3 Gründe, warum die richtige Infrastrukturunterstützung für KI unerlässlich ist

Die Einführung von Generative KI (Gen AI) ist nicht länger nur eine Frage der Zukunft. Angesichts des enormen Potenzials, das es bietet, nutzen Unternehmen es bereits optimal, um Abläufe zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und diese Vorteile an ihre Kunden weiterzugeben.

Diese Transformation bringt neue Herausforderungen mit sich. Wenn Kunden mit der Implementierung von KI vor Ort beginnen, müssen sie zunächst prüfen, ob ihre Rechenzentren bereit sind: Die Aufrüstung der IT-Infrastruktur umfasst eine angemessene Stromversorgung und Kühlung, die Vorbereitung des Netzwerks auf die Bewältigung großer Datenmengen, die Optimierung und Erweiterung der Infrastrukturkapazität und die Implementierung von Schutzmaßnahmen bei gleichzeitiger Skalierbarkeit. Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value (IBM IBV) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics, in dem 2.500 Führungskräfte aus 34 Ländern und 26 Branchen befragt wurden, geben 43 % der Führungskräfte aus dem Technologiebereich an, dass sie sich in den letzten sechs Monaten aufgrund von KI mehr Sorgen um ihre Technologieinfrastruktur gemacht haben und sich nun darauf konzentrieren, diese zu verbessern, um die Technologie zu skalieren.

Unternehmen müssen eine Strategie haben, die effiziente Abläufe, minimale Ausfallzeit und prompte Antworten auf IT-Anforderungen gewährleistet und gleichzeitig regulatorische Compliance, ethische Überlegungen und Sicherheitsbedrohungen berücksichtigt. Um die Vorteile einer solchen technologischen Entwicklung nutzen zu können, ist es entscheidend, einen Partner zu haben, der über interne KI-Expertise verfügt und den gesamten Lebenszyklus der zugrunde liegenden Infrastruktur verwalten kann.

IBM Technology Lifecycle Services (TLS) bietet ein umfassendes Lösungspaket für Infrastruktur-Support und -Services von der Bereitstellung bis zur Stilllegung und unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur durch Verfügbarkeit und Resilienz. IBM TLS unterstützt die Aufrüstung von Rechenzentrum zu KI-tauglichen, indem es ein globales Lieferkette und Logistik-Framework nutzt, um den Anforderungen hochintensiver KI-Workloads für IBM-Produkte und verschiedene Original Equipment Hersteller (OEMs) in großem Maßstab gerecht zu werden. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Herausforderungen, mit denen Rechenzentren bei der Ausführung von KI-Workloads konfrontiert werden können, sowie Möglichkeiten, wie IBM TLS diese Probleme lösen kann: