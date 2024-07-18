10 Aufgaben, von denen ich mir wünsche, dass KI sie für Fachleute im Bereich Finanzplanung und -analyse übernehmen kann

Es ist kein Geheimnis, dass künstliche Intelligenz (KI) unsere Arbeitsweise in der Finanzplanung und -analyse (FP&A) grundlegend verändert. Das geschieht bereits in gewissem Maße, aber wir könnten uns leicht noch viel mehr Dinge vorstellen, die KI für uns tun könnte.

Die meisten FP&A-Experten sind mit manuellen Arbeiten so beschäftigt, dass sie kaum in der Lage sind, einen Mehrwert für ihre Arbeit zu schaffen. Dies führt häufig dazu, dass Finanzvorstände und Unternehmensleiter mit dem Return on Investment ihres FP&A-Teams unzufrieden sind. KI kann die Profis von FP & A jedoch dabei unterstützen, ihre Arbeit weiterzuentwickeln.

Die Entwicklungen im Bereich der KI haben sich in den letzten Jahren enorm beschleunigt, und FP&A-Experten wissen möglicherweise gar nicht, was alles möglich ist. Es ist an der Zeit, unsere Denkweise zu erweitern und darüber nachzudenken, wie wir die Einsatzmöglichkeiten von KI maximieren können.

Während ich mir weitere Möglichkeiten ausdenke, wie KI uns unterstützen könnte, habe ich mich auf praktische Aufgaben konzentriert, die FP&A-Fachleute heute ausführen. Ich habe auch über KI-gestützte Workflows nachgedacht, deren Implementierung innerhalb des nächsten Jahres realistisch ist.