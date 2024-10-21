3 Gründe, warum die richtige Infrastrukturunterstützung für KI unerlässlich ist

Die Einführung von Generative KI (Gen AI) ist nicht länger nur eine Frage der Zukunft. Angesichts des enormen Potenzials, das es bietet, nutzen Unternehmen es bereits optimal, um Abläufe zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und diese Vorteile an ihre Kunden weiterzugeben.
Diese Transformation bringt neue Herausforderungen mit sich. Wenn Kunden mit der Implementierung von KI vor Ort beginnen, müssen sie zunächst prüfen, ob ihre Rechenzentren bereit sind: Die Aufrüstung der IT-Infrastruktur umfasst eine angemessene Stromversorgung und Kühlung, die Vorbereitung des Netzwerks auf die Bewältigung großer Datenmengen, die Optimierung und Erweiterung der Infrastrukturkapazität und die Implementierung von Schutzmaßnahmen bei gleichzeitiger Skalierbarkeit. Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value (IBM IBV) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics, in dem 2.500 Führungskräfte aus 34 Ländern und 26 Branchen befragt wurden, geben 43 % der Führungskräfte aus dem Technologiebereich an, dass sie sich in den letzten sechs Monaten aufgrund von KI mehr Sorgen um ihre Technologieinfrastruktur gemacht haben und sich nun darauf konzentrieren, diese zu verbessern, um die Technologie zu skalieren.
Unternehmen müssen eine Strategie haben, die effiziente Abläufe, minimale Ausfallzeit und prompte Antworten auf IT-Anforderungen gewährleistet und gleichzeitig regulatorische Compliance, ethische Überlegungen und Sicherheitsbedrohungen berücksichtigt. Um die Vorteile einer solchen technologischen Entwicklung nutzen zu können, ist es entscheidend, einen Partner zu haben, der über interne KI-Expertise verfügt und den gesamten Lebenszyklus der zugrunde liegenden Infrastruktur verwalten kann.
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) bietet ein umfassendes Lösungspaket für Infrastruktur-Support und -Services von der Bereitstellung bis zur Stilllegung und unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur durch Verfügbarkeit und Resilienz. IBM TLS unterstützt die Aufrüstung von Rechenzentrum zu KI-tauglichen, indem es ein globales Lieferkette und Logistik-Framework nutzt, um den Anforderungen hochintensiver KI-Workloads für IBM-Produkte und verschiedene Original Equipment Hersteller (OEMs) in großem Maßstab gerecht zu werden. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Herausforderungen, mit denen Rechenzentren bei der Ausführung von KI-Workloads konfrontiert werden können, sowie Möglichkeiten, wie IBM TLS diese Probleme lösen kann:
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die Rechenzentren von heute sind durch die Einführung von KI und die Abhängigkeit von Technologien verschiedener Anbieter komplexer geworden. Laut dem Bericht „Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape“ der TechTarget Enterprise Strategy Group erwarten 30 % der Unternehmen, dass sie KI in hybriden Cloud-Umgebungen einsetzen werden, was die Notwendigkeit einer modernisierten Infrastruktur und effektiven Konnektivität unterstreicht.
Die Aufrechterhaltung der betrieblichen Ausfallsicherheit erfordert eine moderne Infrastruktur und ein proaktives Risikomanagement, aber die Überwachung verschiedener Verträge und die Behebung von Problemen kann für die internen IT-Mitarbeiter schwierig und kostspielig sein. IBM TLS erweitert die bestehenden Möglichkeiten der Kunden nicht nur durch den Einsatz und die Unterstützung von IBM Produkten (IBM Z, Power und Speicher), sondern auch durch die Integration neuer, KI-kompatibler Multi-Vendor-Technologien.
Große Sprachmodelle benötigen erhebliche Ressourcen und mehrere Computer, die parallel in großen Netzwerkclusterkonfigurationen arbeiten. Als Rückgrat der Infrastruktur muss dieses Netzwerk Architekturen mit hoher Bandbreite, geringer Latenz und Skalierbarkeit unterstützen, mit spezifischen Optimierungen für die GPU-Kommunikation, den Speicherzugriff und verteilte KI-Aufgaben. Der IDC-Bericht „AI View“ stellt fest, dass das Netzwerk mit 44 % der größte Infrastrukturausgabenposten für das Training von generativer KI war. Durch einen integrierten, ganzheitlichen Ansatz mit Fokus auf Resilienz und Verfügbarkeit, mit spezialisierten Teams rund um den Globus und strategischen Partnerschaften, fungiert IBM TLS als zentrale Anlaufstelle für Kunden und als Berater für die Beschaffung, Planung, Bereitstellung, Unterstützung, Optimierung sowie Aktualisierung der Infrastruktur von Rechenzentren (Server, Netzwerk, Speicher und Software) und ermöglicht so einen reibungslosen Übergang zu KI-fähigen Umgebungen.
Wenn KI immer komplexere Hürden für Rechenzentren mit sich bringt, könnte die Bewältigung dieser Probleme auch vom Einsatz der KI selbst profitieren. IBM TLS steht an der Spitze dieses Wandels und integriert KI in Tools und Prozesse, um Agenten zu unterstützen und die Customer Experience zu verbessern. Wenn Sie einen genaueren Blick darauf werfen möchten, wie IBM TLS KI einsetzt, lesen Sie, was Bina Hallman, Vice President bei TLS Support Services for IBM Infrastructure, zu sagen hat.
Systeme der generativen KI, die sich auf komplexe Komponenten wie Grafikprozessoren, Netzwerke und Speicher verlassen, können aufgrund der hohen Workloads höhere Ausfallraten aufweisen. Auch die riesigen Datenmengen, die verarbeitet und gemeinsam genutzt werden, können die Anfälligkeit erhöhen. Ungeplante Ausfallzeiten und potenzielle Datenpannen sind für Unternehmen kostspielig, aber proactive support beschleunigt die Problemlösung und antizipiert Probleme, bevor sie auftreten.
Die IBM IBV-Umfrage „Der CEO-Leitfaden zur generativen KI: Plattformen, Daten und Governance“ zeigt, dass die meisten von ihnen der Meinung sind, dass Bedenken hinsichtlich der Herkunft und Abstammung von Daten (61 %) sowie der Datensicherheit (57 %) ein Hindernis für die Einführung von KI der Generation sein werden. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bietet IBM TLS Lösungen wie IBM Support Insights an, das ein Inventar von über 3.000 Kunden und 3,5 Millionen IT-Assets verwaltet und über 1,5 Millionen aktive Sicherheitslücken mit Empfehlungen zur Behebung identifiziert und meldet. Dieser Ansatz hilft, die Integrität der KI-Infrastruktur aufrechtzuerhalten, Ausfälle abzumildern und Support-Probleme aufgrund abgelaufener Verträge zu lösen. Darüber hinaus unterstützt IBM TLS Kunden bei der Löschung von Daten aus Altbeständen und bietet Medienvernichtungsdienste an, die sicherstellen, dass die Bereinigung den Richtlinien des U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) für die Bereinigung von Medien entspricht.
Der wachsende Energiebedarf von Rechenzentren, der sich aus der zunehmenden KI-Integration ergibt, könnte zu höheren Betriebskosten durch Stromverbrauch und Kohlenstoffemissionen führen und damit die Nachhaltigkeitsziele beeinträchtigen. Wie die International Energy Agency (IEA) im Januar berichtete, könnte der weltweite Stromverbrauch in Rechenzentren im Jahr 2026 auf über 1.000 TWh steigen, gegenüber geschätzten 460 TWh im Jahr 2022. Bei der Einführung von KI dürfen Nachhaltigkeitsziele nicht außer Acht gelassen werden. Das IBM TLS-Portfolio hilft Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem es die Workload-Anforderungen und die Auslastung der Infrastruktur bewertet sowie den Stromverbrauch und den CO2-Fußabdruck überwacht. IBM IT Sustainability Optimization Assessment verwendet die IBM Turbonomic Software, die ausgewählte „Was-wäre-wenn“-Planungsszenarien durchspielt, um die Möglichkeiten und Auswirkungen der Optimierung des Rechenzentrums zu verstehen. Im Anschluss an die Bewertung erhalten die Kunden einen detaillierten Bericht mit empfohlenen Maßnahmen, geschätzten Kostensenkungen, prognostiziertem Energieverbrauch und Verbesserungen bei der CO2-Bilanz, der ihnen hilft, ihre KI-Initiativen mit den Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen.
Wenn neue Hindernisse auftauchen, kann eine gute Vorbereitung, die Vorwegnahme möglicher Probleme und die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen und erfahrenen IT-Support- und Dienstleistungspartner den Erfolg der KI-Einführung und der laufenden Wartung beeinflussen. Seit Jahrzehnten verfolgt IBM Kernprinzipien, die einen kompletten KI-Lösungsstapel mit Technologien verschiedener Anbieter unterstützen. Unabhängig davon, wo die Kunden auf ihrer Reise stehen, ist IBM in der Lage, ihre Expertise zu nutzen, um Unternehmen mit einer Infrastruktur für KI-Möglichkeiten, maßgeschneiderten Produktangeboten, umfassender Beratung, Technologie-Lebenszyklus-Services und der Zusammenarbeit mit unserem umfangreichen Partner-Ökosystem zu unterstützen.
Erschließen Sie mehr Geschäftswerte, indem Sie KI für geschäftskritische Workloads auf dem IBM z17 einsetzen.
IBM Z ist eine Familie moderner Infrastrukturen, die auf dem IBM Telum-Prozessor basieren und Unternehmensbetriebssysteme sowie IBM Z-Software ausführen, die für höhere KI-Genauigkeit, Produktivität und Agilität sorgen.
IBM® z17 vereint fortschrittliche KI mit hybrider Cloud und optimiert Leistung, Sicherheit und Entscheidungsprozesse – genau dort, wo entscheidende Daten sind.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten Ihres Unternehmens vor Cyber-Bedrohungen schützen und eine schnelle Wiederherstellung bei kritischen Ereignissen gewährleisten können.
Nutzen Sie Open-Source-Frameworks und -Tools, um KI und maschinelles Lernen auf Ihre wertvollsten Unternehmensdaten auf IBM zSystems-Mainframes anzuwenden.
Mit einer Hybrid-by-Design-Strategie bietet IBM KI-Infrastrukturlösungen um die Auswirkungen in Ihrem gesamten Unternehmen zu beschleunigen.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Nutzen Sie Ihre KI-Workloads mit einer Infrastruktur, die für Leistung, Zuverlässigkeit und Cloud-Integration optimiert ist und für echte Unternehmensanforderungen entwickelt wurde.