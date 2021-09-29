3 Regeln, die die Zukunft der modernen Wirtschaft prägen

Die steigenden Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern sind kein neues Phänomen. Neue Erwartungen haben Unternehmen schon immer dazu angetrieben, sich zu transformieren und neue Herausforderungen anzugehen, während sie gleichzeitig neue Möglichkeiten für Wachstum und Beschleunigung schaffen. Doch die Welt von heute hat sich verändert und wir befinden uns an einem Scheideweg, der durch die Pandemie noch verschärft wurde und der Unternehmen, die an ihren Vorhaben festhalten und darauf hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, nicht weiterbringen wird.

Die Unternehmen, die zukunftsorientiert handeln, Herausforderungen annehmen und sich einer realen Transformation verschreiben, haben wiederum Erfolg damit, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben. Sie entwickeln sich zu den modernen Unternehmen von heute und sind bestens positioniert, um die wichtigsten Kunden, loyale Mitarbeiter und engagierte Partner zu gewinnen.

Diese neue Geschäftsdynamik – mit sich verändernden Prioritäten, sich ständig wandelnden Marktbedingungen und neuen Geschäftsmodellen – hat IBM die Möglichkeit gegeben, unseren jährlichen The State of Salesforce Bericht zu erweitern. In der diesjährigen, zehnten Ausgabe blicken wir in die Zukunft und geben Einblicke, wie C-Level-Führungskräfte weltweit Salesforce, sein wachsendes Portfolio und dessen Beitrag zu einem modernen Führungsstil wahrnehmen.

Erkunden Sie „The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022“

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der drei neuen Regeln, die die Zukunft der Wirtschaft prägen werden – Regeln, die das Etablieren von Wettbewerbsvorteilen anleiten und Ihre Kunden und Mitarbeiter weltweit einbinden werden. Ich hoffe, dass Sie diese Zusammenfassung nützlich finden, und ich ermutige Sie, den vollständigen Bericht zu lesen und sich mit unseren Forschungsergebnissen, Experten und Ratschlägen vertraut zu machen.