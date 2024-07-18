10 Aufgaben, von denen ich mir wünsche, dass KI sie für Fachleute im Bereich Finanzplanung und -analyse übernehmen kann

Es ist kein Geheimnis, dass künstliche Intelligenz (KI) unsere Arbeitsweise in der Finanzplanung und -analyse (FP&A) grundlegend verändert. Das geschieht bereits in gewissem Maße, aber wir könnten uns leicht noch viel mehr Dinge vorstellen, die KI für uns tun könnte.
Die meisten FP&A-Experten sind mit manuellen Arbeiten so beschäftigt, dass sie kaum in der Lage sind, einen Mehrwert für ihre Arbeit zu schaffen. Dies führt häufig dazu, dass Finanzvorstände und Unternehmensleiter mit dem Return on Investment ihres FP&A-Teams unzufrieden sind. KI kann die Profis von FP & A jedoch dabei unterstützen, ihre Arbeit weiterzuentwickeln.
Die Entwicklungen im Bereich der KI haben sich in den letzten Jahren enorm beschleunigt, und FP&A-Experten wissen möglicherweise gar nicht, was alles möglich ist. Es ist an der Zeit, unsere Denkweise zu erweitern und darüber nachzudenken, wie wir die Einsatzmöglichkeiten von KI maximieren können.
Während ich mir weitere Möglichkeiten ausdenke, wie KI uns unterstützen könnte, habe ich mich auf praktische Aufgaben konzentriert, die FP&A-Fachleute heute ausführen. Ich habe auch über KI-gestützte Workflows nachgedacht, deren Implementierung innerhalb des nächsten Jahres realistisch ist.
Dies ist keine kurze Wunschliste, aber sie sollte uns alle für die Zukunft von FP&A begeistern. Heutzutage verbringen FP&A-Fachleute zu viel Zeit mit manueller Arbeit in Tabellenkalkulationen oder Dashboard-Aktualisierungen. Wenn Sie diese Funktionen implementieren, werden Sie leicht mehrere Tage pro Monat für wertschöpfende Arbeit freisetzen.
Und schließlich nutzen Sie Ihre neu gewonnene Freizeit, um die Aufgabe der F&A zu verwirklichen, die richtigen strategischen Entscheidungen im Unternehmen zu treffen.. Wie viele Unternehmen haben FP&A-Teams, die den Strategieprozess unterstützen? Ich habe noch keines getroffen.
Mit zusätzlichen KI-Funktionen könnte dies jedoch bald Realität werden. Lassen Sie uns näher erläutern, wie einige der Funktionen auf der Wunschliste unsere Arbeit auf eine strategische Ebene heben können.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, suchen Sie sich heute eine konkrete Aufgabe, die mit einem Punkt auf der Wunschliste übereinstimmt. Prüfen Sie dann, welche Tools in Ihrem Unternehmen bereits verfügbar sind, um die Ausgabe mithilfe von KI zu automatisieren oder zu verbessern.
Wenn keine Tools zur Verfügung stehen, müssen Sie den Geschäftsfall aufbauen, indem Sie sich mit Ihren Kollegen über die dringendsten Bedürfnisse abstimmen und diese dem Management präsentieren.
Denken Sie nicht zu viel über das Thema nach. Beginnen Sie noch heute mit dem Einsatz von KI-Tools in Ihrer täglichen Arbeit. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, um unsere Arbeit in FP&A zu verbessern. Was sind die ersten Schritte?
