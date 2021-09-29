3 Regeln, die die Zukunft der modernen Wirtschaft prägen

Die steigenden Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern sind kein neues Phänomen. Neue Erwartungen haben Unternehmen schon immer dazu angetrieben, sich zu transformieren und neue Herausforderungen anzugehen, während sie gleichzeitig neue Möglichkeiten für Wachstum und Beschleunigung schaffen. Doch die Welt von heute hat sich verändert und wir befinden uns an einem Scheideweg, der durch die Pandemie noch verschärft wurde und der Unternehmen, die an ihren Vorhaben festhalten und darauf hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, nicht weiterbringen wird.
Die Unternehmen, die zukunftsorientiert handeln, Herausforderungen annehmen und sich einer realen Transformation verschreiben, haben wiederum Erfolg damit, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben. Sie entwickeln sich zu den modernen Unternehmen von heute und sind bestens positioniert, um die wichtigsten Kunden, loyale Mitarbeiter und engagierte Partner zu gewinnen.
Diese neue Geschäftsdynamik – mit sich verändernden Prioritäten, sich ständig wandelnden Marktbedingungen und neuen Geschäftsmodellen – hat IBM die Möglichkeit gegeben, unseren jährlichen The State of Salesforce Bericht zu erweitern. In der diesjährigen, zehnten Ausgabe blicken wir in die Zukunft und geben Einblicke, wie C-Level-Führungskräfte weltweit Salesforce, sein wachsendes Portfolio und dessen Beitrag zu einem modernen Führungsstil wahrnehmen.
Erkunden Sie „The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022“
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der drei neuen Regeln, die die Zukunft der Wirtschaft prägen werden – Regeln, die das Etablieren von Wettbewerbsvorteilen anleiten und Ihre Kunden und Mitarbeiter weltweit einbinden werden. Ich hoffe, dass Sie diese Zusammenfassung nützlich finden, und ich ermutige Sie, den vollständigen Bericht zu lesen und sich mit unseren Forschungsergebnissen, Experten und Ratschlägen vertraut zu machen.
Eine moderne Arbeitsweise umfasst mehrere Bereiche, wie Kulturförderung, Möglichkeiten zur Förderung der Vernetzung, Richtlinien, Technologie und natürlich erstklassige Talente. Mitarbeiter arbeiten heute anders, mit neuer Technologie, die einbindet, informiert und Verbindungen sowie Zusammenarbeit aufbaut. Der Aufbau einer technikaffinen, flexiblen digitalen Belegschaft ist und bleibt eine große Herausforderung und Chance für Unternehmen im Jahr 2022 und darüber hinaus. Marktführer sollten Cloud-Portfolios wie Salesforce nutzen, um intelligentere, intuitivere Systeme zu entwerfen, die ihre Talentstrategien und Mitarbeiterförderung erweitern. Dadurch können sie ihre Strategien weiter verfolgen, um ihre Belegschaft zu stärken.
Slack bietet eine neue Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter einzubinden und von ihnen Feedback auf eine äußerst dialogorientierte Art und Weise einzuholen, so wie sie außerhalb der Arbeit kommunizieren. Wir glauben, dass die Investition in eine solche dialogorientierte, kollaborative Plattform eine wichtige Phase für die Belegschaft der Zukunft einleitet und einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit von Unternehmen haben wird, eine dynamische und vielfältige Belegschaft anzuziehen, zu halten und zu fördern. Es verknüpft Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Kunden mit den wichtigsten Informationen und Erfahrungen.
Die KI-Investitionen in Kundenkanälen werden fortgesetzt, wobei neue Investitionen in die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und die Personalisierung hinzukommen –der Bereich mit dem schnellsten zukünftigen Wachstum für KI und Automatisierung ist die Zusammenarbeit, um mehr als 81 %.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Workflows im allgemeinen Sinne sind Prozesse. Sie beschreiben einfach, wie in Ihrem Unternehmen Dinge erledigt werden. Intelligente Workflows hingegen sind vorausschauend, automatisiert, flexibel und transparent. Und je mehr Sie expandieren, desto intelligenter wird Ihr Unternehmen. Moderne Unternehmen müssen eine ganzheitliche Sichtweise einnehmen und ihren gesamten Prozess von Anfang bis Ende bewerten, Reibungspunkte identifizieren und KI und Business Intelligence strategisch einsetzen, um für nahtlose und flexible Erfahrungen im gesamten Unternehmen zu sorgen.
Viele Marktführer, mit denen wir zusammenarbeiten, bekunden das größte Interesse an Workflows mit integrierter Technologie, weil sie diese als einen der wichtigsten Wettbewerbsvorteile für die nächsten Jahren ansehen. Wenn Sie in intelligente Workflows auf einer so robusten und umfassenden Plattform wie Salesforce investieren, schaffen Sie einen sinnvollen und kontinuierlichen Mehrwert sowie verbesserte Erfahrungen für Ihre Kunden und Mitarbeiter.
Salesforce ist mehr als nur ein CRM-System – es ist eine Plattform, die mit dem Kerngeschäft verknüpft ist und so eine umfassendere Transformation ermöglicht. Über 80 % der Befragten sind der Ansicht, dass Salesforce für die Bereitstellung von KI und Automatisierung von großer Bedeutung ist.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Die Zukunft der Wirtschaft hängt vom einzigartigen Wert konzentrischer Gemeinschaften ab, die Technologien, Ideen und Funktionen miteinander verbinden, um den Kunden maximalen Nutzen zu bieten. Wenn diese Gemeinschaften miteinander in Kontakt treten, erweitert sich das Ökosystem und der Kundennutzen steigt. Salesforce ist ein hervorragendes Beispiel für diese Regel und Trailhead, AppExchange und das breitere Partnernetzwerk arbeiten in Concert zusammen, um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.
Es gibt viele Beispiele für Branchen, die sich auf das Salesforce-Ökosystem stützen und neue Partnerschaften und Geschäftsmodelle entwickeln, da sie während der Pandemie gezwungen waren, sich über Nacht zu digitalisieren. Die Regierungen, Gesundheitsdienstleister und Einzelhändler suchten und suchen weiterhin nach neuen Wegen, um ihre Bürger, Patienten und Kunden zu versorgen. Die sich ständig wandelnden Geschäftsanforderungen an Innovation, Geschwindigkeit und Flexibilität bedeuten, dass moderne Unternehmen auch künftig auf ihre Gemeinschaften und die Funktionen ihres Ökosystems setzen werden, um Erfahrungen zu ermöglichen.
Da Marktveränderungen Unternehmen zur Anpassung zwingen, setzen viele auf die Salesforce-Plattform. 8 von 10 C-Level Führungskräften sind der Ansicht, dass Salesforce Geschäftsmodelle transformiert – die Hälfte von ihnen hält es sogar für unverzichtbar.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
