und Governance führt zu neuen Arbeitsweisen, wie z. B. die Portabilität von Daten- und Analyse-Lösungen, die es ermöglicht, Veränderungen zu antizipieren und sich an sie anzupassen. So ist eine hohe Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen gegeben und keine Anbieterbindung erforderlich.
5 Fünf Empfehlungen für eine Datenstrategie, die die zunehmend vielfältige Datenlandschaft optimal nutzt

Wenn es darum geht, eine gute Datenstrategie zu entwickeln, wende ich gerne einige der Grundprinzipien eines erfolgreichen Geschäftsmodells an – Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität für Veränderungen – und übertrage diese Konzepte auf Technologie, Prozesse und Unternehmen. Unternehmen mit Datenstrategien, denen diese Faktoren fehlen, nutzen oft nur einen kleinen Prozentsatz des potenziellen Werts ihrer Daten und können sogar die Kosten erhöhen, ohne einen nennenswerten Vorteil zu erzielen.

Zusätzlich zu den traditionellen Überlegungen zur Strategie, wie z. B. die Anerkennung von Daten als Asset oder die Umstellung auf eine datengestützte Kultur mit multifunktionalen Teams, finden Sie hier fünf Empfehlungen für eine Strategie, die der vielfältigen Landschaft zugute kommt:

  1. Räumen Sie Daten-Assets und Beschleunigern oberste Priorität ein: Entwickeln Sie einen Prozess und eine Unternehmenskultur rund um Daten, die echte Standardisierung, Wiederverwendung, Portabilität, Schnelligkeit und Risikoreduzierung im gesamten End-to-End-Datenlebenszyklus ermöglichen. Von der Konzeption der Anwendungsfälle über die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung Ihrer Assets sollte Ihre Strategie durch die richtige Technologie und Plattform unterstützt werden, um voll funktionsfähige und skalierbare Lösungen zu ermöglichen.
  2. Etablieren Sie ein echtes unternehmensorientiertes Betriebsmodell: Es ist entscheidend, das richtige Betriebsmodell zu haben, das vollständig auf die Geschäftsziele des Unternehmens und sein partnerschaftliches Ökosystem abgestimmt ist. Dies erfordert ein umfassendes Verständnis der Stärken und Schwächen des Unternehmens. Wenden Sie Best Practices an, aber meiden Sie rein akademische Ansätze. Denken Sie groß, aber priorisieren und artikulieren Sie realistische und umsetzbare Pläne, wobei Sie gleichzeitig die richtigen Partnerschaftsmodelle etablieren. Dabei sollten Sie flexible Techniken so schnell wie möglich einführen und erweitern.
  3. Überdenken Sie Umfang und Ansatz für Data Governance: In dieser vielfältigen Landschaft sollten Data-Governance-Funktionen, -Prozesse und Technologien ständig überprüft werden, um Datenqualität, Metadaten, Datenkatalogisierung, Self-Service-Datenzugriff, Sicherheit und Compliance im Daten- und Analyselebenszyklus Ihres Unternehmens zu verwalten. Erweitern Sie die Data Governance, um das Vertrauen in Ihre Daten zu stärken, indem Sie Transparenz schaffen, Verzerrungen beseitigen und die Erklärbarkeit von Daten und Erkenntnissen sicherstellen, die durch maschinelles Lernen und KI gewonnen werden.
  4. Verlieren Sie das Wesentliche nicht aus den Augen: Um Ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern, sollten Sie Daten auf nachhaltige Weise nutzen und Projekte priorisieren, die skalierbar, kosteneffizient, anpassungsfähig und wiederholbar sind, um sowohl kurz- als auch langfristige Ergebnisse zu erzielen. In jedem Fall sollte die Datenstrategie eng mit Ihren Geschäftszielen und Ihrer Strategie abgestimmt sein und auf einer soliden und verwalteten Datenarchitektur basieren. Es mag verlockend sein, sich schnell in fortgeschrittene Analyse und KI-Anwendungsfälle zu stürzen, in der Hoffnung auf erstaunliche Ergebnisse, ohne alle Implikationen in der Gleichung berücksichtigt zu haben, aber denken Sie daran: Es gibt keine KI ohne IA.
  5. „Zeigen und erzählen“: Profitieren Sie so weit wie möglich von bewährten Erfahrungen, neuen Technologien und vorhandenen Assets und vergessen Sie nicht, schnell Ergebnisse zu zeigen. Mit den Funktionen, die hybride Multicloud-Umgebungen und innovative Mitgestaltung und Beschleunigungsmethoden wie IBM Garage bieten, verfügen Sie über die Tools, um Ihre Strategie zu entwerfen, zu implementieren und weiterzuentwickeln, um kontinuierlich Geschäftsergebnisse zu erzielen. Indem Sie greifbare Ergebnisse vorweisen, die Akzeptanz fördern und datengesteuert in großem Maßstab operationalisieren, können Sie Risiken reduzieren und den Weg zu einer langfristigen, datengesteuerten Kultur beschleunigen.

Während die Kernprinzipien einer Datenstrategie gleich bleiben, hat sich das „Wie“ in der neuen Daten- und Analyselandschaft dramatisch verändert, und die erfolgreichsten Unternehmen sind diejenigen, die sich bei der Überarbeitung ihrer Strategien am besten an Veränderungen anpassen können. Heutzutage spielen Ansätze und architektonische Muster wie Data Fabric und Data Mesh eine immer relevantere Rolle, indem sie Technologien und Plattformen wie hybride Multicloud-Umgebungen ermöglichen. Blicken Sie nach vorn, überprüfen Sie Ihre Datenstrategie im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sich in der neuen, vielfältigen Landschaft bieten, und bereiten Sie sich auf den Wandel vor.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Datenstrategie gestalten, schauen Sie sich Das Datendifferenzierungsmerkmal an.

Um mehr über unsere IBM Daten- und Analyselösungen zu erfahren, besuchen Sie unsere Seite „Daten- und KI-gestützte Analysen“.

