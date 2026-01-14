Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung Geschäftsautomatisierung Trust and transparency Sicherheit

Ziele für 2026 für KI- und Technologieführer: KI-Agenten und KI-Governance

Veröffentlicht 14. Januar 2026
Eine Gruppe von Unternehmensmitarbeitern schreibt auf Haftnotizen vor einem transparenten Hintergrund
By Suzanne Livingston

Das Jahr 2025 zwang Unternehmen dazu, über den Hype hinauszugehen und sich kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, wo generative KI und KI-gestützte Workflows tatsächlich einen Mehrwert bieten. Das Jahr 2026 stellt einen Wendepunkt für die Unternehmens-KI dar: den agentischen Wandel.

Die prognostizierten Zahlen sind beachtlich: Laut Gartner werden bis 2028 40 % der Interaktionen mit generativen KI-Diensten Aktionsmodelle und autonome Agenten zur Aufgabenausführung nutzen. Gleichzeitig berichtet Deloitte, dass nur ein Viertel der Unternehmen in diesem Jahr agentische Systeme getestet hat, wobei sich diese Zahl bis 2027 voraussichtlich verdoppeln wird.

Diese Signale sind eindeutig. Die Geschäftsaussichten deuten auf eine rasche Einführung von Agenten hin – und auf eine zunehmende Komplexität der KI-Agenten –, auch wenn sich viele Unternehmen noch in einer frühen Pilotphase befinden. Angesichts dieser Dynamik verspricht das Jahr 2026 ein spannendes Jahr für Unternehmen zu werden, die sich in der agentischen Landschaft bewegen und hoffen, mit diesen Tools einen dauerhaften Mehrwert zu erzielen.

Hier sind vier Ziele, die Ihnen dabei helfen sollen, agentische KI im Jahr 2026 diszipliniert umzusetzen – indem Sie verantwortungsbewusst führen, mutig innovativ sind und über Pilotprojekte hinaus messbare Ergebnisse erzielen. 

Ziel 1: Multiagenten-Orchestrierung fördern

Die Proof-of-Concept-Phase ist vorbei. Im Jahr 2026 besteht die Herausforderung nicht darin, ob agentische KI funktioniert, sondern ob Sie sie zuverlässig und in großem Maßstab in Ihrem Unternehmen bereitstellen können. Dies erfordert zunehmend die Implementierung von Protokollen zur Unterstützung von Multiagentensystemen. Wie Gartner kürzlich prognostiziert hat, wird die Spezialisierung von Agenten bis 2027 dazu führen, dass 70 % der Multiagentensysteme Agenten mit engen und fokussierten Rollen enthalten werden. Dies erhöht die Genauigkeit, jedoch bringen diese voneinander abhängigen Ökosysteme neue Herausforderungen mit sich – insbesondere, da sie das Potenzial für Fehlerverstärkungen bergen.

So kommen Sie dorthin:

  • Identifizieren Sie hochwertige Anwendungsfälle für Multiagentensysteme mit klar definierten Workflows
  • Entwerfen Sie Agenten für spezialisierte Aufgaben anstatt für umfassende Lösungen
  • Verzichten Sie auf manuelle, fehleranfällige Tests und setzen Sie stattdessen auf ganzheitliche Tools, die sowohl die Beobachtung als auch die Bewertung von Agenten ermöglichen
  • Bewerten Sie kontinuierlich das Verhalten der Agenten in mehreren Dimensionen, einschließlich der Abschlussrate und der Genauigkeit der Tool-Aufrufe
  • Implementieren Sie detaillierte Workflow-Steuerungen, die es Ihrem Unternehmen ermöglichen, einzelne Prozesse zu isolieren und zu optimieren, ohne Kollateralschäden zu verursachen 

Ziel 2: Governance und Vertrauen für autonome Systeme aufbauen

Da agentische KI-Systeme immer leistungsfähiger und ausgefeilter werden, reichen die Governance-Frameworks des letzten Jahrzehnts nicht mehr aus. Im Jahr 2026 reicht Observability allein einfach nicht mehr aus. Um große agentische Netzwerke zuverlässig zu koordinieren, müssen Unternehmen ihre operative Infrastruktur neu gestalten.

So kommen Sie dorthin:

  • Überwachen Sie nicht nur die Betriebszeit, sondern auch die Laufzeit – berücksichtigen Sie Metriken wie Genauigkeit, Abweichung, Kontextrelevanz und Kosten.
  • Entwerfen Sie Systeme, die Argumentationsketten sofort erfassen, um die Verantwortlichkeit im Prozess zu verankern
  • Verzichten Sie auf fehleranfällige Massenbewertungen zugunsten von Stresstests vor der Produktion, um langfristige Stabilität zu gewährleisten
  • Implementieren Sie unabhängige Sicherheitsvorkehrungen, um Jailbreaks, Prompt-Injection und Poisoning zu testen.
  • Optimieren Sie aktiv und kontinuierlich das Verhältnis zwischen Kosten und Leistung, anstatt sich bei der Projektsteuerung auf vorausschauende Budgetplanung zu verlassen.

Um Vertrauen in agentische KI aufzubauen, müssen Systeme zur Rechenschaftspflicht eingerichtet werden, die ein durchgängiges Risikomanagement gewährleisten – und es ist erforderlich, von unübersichtlichen Rohdaten zu umsetzbaren, realistischen Erkenntnissen zu gelangen.

Ziel 3: Sicherheit in jede agentische KI-Bereitstellung einbetten

Sicherheit ist kein nachträglicher Gedanke: Agentische Systeme benötigen Unternehmenssicherheit.

Agentic KI-Systeme stellen neuartige Sicherheitsherausforderungen dar, die traditionelle Cybersicherheitsframeworks nicht bewältigen können. Priorisieren Sie die Sicherheit der Unternehmensklasse, indem Sie starke Authentifizierungs-, Berechtigungs- und Autorisierungskontrollen schaffen.

Wie komme ich dorthin:  

  • Die Unternehmenssicherheit beginnt mit rollenbasiertem Zugriffspass-through. Stellen Sie sicher, dass jedem Benutzer eine streng begrenzte, geregelte Rolle zugewiesen wird, die seinen Zugriff auf die Daten und Tools festlegt, zu deren Verwendung er berechtigt ist.
  • Priorisieren Sie die Unterstützung für eine Reihe von Authentifizierungsmethoden, einschließlich Basisauthentifizierung, Bearer-Token-Authentifizierung, OAuth-Varianten und API-Schlüssel-basierter Authentifizierung
  • Entwerfen Sie Authentifizierungsprozesse, die verschlüsselt und isoliert sind und sich nahtlos in externe Authentifizierungsmanagementsysteme integrieren lassen
  • Entwickeln Sie solide Best Practices für die Autorisierung: Stellen Sie die Kontinuität des Benutzerkontexts über alle Systeme hinweg und eine konsistente Durchsetzung der Autorisierung sicher und ermöglichen Sie gleichzeitig die vollständige Rückverfolgbarkeit der Aktionen von Agenten, die mit bestimmten Benutzern verknüpft sind

Durch die Implementierung strenger Richtlinien und Kontrollen zur operativen Sicherheit werden kluge Unternehmen im Jahr 2026 einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erlangen. 

Ziel 4: KI-Investitionen mit ROI und Geschäftsergebnissen verknüpfen

Jedes agentische KI-Programm sollte vor der Skalierung mit klaren KPIs und einem vertretbaren ROI-Modell verbunden sein.

So kommen Sie dorthin:

Das Zeitalter der KI-Investitionen, die ausschließlich aufgrund ihres Innovationspotenzials gerechtfertigt waren, neigt sich dem Ende zu. Laut Forrester werden 25 % der geplanten KI-Ausgaben aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Kapitalrendite bis 2027 zurückgestellt.

Im Jahr 2026 sollten bedeutende AI-Initiativen einen klaren Weg zu messbaren Auswirkungen innerhalb spezifischer Frameworks aufweisen:

  • Betriebseffizienz (Zykluszeit, Durchsatz, Fehlerquote, Nachbearbeitungsprozentsatz)
  • Erfahrung und Wachstum (CSAT/NPS-Werte, Steigerung von Konversion und Kundenbindung)
  • Finanzdaten (Kosten pro Dienstleistung, Auswirkungen auf die Bruttomarge, Verbesserungen des Betriebskapitals)
  • Risiko und Compliance (vermeidbare Verstöße gegen Richtlinien, eingesparte Audit-Stunden)

Beginnen Sie mit klar definierten Anwendungsfällen für agentische KI und legen Sie geschäftsspezifische KPIs für die betriebliche Effizienz und Customer Experience fest. Legen Sie vor der Bereitstellung Erfolgsmetriken fest und implementieren Sie Tracking-Systeme, die Geschäftsergebnisse bestimmten KI-Fähigkeiten zuordnen. Schaffen Sie eine Feedback-Schleife, indem Sie diese Ergebnisse im gesamten Unternehmen melden.

Verfolgen Sie wichtige Führungsmetriken, darunter:

  • Amortisationsdauer und interne Rendite pro Initiative
  • Prozentualer Anteil der KI-Ausgaben, die mit validierten Vorteilen verbunden sind
  • Monatliche Abweichung im Vergleich zum Geschäftsszenario
  • Reproduzierbarkeit der Ergebnisse über Regionen und Einheiten hinweg

Die erfolgreichsten KI-Führungskräfte werden diejenigen sein, die nicht nur klar formulieren können, was ihre KI leistet, sondern auch, welche Probleme sie löst und welchen Mehrwert sie schafft.

Lassen Sie uns den Weg mit intelligenteren Unternehmen ebnen 

Diese sechs Ziele stellen mehr als nur eine To-do-Liste für 2026 dar. Zusammen genommen bilden sie einen Blueprint für Unternehmen hinsichtlich der Verantwortung und der effektiven Nutzung von agentischer KI. Führungskräfte, die sich mit Orchestrierung, Governance und Messung auskennen, werden nicht nur das Jahr 2026 prägen, sondern auch die Weichen für das nächste Jahrzehnt der KI stellen. Beginnen Sie fokussiert, skalieren Sie bewusst und verwalten Sie wie eine Plattform.

