Tags
Analytik

10 Aufgaben, von denen ich mir wünsche, dass KI sie für Fachleute im Bereich Finanzplanung und -analyse übernehmen kann

Älterer Geschäftsmann leitet Projektdiskussion mit Kollegen im Büro

Es ist kein Geheimnis, dass künstliche Intelligenz (KI) unsere Arbeitsweise in der Finanzplanung und -analyse (FP&A) grundlegend verändert. Das geschieht bereits in gewissem Maße, aber wir könnten uns leicht noch viel mehr Dinge vorstellen, die KI für uns tun könnte.

Die meisten FP&A-Experten sind mit manuellen Arbeiten so beschäftigt, dass sie kaum in der Lage sind, einen Mehrwert für ihre Arbeit zu schaffen. Dies führt häufig dazu, dass Finanzvorstände und Unternehmensleiter mit dem Return on Investment ihres FP&A-Teams unzufrieden sind. KI kann die Profis von FP & A jedoch dabei unterstützen, ihre Arbeit weiterzuentwickeln.

Die Entwicklungen im Bereich der KI haben sich in den letzten Jahren enorm beschleunigt, und FP&A-Experten wissen möglicherweise gar nicht, was alles möglich ist. Es ist an der Zeit, unsere Denkweise zu erweitern und darüber nachzudenken, wie wir die Einsatzmöglichkeiten von KI maximieren können.

Während ich mir weitere Möglichkeiten ausdenke, wie KI uns unterstützen könnte, habe ich mich auf praktische Aufgaben konzentriert, die FP&A-Fachleute heute ausführen. Ich habe auch über KI-gestützte Workflows nachgedacht, deren Implementierung innerhalb des nächsten Jahres realistisch ist.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben sich angemeldet.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

10 FP&A-Aufgaben, die KI übernehmen kann

  1. Advanced Finanzprognosen: Ermöglicht kontinuierliche Aktualisierungen von Prognosen in Echtzeit basierend auf den neuesten Daten. Generiert automatisch mehrere Finanzszenarien und simuliert deren Auswirkungen unter verschiedenen Bedingungen. Verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Einnahmen, Ausgaben und Cashflows mit hoher Genauigkeit vorherzusagen.
  2. Automatisierte Berichterstellung und Visualisierung: Generiert und aktualisiert automatisch Berichte und Dashboards, indem es Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit abruft. Bietet kontextbezogene Erklärungen und Erkenntnisse in den Berichten, um die wichtigsten Treiber und Anomalien hervorzuheben. Ermöglicht benutzerdefinierte Metriken und Visualisierungen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
  3. Interaktion in natürlicher Sprache: Ermöglicht Benutzern die Interaktion mit Finanzsystemen, die Abfragen und Befehle in natürlicher Sprache verwenden, was eine nahtlose Datenabfrage und -analyse ermöglicht. Bietet sprachbasierte Schnittstellen für freihändige Bedienung und sofortige Einblicke. Erleichtert die Erstellung natürlicher Sprache, um komplexe Finanzdaten in leicht verständliche Erzählungen und Zusammenfassungen umzuwandeln.
  4. Intelligente Budgetierung und Planung: Passt die Budgets dynamisch an, basierend auf Echtzeit-Performance und externen Faktoren. Identifiziert und analysiert automatisch Abweichungen zwischen Ist und Budget und liefert Erklärungen für Abweichungen. Bietet strategische Empfehlungen auf der Grundlage von Finanzdatentrends und -prognosen.
  5. Advanced Risikomanagement: Verwendet KI-gesteuerte Risikomodelle, um potenzielle Markt-, Kredit- und operationelle Risiken zu identifizieren. Entwickelt Frühwarnsysteme, die auf potenzielle finanzielle Probleme oder Abweichungen von der geplanten Leistung hinweisen. Gewährleistet die Einhaltung von Finanzvorschriften durch automatische Überwachung und Berichterstattung.
  6. Erkennung von Anomalien in Prognosen: Verbessert die Prognosegenauigkeit durch den Einsatz fortschrittlicher maschineller Lernmodelle, die sowohl historische Daten als auch Echtzeit-Eingaben einbeziehen. Erkennt automatisch Anomalien in Finanzdaten und warnt Sie bei ungewöhnlichen Mustern oder Abweichungen vom erwarteten Verhalten. Bietet detaillierte Erklärungen und mögliche Ursachen für entdeckte Anomalien, um Korrekturmaßnahmen anzuleiten.
  7. Kollaborative Finanzplanung: Erleichtert die Zusammenarbeit zwischen FP&A-Teams und anderen Abteilungen durch gemeinsame Plattformen und Datenzugriff in Echtzeit. Ermöglicht natürlichsprachliche Interaktionen mit Finanzmodellen und Daten. Implementiert KI-gesteuerte Assistenten, um Anfragen zu beantworten, Aufgaben auszuführen und Entscheidungsprozesse zu unterstützen.
  8. Kontinuierliches Lernen und Verbesserung: Entwickelt maschinelle Lernmodelle, die kontinuierlich aus neuen Daten lernen und sich mit der Zeit verbessern. Integriert Feedback-Mechanismen, um Prognosen und Analysen auf der Grundlage der tatsächlichen Ergebnisse zu verfeinern. Erfasst historische Daten und Erkenntnisse für zukünftige Entscheidungsfindung.
  9. Strategische Szenarienplanung: Analysiert Markttrends und Wettbewerbspositionierung zur Unterstützung der strategischen Planung. Bewertet potenzielle Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen mit Hilfe von KI-gestützten Analysen. Optimiert Asset- und Projektportfolios auf der Grundlage von KI-gestützten Empfehlungen.
  10. Erklärungen zu Finanzmodellen: Generiert automatisch klare, detaillierte Erklärungen zu Finanzmodellen, einschließlich Annahmen, Berechnungen und potenziellen Auswirkungen. Bietet Visualisierungen und Szenarioanalysen, um zu demonstrieren, wie sich Änderungen der Eingaben auf die Ergebnisse auswirken. Sorgt für Transparenz, indem es den Nutzern ermöglicht, die Modellkomponenten aufzuschlüsseln und die Gründe für die Prognosen und Empfehlungen zu verstehen.

Dies ist keine kurze Wunschliste, aber sie sollte uns alle für die Zukunft von FP&A begeistern. Heutzutage verbringen FP&A-Fachleute zu viel Zeit mit manueller Arbeit in Tabellenkalkulationen oder Dashboard-Aktualisierungen. Wenn Sie diese Funktionen implementieren, werden Sie leicht mehrere Tage pro Monat für wertschöpfende Arbeit freisetzen.

Produktübersicht

Nutzen Sie IBM Planning Analytics für eine KI-gestützte, integrierte Geschäftsplanung.

Erstellen Sie zuverlässige, präzise und integrierte Pläne und Prognosen, die zu besseren Entscheidungen führen – ohne immer mehr Zeit mit der Bearbeitung von Tabellenkalkulationen verbringen zu müssen.
Mehr über das Produkt erfahren

Treffen Sie die richtigen strategischen Entscheidungen

Und schließlich nutzen Sie Ihre neu gewonnene Freizeit, um die Aufgabe der F&A zu verwirklichen, die richtigen strategischen Entscheidungen im Unternehmen zu treffen.. Wie viele Unternehmen haben FP&A-Teams, die den Strategieprozess unterstützen? Ich habe noch keines getroffen.

Mit zusätzlichen KI-Funktionen könnte dies jedoch bald Realität werden. Lassen Sie uns näher erläutern, wie einige der Funktionen auf der Wunschliste unsere Arbeit auf eine strategische Ebene heben können.

  • Strategische Szenarioplanung: Wie erfahren Sie, welche Handlungsoptionen Ihnen zur Verfügung stehen? Es kann leicht zu einer endlosen Schreibtischübung werden, die keine nützlichen Erkenntnisse bringt. Durch den Einsatz von KI in der Analyse können Sie schneller mehr erreichen und Ihr Denken hinterfragen. Auf diese Weise kann die Abteilung FP&A relevante Entscheidungen und Erkenntnisse in den Strategietisch einbringen, anstatt nur ein passiver Vermittler zu sein.
  • Advanced Forecasting: Wie wissen Sie, ob Sie die richtige strategische Entscheidung treffen? Die Antwort ist einfach: nein. Sie können die Auswahlkriterien jedoch verbessern. An dieser Stelle kommt Advanced Forecasting ins Spiel. Wenn Sie alle verfügbaren internen und externen Informationen berücksichtigen, können Sie die wahrscheinlichsten Ergebnisse einer Entscheidung vorhersagen. Wenn die Prognosen mit Ihren strategischen Zielen übereinstimmen, ist es wahrscheinlich die richtige Wahl.
  • Gemeinsame Planung: Viele Strategien bringen nicht die erwarteten finanziellen Ergebnisse, weil sie nicht aufeinander abgestimmt sind und in Silos denken. Es ist schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn die Strategie nicht in Zusammenarbeit entwickelt wurde oder wenn die Umsetzung in Silos erfolgt ist. Mit Hilfe der kooperativen Planung kann FP&A das funktionsübergreifende Bewusstsein für strategische Fortschritte fördern und Bereiche hervorheben, die Aufmerksamkeit erfordern.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, suchen Sie sich heute eine konkrete Aufgabe, die mit einem Punkt auf der Wunschliste übereinstimmt. Prüfen Sie dann, welche Tools in Ihrem Unternehmen bereits verfügbar sind, um die Ausgabe mithilfe von KI zu automatisieren oder zu verbessern.

Wenn keine Tools zur Verfügung stehen, müssen Sie den Geschäftsfall aufbauen, indem Sie sich mit Ihren Kollegen über die dringendsten Bedürfnisse abstimmen und diese dem Management präsentieren.

Alternativ können Sie IBM Planning Analytics kostenlos für Ihre Arbeit testen. Wenn diese Tools für Sie funktionieren, können sie auch für andere funktionieren.

Denken Sie nicht zu viel über das Thema nach. Beginnen Sie noch heute mit dem Einsatz von KI-Tools in Ihrer täglichen Arbeit. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, um unsere Arbeit in FP&A zu verbessern. Was sind die ersten Schritte?

 

Autor

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
Weitere Lösungen
KI-integrierte Planung und Analyse

Erhalten Sie KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung mit der Freiheit, diese in der Umgebung bereitzustellen, die Ihre Ziele am besten unterstützt.

 

         Finanzplanung und -analyse erkunden
    IBM KI-Finanzlösungen

    Transformieren Sie Ihre Finanzen mit IBM KI for Finance – unterstützt durch intelligente Automatisierung und prädiktiven Erkenntnissen für intelligentere, schnellere und resilientere Finanzoperationen.

         KI-Finanzlösungen erkunden
    Finanzberatungsservices

    Gestalten Sie mit IBM Consulting das Finanzwesen neu – kombinieren Sie Fachwissen und KI-gestützte Lösungen für eine effizientere, strategische Finanzabteilung.

         Finanzberatungsservices erkunden
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Vereinen Sie Finanzplanung und -betrieb mit KI, um Prognosen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Finanzperformance zu steigern.

         IBM Finanzplanung und -analyse erkunden KI-Finanzlösungen erkunden