Nach dem Vorbild der Privatwirtschaft beginnt nun auch die Bundesregierung, das transformative Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) zu nutzen. Bis Dezember 2023 meldete das Government Accountability Office (GAO) fast 1.200 aktuelle und geplante Anwendungsfälle von KI in 20 Bundesbehörden.
Die KI-Intelligence-Community of Practice des Office of Management and Budget hat bereits 12.000 Mitglieder in mehr als 100 Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden angezogen.
Während die KI Wurzeln schlägt, fährt IBM fort, auf seiner umfassenden Erfahrung mit der Regierung aufzubauen, indem es den Behörden hilft, diese neue Technologie zu implementieren. Am Grundstein unserer KI-Bemühungen liegt unsere Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS), die es uns ermöglicht, innovative KI-Lösungen auf Basis von AWS-Technologie-Stacks bereitzustellen.
Gemeinsam unterstützen IBM und AWS Bundesbehörden, die Komplexität der KI-Implementierung zu navigieren und Chancenbereiche zu identifizieren – von Proof of Concept (POC) bis hin zu voll funktionsfähigen Systemen – während sie gleichzeitig die Einhaltung strenger Sicherheits- und Data Governance-Anforderungen sicherstellen.
5 Schlüsselfragen können Bundesbehörden bei der Implementierung von KI leiten:
Viele Regierungsbehörden verfolgen bei der Anwendung von KI berechtigterweise oft einen vorsichtigen Ansatz. Die Implementierung neuer Technologien ist nicht ohne Risiko und KI ist ein leistungsstarkes Tool, das Leitplanken erfordert.
Ein guter Anfang sind Backend-Prozesse, die sich auf die Synthese von Informationen konzentrieren, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Als ersten Schritt empfehlen wir den Agenturen, nach den Workflows zu suchen, die den größten Rückstand im Unternehmen aufweisen. Was stellt das größte Hindernis für geschäftskritische Aufgaben dar? Das ist oft ein guter Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit KI.
Von dort aus identifizieren wir den Kerngeschäftsprozess und entwickeln eine KI-Lösung, die zu einer drastischen Rationalisierung des Workflows beitragen kann.
In der kurzen Zeit, seit Regierungsbehörden KI erforschen, haben sich bereits unterschiedliche Anwendungsfälle herauskristallisiert. Wenn Sie als Agentur Ihre Prozesse optimieren möchten, sollten Sie diese 4 aussagekräftigen Anwendungsfälle für KI in Betracht ziehen:
Offen dafür zu sein, POCs zu verfolgen und mit KI-Technologie zu experimentieren, ist ein guter Anfang, aber viele Behörden stecken in dieser Phase fest, wenn ihre Bemühungen ins Stocken geraten. Dies kann sich negativ auf Mitarbeiter auswirken, die das Potenzial bereits in ihren täglichen Aufgaben erkennen.
IBM hilft den Behörden, über die Pilotphasen hinauszugehen, indem sie umfassende Roadmaps entwickeln. Diese Roadmaps berücksichtigen den notwendigen Technologie-Stack (einschließlich Infrastruktur und Drittanbietersoftware), Kostenschätzungen und Hinweise zur Anschaffung für die skalierte Bereitstellung.
Wir arbeiten mit Behörden zusammen, um das endgültige Betriebsmodell festzulegen, einschließlich der operativen Verantwortlichkeiten, der Unterstützung des KI-Modells, der laufenden Überwachung und Wartung sowie der Strategien zur Adresse der Modellabweichung.
Für öffentliche Einrichtungen hat Sicherheit oberste Priorität. Zum Glück baut AWS Sicherheitsvorkehrungen in seine KI-Produkte ein. Zum Beispiel nutzt Bedrock, das zur Entwicklung generativer KI-Anwendungen (gen AI) verwendet wird, niemals Kundendaten zum Trainieren seiner Modelle.
Stattdessen behalten einzelne Behörden die sichere Kontrolle über ihre einzigartigen Daten und Modelle und nutzen ihre eigenen Daten, um ihre Modelle zu schulen. Durch die Nutzung von AWS-Ressourcen können wir die Risiken für die Datensicherheit minimieren und gleichzeitig den Agenturen die Möglichkeit geben, die Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen.
Die Partnerschaft von IBM mit AWS nutzt die Vorteile von AWS GovCloud in Bezug auf Compliance und Sicherheit. AWS GovCloud ist FedRAMP-konform und bietet eine vorläufige Betriebsgenehmigung des Joint Authorization Board (JAB P-ATO) sowie mehrere behördliche Genehmigungen (A-ATO) für hohe Auswirkungsniveaus. Wir unterstützen auch strengere Anforderungen an den Datenspeicherort innerhalb von GovCloud.
Die Aufrechterhaltung der Datenqualität ist entscheidend für sichere KI-Implementierungen. IBM InfoSphere Information Server for Data Quality verwendet NLP, um Daten zu bereinigen und zu klassifizieren, insbesondere in behördlichen Warenwirtschaftssystemen.
Agenturen, die mit IBM zusammenarbeiten, erhalten Zugang zu drei AWS-Technologie-Stacks der generativen KI, die auf unterschiedliche Reifegrade zugeschnitten sind:
IBM bietet außerdem die IBM watsonx AI®- und Datenplattform an, die den GP2-Knoten von AWS für die Verarbeitung verwendet. Unsere watsonx-Plattform kann als vollständig verwaltete Lösung in AWS bereitgestellt werden und umfasst folgende Komponenten:
Einer der Vorteile der engen Zusammenarbeit von IBM mit AWS ist, dass watsonx es Behörden ermöglicht, Datenquellen wie IBM Db2, AWS S3 und Aurora-Datenbanken zu kombinieren. Der Zugriff auf Daten aus verschiedenen Quellen verschafft den Behörden schnellere Erkenntnisse ohne zusätzliche Kosten und Komplexität.
IBM Db2 wird auch als Managed Service über AWS angeboten. Mit Zugang zu Nvidia-GPUs von AWS für beschleunigte Recheninstanzen können Behörden Db2 nutzen, um eigene LLMs zu trainieren und zu bereitstellen.
Lesen Sie den Standpunkt von IBM: 5 Schlüsselbereiche für die Regierung, um generative KI verantwortungsvoll bereitzustellen – IBM Blog
IBM Consulting®, mit einer langen Geschichte im Dienst an der Regierung, hat die AWS generative KI Kompetenz erreicht und stärkt damit unsere Expertise auf Bundesebene weiter. In Partnerschaft mit AWS entwickeln wir innovative, KI-gestützte Lösungen, um gängige Herausforderungen der Regierung zu bewältigen und Behörden dabei zu helfen, ihre Missionen sicher und effizient zu erfüllen. Diese proaktiven Lösungen ermöglichen einen schnelleren und besseren Service für die Bürger und machen gleichzeitig die Behörden zukunftssicher.
