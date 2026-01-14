Das Jahr 2025 zwang Unternehmen dazu, über den Hype hinauszugehen und sich kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, wo generative KI und KI-gestützte Workflows tatsächlich einen Mehrwert bieten. Das Jahr 2026 stellt einen Wendepunkt für die Unternehmens-KI dar: den agentischen Wandel.

Die prognostizierten Zahlen sind beachtlich: Laut Gartner werden bis 2028 40 % der Interaktionen mit generativen KI-Diensten Aktionsmodelle und autonome Agenten zur Aufgabenausführung nutzen. Gleichzeitig berichtet Deloitte, dass nur ein Viertel der Unternehmen in diesem Jahr agentische Systeme getestet hat, wobei sich diese Zahl bis 2027 voraussichtlich verdoppeln wird.

Diese Signale sind eindeutig. Die Geschäftsaussichten deuten auf eine rasche Einführung von Agenten hin – und auf eine zunehmende Komplexität der KI-Agenten –, auch wenn sich viele Unternehmen noch in einer frühen Pilotphase befinden. Angesichts dieser Dynamik verspricht das Jahr 2026 ein spannendes Jahr für Unternehmen zu werden, die sich in der agentischen Landschaft bewegen und hoffen, mit diesen Tools einen dauerhaften Mehrwert zu erzielen.

Hier sind vier Ziele, die Ihnen dabei helfen sollen, agentische KI im Jahr 2026 diszipliniert umzusetzen – indem Sie verantwortungsbewusst führen, mutig innovativ sind und über Pilotprojekte hinaus messbare Ergebnisse erzielen.