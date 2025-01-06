Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

Die Unternehmen von heute können sich vor der Anzahl der Anwendungen kaum retten. Mit Hunderten und manchmal Tausenden von unverbundenen Tools fangen Silos wertvolle Informationen ab und isolieren die Teams von den Erkenntnissen, die sie benötigen, um das Geschäft voranzubringen.

Da bis 2028 weltweit schätzungsweise rund eine Milliarde neuer logischer Anwendungen entstehen werden, ist die effektive Verwaltung von Daten über verteilte Systeme hinweg zu einer dringenden Herausforderung geworden. Wenn kritische Informationen in einzelnen Anwendungen eingeschlossen sind, sind sie für andere Teams, die davon profitieren könnten, nicht mehr zugänglich.

Man schätzt, dass jede Anwendung heute durchschnittlich über 500 Abhängigkeiten aufweist. Neue Unternehmen betreten den Markt für Entwicklungstools mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,6 %. Das Anwendungswachstum fragmentiert Daten zwischen Unternehmen, die daher umsetzbare Strategien benötigen, um diese Lücken effektiv zu schließen.

Das ständig wachsende Anwendungsökosystem

Unternehmen setzen heutzutage vermehrt auf Cloud - SaaS und kundenspezifische Anwendungen, um ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Was früher eine zentralisierte IT-Umgebung war, hat sich zu einem riesigen Ökosystem aus Tools entwickelt, das Abteilungen, Regionen und Teams umfasst.

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen im Durchschnitt mehr als 130 Anwendungen nutzen, wobei diese Zahl bei größeren Unternehmen sogar auf über 1.000 anwächst. Dieses Anwendungswachstum erhöht die Komplexität und macht die Datenverwaltung und den Zugriff zu einer wachsenden Herausforderung.

Anwendungswachstum führt zu Silos

Mit der zunehmenden Anzahl an Anwendungen steigt auch die Komplexität. Datensilos entstehen, wenn Anwendungen unabhängig arbeiten, was den Zugang zu wichtigen Informationen verhindert und die Zusammenarbeit erschwert. Diese Fragmentierung hemmt nicht nur die Datenverwaltung, sondern auch die Entscheidungsfindung, da wertvolle Erkenntnisse ungenutzt bleiben.

Tatsächlich geben laut einem Blogbeitrag von IDC vom Juni 2023 33 % der Führungskräfte zu, dass sie erhaltene Daten oft nicht nutzen. Dies unterstreicht die tatsächlichen Kosten von Datensilos: Kritische Informationen werden erfasst, aber es werden keine Maßnahmen ergriffen, weil sie nicht zugänglich, schlecht integriert oder einfach nicht zu verwalten sind. Zu den Herausforderungen dieser Fragmentierung gehören:

  • Dezentralisierung: Mit dem Wechsel von monolithischen zu Microservices-Architekturen wächst die Zahl der unabhängig arbeitenden Anwendungen. Dieses dezentrale Ökosystem fragmentiert Daten, was sowohl die Verwaltung als auch die Zugänglichkeit erschwert.
  • Schatten-IT: Mitarbeiter nutzen häufig ihre eigenen Tools ohne Aufsicht der IT-Abteilung. Dies führt oft zu nicht verwalteten Anwendungen, die nicht den Standards des Unternehmens entsprechen, wodurch Daten isoliert und unüberwacht bleiben.
  • Ineffizienz: Teams verschwenden Zeit mit manueller Datenerfassung über Systeme hinweg und diese manuellen Prozesse haben den Faktor menschlichen Versagens zur Folge, der zu ungenauen Ergebnissen führen kann.
  • Mangelhafte Entscheidungsfindung: Unvollständige Daten führen zu verpassten Erkenntnissen und schränken strategische Entscheidungen ein.
  • Sicherheitsrisiken: Isolierte Daten erschweren die Durchsetzung konstanter Sicherheitsmaßnahmen und erhöhen die Sicherheitsanfälligkeit.

Datensilos in Aktion: Ein herausforderndes Szenario

Stellen Sie sich ein globales Einzelhandelsunternehmen vor, das seinen Bestand in mehreren regionalen Märkten verwaltet. Jede Region verwendet eine andere Anwendung zur Verfolgung von Lagerbeständen, Verkäufen und Kundenbestellungen. Diese Systeme sind nicht global vernetzt und kommunizieren daher nicht miteinander, wodurch Silos entstehen. Zu den spezifischen Herausforderungen dieser Unternehmen gehören:

  • Ineffizienz: Das Betriebsteam in der Zentrale verbringt täglich Stunden damit, Daten aus verschiedenen regionalen Anwendungen manuell zu erfassen und zusammenzuführen. Dadurch verzögern sich wichtige Entscheidungen darüber, welche Produkte neu bestellt oder zwischen Märkten verschoben werden müssen.
  • Mangelhafte Entscheidungsfindung: Ohne Überblick über die Daten trifft die Unternehmensleitung unvollständige oder verzögerte Entscheidungen, was in einigen Regionen zu Fehlbeständen und in anderen zu Überbeständen führt. Dieses Missmanagement wirkt sich direkt auf Umsatz und Kundenzufriedenheit aus.
  • Sicherheitsrisiken: Aufgrund der Verwendung unabhängiger Systeme wenden verschiedene Regionen uneinheitliche Sicherheitsprotokolle an. Dies öffnet Tür und Tor für potenzielle Datenschutzverletzungen, insbesondere in Regionen mit weniger strengen Standards, wodurch Schwachstellen entstehen, die zu einer Nichteinhaltung internationaler Datenschutzgesetze führen können.

5 Best Practices zur Bewältigung des Anwendungswachstums und zur Überbrückung von Datensilos

Die Umsetzung dieser Strategien wird Unternehmen dabei helfen, die Komplexität des Anwendungswachstums besser zu bewältigen und gleichzeitig Datensilos effektiv abzubauen.

1.    Zentrale Verwaltung von Anwendungen

Die Verwendung eines zentralisierten Verwaltungsansatzes bietet modernen IT- und Geschäftsführern die Möglichkeit, Effizienz, Sicherheit und Kontrolle über ihr gesamtes Portfolio aufrechtzuerhalten. Dadurch erhalten Unternehmen einen klaren und strukturierten Überblick über Anwendungen, deren Nutzung und die von ihnen verwalteten Daten, um die Agilität des Geschäfts zu fördern. Ein zentralisierter Verwaltungsansatz umfasst:

  • Anwendungsbestand: Erstellen Sie eine umfassende Anwendungsregistrierung, die Eigentumsrechte, Abhängigkeitszuordnung, Lizenzverwaltung, Nutzung und Zweck für jede Anwendung verfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anwendungen berücksichtigt und mit strategischen Zielen verknüpft werden. Mit allen Informationen an einem zentralen Ort können Analysen Ihres Portfolios durchgeführt werden, um Erkenntnisse in die Ausrichtung des Geschäftswerts, Leistung, Kostenzuordnung, Metriken und Trends zu gewinnen.
  • Echtzeit-Dashboards: Richten Sie Echtzeit-Dashboards für Überwachung und Alarmierung über eine ereignisgesteuerte Architektur ein, die einen nahtlosen Datenfluss ermöglicht. Dadurch entsteht eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für alle Anwendungsmetriken und Unternehmen wird eine Methode zur Verfolgung der Ressourcen-Auslastung, des Kostenmanagements und der integrierten Leistung zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht den Stakeholdern mehr Kontrolle durch benötigte Erkenntnisse, um schnell datengestützte Entscheidungen zu treffen.
  • Standardisierte Workflows: Die Automatisierung standardisierter Workflows verwandelt manuelle Prozesse in effiziente, zeit- und kostensparende Workflows. Bewahren Sie alle Informationen zentral auf, indem Sie automatisierte Bereitstellungsprozesse, Genehmigungsabläufe, integrierte CI/CD-Pipelines und ein einheitliches Change-Management-System verwenden.
  • Integriertes Sicherheitsmanagement: Entwickeln Sie integrierte Sicherheitskontrollen für eine zentralisierte Zugriffsverwaltung mit einheitlichen Sicherheitsrichtlinien. Dadurch können IT-Experten Sicherheitspraktiken überwachen, automatische Compliance-Prüfungen durchführen und Sicherheitslücken verwalten. Unternehmen können sich einen Wettbewerbsvorteil sichern und Risiken effizient managen, indem sie die Einhaltung von Vorschriften überwachen, Wartungsprotokolle prüfen und ein effektives Vorfallmanagement betreiben, um proaktiv statt reaktiv zu agieren.

 

2.    Sicherstellung der Dateninteroperabilität zwischen Anwendungen

Systeme müssen nahtlos kommunizieren, um Silos zu reduzieren und die Zugänglichkeit zu verbessern. Damit können Unternehmen ihre Analyseergebnisse verbessern, die strategische Planung vorantreiben, die betriebliche Effizienz steigern und Risiken sowie Compliance einfach verwalten.  Zu den Systemkommunikationslösungen gehören:

  • Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs): APIs ermöglichen es Anwendungen, Daten direkt auszutauschen, was die Isolation und manuelle Datenverarbeitung reduziert. Die Einführung eines API-fokussierten Ansatzes trägt dazu bei, das Anwendungswachstum durch eine größere Flexibilität bei der Technologieauswahl, geringere Integrationskomplexität, verbesserte Anwendungsinteroperabilität und gesteigerte Entwicklerproduktivität zu steuern.
  • Standardisiertes Datenmodell: Ein standardisiertes Datenmodell reduziert die Wartungs- sowie Datenintegrationskosten und verbessert die Effizienz im Unternehmen durch die Verringerung manueller Aufgaben. Es ermöglicht zudem ein strategisches Wachstum durch schnellere Expansion am Markt und die Entwicklung neuer Produkte und beschleunigt gleichzeitig Innovationen durch Data-Science- und KI-Initiativen.
  • Middleware oder KI-gestützte Lösungen: Middleware und KI-Tools fungieren als Übersetzungsschichten, standardisieren und übersetzen Datenformate über isolierte Anwendungen hinweg, um die systemübergreifende Kommunikation zu erleichtern.

 

3.    Einrichtung eines Data Governance Frameworks

Eine solide Data Governance Strategie mit organisatorischer Ausrichtung und technischer Infrastruktur gewährleistet Konstanz und sichert die Datenqualität im gesamten Unternehmen. Zu den Elementen dieser Strategie gehören:

  • Datenrichtlinien und -standards: Legen Sie unternehmensweite Datenstandards fest, um die Kompatibilität zwischen den Systemen zu fördern, darunter Sicherheit, Datenschutz, Nutzung und Zugriff. Standardisierte Daten verbessern den Datenaustausch, das Vertrauen und die Zugänglichkeit durch Datenkonstanz, Vollständigkeit und Genauigkeit, um sicherzustellen, dass die Daten zuverlässig sind.  Dadurch können Unternehmen genaue, datengestützte Entscheidungen treffen, die Fehler und Ineffizienzen reduzieren.
  • Master Data Management (MDM): Mit MDM richten Sie eine zentrale Datenquelle ein, die den Abteilungen konstante und verlässliche Daten bereitstellt. Dadurch entsteht Framework, um die Datengenauigkeit zu erhöhen, Datenredundanz zu reduzieren, datengesteuerte Erkenntnisse zu verbessern und konstante Daten über verschiedene Anwendungen hinweg zu etablieren.
  • Integration: Stellt die Ausrichtung des Data Governance Frameworks im gesamten Portfolio mit Geschäftsstrategie, Risikomanagement und IT-Governance sicher. Dies ermöglicht die Reduzierung doppelter Workflows und fördert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei minimalem Kostenaufwand.

 

4.    Optimaler Einsatz von KI und Automatisierung

KI und Automatisierung können den Datenzugriff optimieren sowie die Effizienz und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit verbessern. Zu den Lösungen gehören:

  • KI-gestützte Erkenntnisse: Die KI kann Trends und Muster anwendungsübergreifend erkennen, umsetzbare Erkenntnisse liefern und verborgene Zusammenhänge identifizieren, die menschlichen Teams möglicherweise entgehen. So können Teams proaktiv handeln, indem sie Erkenntnisse gewinnen, die betriebliche Effizienz verbessern und die Best Practices der Branche über Anwendungen hinweg erfüllen.
  • Automatisierung: Die Automatisierung reduziert manuelle Interventionen bei der Datenerfassung und -verarbeitung, spart wertvolle Ressourcen und gewährleistet einen zeitnahen Zugriff auf Informationen. Durch den Einsatz von KI zur Automatisierung der Verwaltung von Metadaten durch Klassifizierung und Verbindungen zwischen isolierten Daten können Unternehmen die Datenabstammung nachverfolgen, um Nutzung, Abhängigkeiten und ihre Herkunft zu ermitteln und so Daten leichter auffindbar und zugänglich zu machen.
  • Datensynchronisierung in Echtzeit: Um die Latenzzeit beim system- und toolübergreifenden Zugriff auf Daten zu verringern, wird die KI integriert, um Änderungen zwischen Daten und Anwendungen zu erkennen und zu priorisieren. Dieser Prozess stellt sicher, dass kritische Aktualisierungen zuerst verbreitet werden. Echtzeit-Datenanalyse und -Synchronisierung verbessern die Agilität von Unternehmen, indem sie Teams ermöglichen, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Entscheidungen basierend auf den aktuellsten Daten im gesamten Unternehmen zu treffen.
  • Datenföderierung: Belässt die Daten an der Quelle, indem eine Datenvirtualisierung erstellt wird, ohne die Daten physisch zu verschieben. Ermöglicht es der KI, häufig abgerufene Daten intelligent zwischenzuspeichern und die Abfrageleistung zu optimieren. Dies bietet eine einheitliche Übersicht über die Datenquellen und reduziert die Latenz sowie Kosten, die mit traditioneller Datenkonsolidierung verbunden sind.
  • Integration: Überbrückt Wissenslücken durch den Einsatz von Verarbeitung natürlicher Sprache und generativer KI. Auf diese Weise können auch technisch nicht versierte Mitarbeiter Fragen stellen und umsetzbare Erkenntnisse abrufen, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Verwenden Sie die KI-Integration, um eine Datenkultur aufzubauen, die Datensilos zwischen Systemen verbindet und Echtzeit-Daten-Mapping, automatisiertes Metadatenmanagement, Self-Service-Analyse, Governance- und Compliance-Anforderungen generiert. Durch diese Integration können Unternehmen wichtige Wachstumschancen erschließen und manuelle Engpässe reduzieren, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben.

 

5.    Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit

Technische Lösungen sind zwar unerlässlich, aber eine Kultur der Zusammenarbeit ist unverzichtbar, um Silos aufzubrechen und das Anwendungswachstum zu bewältigen. Der Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit verbindet Technologien, Menschen und Prozesse, um die Datenqualität, die Datenkonnektivität und die datengesteuerte strategische Planung zu verbessern. Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit:

  • Bereichsübergreifenden Teams: Ermutigen Sie Teams aus verschiedenen Abteilungen zur Zusammenarbeit an datenbezogenen Projekten, um einen gemeinsamen Umgang mit Informationen und Innovation zu fördern. Machen Sie Erkenntnisse für alle Stakeholder zugänglich und fördern Sie eine funktionsübergreifende Abstimmung, um sowohl Daten- als auch Unternehmenssilos aufzubrechen.
  • Transparentem Datenaustausch: Die Geschäftsführung sollte eine offene Kommunikation zwischen IT- und Geschäftsteams fördern, sicherstellen, dass die Daten frei fließen und jeder Zugang zu den benötigten Informationen hat.

Unternehmen Sie den nächsten Schritt mit IBM Concert

Best Practices können zwar dazu beitragen, die Herausforderungen des Anwendungswachstums und der Datensilos zu mindern, Unternehmen benötigen aber fortschrittliche Tools, um diese Komplexität im großen Maßstab zu bewältigen. IBM Concert bietet einen zentralen Überblick über Anwendungen, einschließlich Leistung und Zustand.

Außerdem werden Abhängigkeiten abgebildet und Erkenntnisse über Schwachstellen, Compliance und Zertifikate konsolidiert. Mit KI-gestützten Erkenntnissen, Workflows, Echtzeit-Dashboards, automatischer Sanierung und anpassbaren Metriken zur Messung der Haltung gegenüber Best Practices befähigt IBM Concert Unternehmen, Betriebe zu rationalisieren, die Sicherheit zu verstärken und eine effektive Zusammenarbeit zwischen Abteilungen zu fördern.

Mit der Erweiterung der Anwendungsökosysteme nehmen auch die Herausforderungen im Umgang mit Datensilos und der Ausbreitung von Anwendungen zu. Durch die Umsetzung dieser Best Practices und den Einsatz innovativer Tools wie IBM Concert sorgen Unternehmen für eine stärker integrierte, effiziente und sichere Umgebung.

