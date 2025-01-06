Die Unternehmen von heute können sich vor der Anzahl der Anwendungen kaum retten. Mit Hunderten und manchmal Tausenden von unverbundenen Tools fangen Silos wertvolle Informationen ab und isolieren die Teams von den Erkenntnissen, die sie benötigen, um das Geschäft voranzubringen.
Da bis 2028 weltweit schätzungsweise rund eine Milliarde neuer logischer Anwendungen entstehen werden, ist die effektive Verwaltung von Daten über verteilte Systeme hinweg zu einer dringenden Herausforderung geworden. Wenn kritische Informationen in einzelnen Anwendungen eingeschlossen sind, sind sie für andere Teams, die davon profitieren könnten, nicht mehr zugänglich.
Man schätzt, dass jede Anwendung heute durchschnittlich über 500 Abhängigkeiten aufweist. Neue Unternehmen betreten den Markt für Entwicklungstools mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,6 %. Das Anwendungswachstum fragmentiert Daten zwischen Unternehmen, die daher umsetzbare Strategien benötigen, um diese Lücken effektiv zu schließen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Unternehmen setzen heutzutage vermehrt auf Cloud - SaaS und kundenspezifische Anwendungen, um ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Was früher eine zentralisierte IT-Umgebung war, hat sich zu einem riesigen Ökosystem aus Tools entwickelt, das Abteilungen, Regionen und Teams umfasst.
Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen im Durchschnitt mehr als 130 Anwendungen nutzen, wobei diese Zahl bei größeren Unternehmen sogar auf über 1.000 anwächst. Dieses Anwendungswachstum erhöht die Komplexität und macht die Datenverwaltung und den Zugriff zu einer wachsenden Herausforderung.
Mit der zunehmenden Anzahl an Anwendungen steigt auch die Komplexität. Datensilos entstehen, wenn Anwendungen unabhängig arbeiten, was den Zugang zu wichtigen Informationen verhindert und die Zusammenarbeit erschwert. Diese Fragmentierung hemmt nicht nur die Datenverwaltung, sondern auch die Entscheidungsfindung, da wertvolle Erkenntnisse ungenutzt bleiben.
Tatsächlich geben laut einem Blogbeitrag von IDC vom Juni 2023 33 % der Führungskräfte zu, dass sie erhaltene Daten oft nicht nutzen. Dies unterstreicht die tatsächlichen Kosten von Datensilos: Kritische Informationen werden erfasst, aber es werden keine Maßnahmen ergriffen, weil sie nicht zugänglich, schlecht integriert oder einfach nicht zu verwalten sind. Zu den Herausforderungen dieser Fragmentierung gehören:
Stellen Sie sich ein globales Einzelhandelsunternehmen vor, das seinen Bestand in mehreren regionalen Märkten verwaltet. Jede Region verwendet eine andere Anwendung zur Verfolgung von Lagerbeständen, Verkäufen und Kundenbestellungen. Diese Systeme sind nicht global vernetzt und kommunizieren daher nicht miteinander, wodurch Silos entstehen. Zu den spezifischen Herausforderungen dieser Unternehmen gehören:
Die Umsetzung dieser Strategien wird Unternehmen dabei helfen, die Komplexität des Anwendungswachstums besser zu bewältigen und gleichzeitig Datensilos effektiv abzubauen.
1. Zentrale Verwaltung von Anwendungen
Die Verwendung eines zentralisierten Verwaltungsansatzes bietet modernen IT- und Geschäftsführern die Möglichkeit, Effizienz, Sicherheit und Kontrolle über ihr gesamtes Portfolio aufrechtzuerhalten. Dadurch erhalten Unternehmen einen klaren und strukturierten Überblick über Anwendungen, deren Nutzung und die von ihnen verwalteten Daten, um die Agilität des Geschäfts zu fördern. Ein zentralisierter Verwaltungsansatz umfasst:
2. Sicherstellung der Dateninteroperabilität zwischen Anwendungen
Systeme müssen nahtlos kommunizieren, um Silos zu reduzieren und die Zugänglichkeit zu verbessern. Damit können Unternehmen ihre Analyseergebnisse verbessern, die strategische Planung vorantreiben, die betriebliche Effizienz steigern und Risiken sowie Compliance einfach verwalten. Zu den Systemkommunikationslösungen gehören:
3. Einrichtung eines Data Governance Frameworks
Eine solide Data Governance Strategie mit organisatorischer Ausrichtung und technischer Infrastruktur gewährleistet Konstanz und sichert die Datenqualität im gesamten Unternehmen. Zu den Elementen dieser Strategie gehören:
4. Optimaler Einsatz von KI und Automatisierung
KI und Automatisierung können den Datenzugriff optimieren sowie die Effizienz und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit verbessern. Zu den Lösungen gehören:
5. Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit
Technische Lösungen sind zwar unerlässlich, aber eine Kultur der Zusammenarbeit ist unverzichtbar, um Silos aufzubrechen und das Anwendungswachstum zu bewältigen. Der Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit verbindet Technologien, Menschen und Prozesse, um die Datenqualität, die Datenkonnektivität und die datengesteuerte strategische Planung zu verbessern. Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit:
Best Practices können zwar dazu beitragen, die Herausforderungen des Anwendungswachstums und der Datensilos zu mindern, Unternehmen benötigen aber fortschrittliche Tools, um diese Komplexität im großen Maßstab zu bewältigen. IBM Concert bietet einen zentralen Überblick über Anwendungen, einschließlich Leistung und Zustand.
Außerdem werden Abhängigkeiten abgebildet und Erkenntnisse über Schwachstellen, Compliance und Zertifikate konsolidiert. Mit KI-gestützten Erkenntnissen, Workflows, Echtzeit-Dashboards, automatischer Sanierung und anpassbaren Metriken zur Messung der Haltung gegenüber Best Practices befähigt IBM Concert Unternehmen, Betriebe zu rationalisieren, die Sicherheit zu verstärken und eine effektive Zusammenarbeit zwischen Abteilungen zu fördern.
Mit der Erweiterung der Anwendungsökosysteme nehmen auch die Herausforderungen im Umgang mit Datensilos und der Ausbreitung von Anwendungen zu. Durch die Umsetzung dieser Best Practices und den Einsatz innovativer Tools wie IBM Concert sorgen Unternehmen für eine stärker integrierte, effiziente und sichere Umgebung.
Eliminieren Sie Datensilos und bauen Sie auf eine vernetzte Zukunft mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion von IBM Concert
Erfahren Sie in diesem IDC Spotlight-Bericht mehr über KI-gestützte Automatisierung für die Ausfallsicherheit moderner Anwendungen.
Erfahren Sie, warum es wichtig ist, über eine Lösung wie IBM Concert zu verfügen, die KI nutzt, um Ihnen die Erkenntnisse zu liefern, die Sie benötigen, um Ihr Anwendungsmanagement zu optimieren und die Belastung von SREs und Entwicklern zu reduzieren.
Optimieren Sie die Anwendungsverwaltung und erhalten Sie KI-generierte Erkenntnisse, auf die Sie reagieren können, indem Sie IBM Concert verwenden, eine generative KI-gestützte Technologieautomatisierungsplattform.
Verbinden Sie die Full Stack Observability mit dem automatisierten Application Resource Management, um Leistungsprobleme zu beheben, bevor sie sich auf die Customer Experience auswirken.
Entdecken Sie hochinnovative Services von IBM Consulting für die Verwaltung komplexer Hybrid- und Multicloud-Umgebungen.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.