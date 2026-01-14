Das Jahr 2025 zwang Unternehmen dazu, über den Hype hinauszugehen und sich kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, wo generative KI und KI-gestützte Workflows tatsächlich einen Mehrwert bieten. Das Jahr 2026 stellt einen Wendepunkt für die Unternehmens-KI dar: den agentischen Wandel.
Die prognostizierten Zahlen sind beachtlich: Laut Gartner werden bis 2028 40 % der Interaktionen mit generativen KI-Diensten Aktionsmodelle und autonome Agenten zur Aufgabenausführung nutzen. Gleichzeitig berichtet Deloitte, dass nur ein Viertel der Unternehmen in diesem Jahr agentische Systeme getestet hat, wobei sich diese Zahl bis 2027 voraussichtlich verdoppeln wird.
Diese Signale sind eindeutig. Die Geschäftsaussichten deuten auf eine rasche Einführung von Agenten hin – und auf eine zunehmende Komplexität der KI-Agenten –, auch wenn sich viele Unternehmen noch in einer frühen Pilotphase befinden. Angesichts dieser Dynamik verspricht das Jahr 2026 ein spannendes Jahr für Unternehmen zu werden, die sich in der agentischen Landschaft bewegen und hoffen, mit diesen Tools einen dauerhaften Mehrwert zu erzielen.
Hier sind vier Ziele, die Ihnen dabei helfen sollen, agentische KI im Jahr 2026 diszipliniert umzusetzen – indem Sie verantwortungsbewusst führen, mutig innovativ sind und über Pilotprojekte hinaus messbare Ergebnisse erzielen.
Die Proof-of-Concept-Phase ist vorbei. Im Jahr 2026 besteht die Herausforderung nicht darin, ob agentische KI funktioniert, sondern ob Sie sie zuverlässig und in großem Maßstab in Ihrem Unternehmen bereitstellen können. Dies erfordert zunehmend die Implementierung von Protokollen zur Unterstützung von Multiagentensystemen. Wie Gartner kürzlich prognostiziert hat, wird die Spezialisierung von Agenten bis 2027 dazu führen, dass 70 % der Multiagentensysteme Agenten mit engen und fokussierten Rollen enthalten werden. Dies erhöht die Genauigkeit, jedoch bringen diese voneinander abhängigen Ökosysteme neue Herausforderungen mit sich – insbesondere, da sie das Potenzial für Fehlerverstärkungen bergen.
So kommen Sie dorthin:
Da agentische KI-Systeme immer leistungsfähiger und ausgefeilter werden, reichen die Governance-Frameworks des letzten Jahrzehnts nicht mehr aus. Im Jahr 2026 reicht Observability allein einfach nicht mehr aus. Um große agentische Netzwerke zuverlässig zu koordinieren, müssen Unternehmen ihre operative Infrastruktur neu gestalten.
So kommen Sie dorthin:
Um Vertrauen in agentische KI aufzubauen, müssen Systeme zur Rechenschaftspflicht eingerichtet werden, die ein durchgängiges Risikomanagement gewährleisten – und es ist erforderlich, von unübersichtlichen Rohdaten zu umsetzbaren, realistischen Erkenntnissen zu gelangen.
Sicherheit ist kein nachträglicher Gedanke: Agentische Systeme benötigen Unternehmenssicherheit.
Agentic KI-Systeme stellen neuartige Sicherheitsherausforderungen dar, die traditionelle Cybersicherheitsframeworks nicht bewältigen können. Priorisieren Sie die Sicherheit der Unternehmensklasse, indem Sie starke Authentifizierungs-, Berechtigungs- und Autorisierungskontrollen schaffen.
Wie komme ich dorthin:
Durch die Implementierung strenger Richtlinien und Kontrollen zur operativen Sicherheit werden kluge Unternehmen im Jahr 2026 einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erlangen.
Jedes agentische KI-Programm sollte vor der Skalierung mit klaren KPIs und einem vertretbaren ROI-Modell verbunden sein.
So kommen Sie dorthin:
Das Zeitalter der KI-Investitionen, die ausschließlich aufgrund ihres Innovationspotenzials gerechtfertigt waren, neigt sich dem Ende zu. Laut Forrester werden 25 % der geplanten KI-Ausgaben aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Kapitalrendite bis 2027 zurückgestellt.
Im Jahr 2026 sollten bedeutende AI-Initiativen einen klaren Weg zu messbaren Auswirkungen innerhalb spezifischer Frameworks aufweisen:
Beginnen Sie mit klar definierten Anwendungsfällen für agentische KI und legen Sie geschäftsspezifische KPIs für die betriebliche Effizienz und Customer Experience fest. Legen Sie vor der Bereitstellung Erfolgsmetriken fest und implementieren Sie Tracking-Systeme, die Geschäftsergebnisse bestimmten KI-Fähigkeiten zuordnen. Schaffen Sie eine Feedback-Schleife, indem Sie diese Ergebnisse im gesamten Unternehmen melden.
Verfolgen Sie wichtige Führungsmetriken, darunter:
Die erfolgreichsten KI-Führungskräfte werden diejenigen sein, die nicht nur klar formulieren können, was ihre KI leistet, sondern auch, welche Probleme sie löst und welchen Mehrwert sie schafft.
Diese sechs Ziele stellen mehr als nur eine To-do-Liste für 2026 dar. Zusammen genommen bilden sie einen Blueprint für Unternehmen hinsichtlich der Verantwortung und der effektiven Nutzung von agentischer KI. Führungskräfte, die sich mit Orchestrierung, Governance und Messung auskennen, werden nicht nur das Jahr 2026 prägen, sondern auch die Weichen für das nächste Jahrzehnt der KI stellen. Beginnen Sie fokussiert, skalieren Sie bewusst und verwalten Sie wie eine Plattform.
