Die Unternehmen von heute können sich vor der Anzahl der Anwendungen kaum retten. Mit Hunderten und manchmal Tausenden von unverbundenen Tools fangen Silos wertvolle Informationen ab und isolieren die Teams von den Erkenntnissen, die sie benötigen, um das Geschäft voranzubringen.

Da bis 2028 weltweit schätzungsweise rund eine Milliarde neuer logischer Anwendungen entstehen werden, ist die effektive Verwaltung von Daten über verteilte Systeme hinweg zu einer dringenden Herausforderung geworden. Wenn kritische Informationen in einzelnen Anwendungen eingeschlossen sind, sind sie für andere Teams, die davon profitieren könnten, nicht mehr zugänglich.

Man schätzt, dass jede Anwendung heute durchschnittlich über 500 Abhängigkeiten aufweist. Neue Unternehmen betreten den Markt für Entwicklungstools mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,6 %. Das Anwendungswachstum fragmentiert Daten zwischen Unternehmen, die daher umsetzbare Strategien benötigen, um diese Lücken effektiv zu schließen.