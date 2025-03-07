Nach dem Vorbild der Privatwirtschaft beginnt nun auch die Bundesregierung, das transformative Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) zu nutzen. Bis Dezember 2023 meldete das Government Accountability Office (GAO) fast 1.200 aktuelle und geplante Anwendungsfälle von KI in 20 Bundesbehörden.



Die KI-Intelligence-Community of Practice des Office of Management and Budget hat bereits 12.000 Mitglieder in mehr als 100 Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden angezogen.

Während die KI Wurzeln schlägt, fährt IBM fort, auf seiner umfassenden Erfahrung mit der Regierung aufzubauen, indem es den Behörden hilft, diese neue Technologie zu implementieren. Am Grundstein unserer KI-Bemühungen liegt unsere Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS), die es uns ermöglicht, innovative KI-Lösungen auf Basis von AWS-Technologie-Stacks bereitzustellen.

Gemeinsam unterstützen IBM und AWS Bundesbehörden, die Komplexität der KI-Implementierung zu navigieren und Chancenbereiche zu identifizieren – von Proof of Concept (POC) bis hin zu voll funktionsfähigen Systemen – während sie gleichzeitig die Einhaltung strenger Sicherheits- und Data Governance-Anforderungen sicherstellen.



5 Schlüsselfragen können Bundesbehörden bei der Implementierung von KI leiten: