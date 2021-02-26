10 Aspekte eines perfekten flexiblen Teams

Ein gut eingespieltes agiles Team arbeitet harmonisch zusammen, um kontinuierlich zu iterieren und hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Es arbeitet in einem gleichmäßigen Tempo und liefert qualitativ hochwertige, quantifizierbare Ergebnisse, die mit Ihrer Geschäftsstrategie übereinstimmen. Wie ich durch meine Arbeit im IBM Garage-Team gelernt habe, braucht man die richtige Teamstruktur – eine Mischung aus Persönlichkeiten, Talenten und Fähigkeiten mit einer gemeinsamen Wachstumsmentalität –, damit ein Team dieses Maß an Effizienz erreichen kann. Dies sind zehn Aspekte eines perfekten flexiblen Teams:
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Wenn ein Team eine gute Chemie hat, ist das Wohlbefinden jedes einzelnen Mitglieds ebenso wichtig wie die Leistung des Teams. Die Teammitglieder sind stolz auf ihre Leistung, und mit der Zeit entwickelt die Gruppe ein Gefühl der Kameradschaft, da sich die Arbeitsbeziehungen zu Freundschaften entwickeln.
Aufgrund dieser Verbundenheit ist es von entscheidender Bedeutung, alles zu unternehmen, um ein flexibles Team zusammenzuhalten. Je mehr Herausforderungen und Erfolge die Gruppe gemeinsam erlebt, desto stärker wird diese Verbundenheit und desto effektiver wird das Team. Da der Aufbau von Beziehungen Zeit erfordert, sollten Sie Veränderungen im Team so weit wie möglich minimieren.
Ein Team setzt sich aus verschiedenen Fachexperten (SMEs) zusammen, jedoch fungiert der Teamleiter als Change Agent. Dieses Teammitglied sollte über Erfahrung in den Bereichen Lean Startup, Lean User Experience (UX), Enterprise Design Thinking, Agile und sogar einigen DevOps-Konzepten verfügen.
Die erfolgreichsten Teamleiter haben nicht nur Erfahrung mit Enterprise Design Thinking, sondern sind sogar zertifizierte Coaches. Da sie von Natur aus kreativ sind, können diese Coaches komplexe Workshops leiten, die Teams dazu inspirieren, über den Tellerrand hinauszuschauen und Herausforderungen zu meistern. Ein hervorragender Teamleiter ist ein starker Befürworter der Vorteile flexibler Methoden und hat die Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass Flexibilität ein grundlegender Bestandteil der Teamkultur wird.
Eine weitere treibende Kraft in einem flexiblen Team ist der Architekt. Der Architekt unterstützt das Team dabei, sich auf das Hauptziel eines Sprints zu konzentrieren und verhindert, dass es sich in Details verliert. Aufgrund seiner Erfahrung ist der Architekt in der Lage, eine komplexe Lösung zu vereinfachen, indem er sich auf die Fachkenntnisse jedes einzelnen Teammitglieds stützt.
Der Architekt steuert außerdem die Konzeption und Umsetzung einer Lösung und befasst sich mit allen technischen Risiken oder Hindernissen, die dabei auftreten können. Er hört sich die Meinungen aller Teammitglieder an, hat jedoch die Befugnis, technische Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, dass das Team auf seine Erfahrung vertraut.
Ein Produkt wird niemals erfolgreich sein, wenn die User Experience nicht durchdacht ist und nicht auf tatsächlichen Untersuchungen basiert. Man könnte zwar argumentieren, dass einige Produkte keine Benutzeroberfläche haben und daher keinen UX-Designer benötigen, jedoch würde man seinem Team damit einen schlechten Dienst erweisen. Wenn es einen Benutzer gibt, dann bringt ein UX-Designer eine wertvolle und objektive Perspektive ein, die Ihrem Team hilft, sich auf die Bedürfnisse des Benutzers zu konzentrieren.
Obwohl die übrigen Teammitglieder in diesem Artikel keinen eigenen Abschnitt haben, sind sie ebenso wichtig wie der Teamleiter und Architekt. Der Erfolg eines Teams hängt von den Beiträgen jedes Einzelnen und dessen Bereitschaft ab, bei Herausforderungen zu helfen.
Die übrigen Merkmale des Teams hängen davon ab, welches Produkt entwickelt wird. Wenn Sie die Technologie eines bereits bestehenden Workflows modernisieren, sind andere Fähigkeiten erforderlich als bei der Entwicklung eines neuen Algorithmus zur Optimierung eines täglichen Prozesses, um Spitzenleistung zu gewährleisten. Daher benötigen die anderen Teammitglieder Fähigkeiten, die sowohl die jeweilige Aufgabe als auch die anderen Mitglieder des Teams ergänzen.
Nachdem Sie ermittelt haben, welche Fähigkeiten Sie in Ihrem agilen Team benötigen, müssen Sie die geeigneten Personen mit diesen Fähigkeiten auswählen. Sowohl Tiefe als auch Breite sind gleichermaßen wichtig, wie im T-förmigen Kompetenzmodell dargestellt.. Jedes Teammitglied sollte nicht nur über ausreichend breite Kompetenzen verfügen, um anderen helfen und den Fortschritt des Teams verfolgen zu können, sondern auch als SME über fundiertes Fachwissen in einem bestimmten Bereich verfügen.
Nur weil Sie einen Full-Stack-Entwickler beschäftigen – also jemanden, der mobile und Web-Anwendungslösungen von Anfang bis Ende entwickeln kann, ohne auf andere angewiesen zu sein –, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass seine Fähigkeiten auf diese Weise optimal genutzt werden. Wenn Sie über Teams verfügen, die sowohl über fundierte als auch breit gefächerte Fähigkeiten verfügen, können Sie die Arbeit entsprechend delegieren, um in einem Sprint das Maximum zu erreichen, ohne eine einzelne Person zu überlasten.
Die Kultur eines Teams fördert Effizienz und Produktivität. Es reicht nicht aus, lediglich flexible Methoden, DevOps oder Enterprise Design Thinking anzuwenden – diese Ideale sollten ein untrennbarer Bestandteil der täglichen Interaktionen innerhalb der Mannschaft sein. Teams erhalten durch die flexible und DevOps-Kultur mehr Autonomie und Entscheidungsbefugnisse.
Mit Enterprise Design Thinking legen die Teams auch Wert auf eine offene und gleichberechtigte Kommunikation aller Teammitglieder. Durch Prototyping und Iteration werden Fehler und schnelle Misserfolge normalisiert. Dieser Prozess fördert kreative, originelle Ideen und ermöglicht es den vielversprechendsten Ideen, sich zu entfalten. Die Kultur erstreckt sich jedoch auch auf die persönlichen Beziehungen innerhalb des Teams, einschließlich Gewohnheiten wie Wochenendausflüge, zwanglose Happy Hours oder sogar monatliche Geburtstagsfeiern.
Um kontinuierlich zu wachsen und die Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern, muss ein Team seine Arbeit reflektieren. Retrospektiven, ein wichtiger Bestandteil des agilen Framework, ermöglichen es Teams, Herausforderungen anzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Wenn beispielsweise ein neues Teammitglied in einem bestimmten Bereich noch nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügt oder nicht mit dem Rest des Teams Schritt halten kann, könnte dies in der Retrospektive zur Sprache kommen. Das Team könnte gemeinsam darüber beraten, wie diese Person besser unterstützt werden kann, um letztendlich sowohl ihr als auch dem Team zu ermöglichen, in zukünftigen Iterationen erfolgreicher zu sein.
Reisen für persönliche Treffen sind nicht immer nachhaltig oder möglich. Um dem entgegenzuwirken, verfolgen einige Teams hybride Ansätze, bei denen sich die Mitglieder eine Woche lang an einem Ort versammeln und dann eine Woche lang Remote-Arbeit verrichten, während andere sich nur zu wichtigen flexiblen Zeremonien treffen.
Es ist wichtig, dass die Mannschaft einen Zeitplan und einen Rhythmus festlegt, die dazu beitragen, ihre Chemie und Harmonie aufzubauen und zu stärken. Diese regelmäßigen Treffen optimieren die Kommunikation, bieten die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, und fördern letztendlich den Erfolg des Teams. Selbst in vollständig virtuellen Umgebungen fördern virtuelle Happy Hours und ständig eingeschaltete Webkameras die Vernetzung der Remote-Mitarbeiter.
Colocation kann die Teamdynamik verbessern – jedoch ist dies, wie wir während der Pandemie gesehen haben, keine zwingende Voraussetzung. Da die Auswahl von Talenten aus verschiedenen Standorten zur Kostensenkung beitragen kann, können einige Teammitglieder an unterschiedlichen geografischen Standorten ansässig sein. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier darin, die Mehrheit der Teammitglieder in derselben Zeitzone zu halten, damit regelmäßige Teamtreffen weiterhin stattfinden können.
Die Identifizierung und Auswahl der richtigen Talente für Ihr flexibles Team kann zunächst entmutigend sein. Im Laufe des Prozesses werden Sie jedoch feststellen, dass Ihr Team durch kleine Iterationen auf Erfolgskurs gebracht wird.
Im Rahmen des IBM Garage End-to-End-Modells arbeitet unser Team mit Ihnen zusammen, um Schwachstellen zu identifizieren, innovative Ideen zu entwickeln und iterative Lösungen mit überschaubarem Risiko zu implementieren. Wir statten Ihr Team mit den erforderlichen Praktiken, Techniken und Fachkenntnissen aus, um diese Lösungen umzusetzen. Die daraus resultierende Zusammenarbeit schafft Mehrwert durch robuste Bereitstellungen, eine Erweiterung der Fähigkeiten und eine beschleunigte digitale Transformation sowie einen Mehrwert für unsere Kunden.
Hören Sie rein, um zu erfahren, ob virtuelle Agenten Menschen ersetzen können, da sie dank generativer KI schneller und genauer werden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, warum Einzelhändler wissen müssen, welche Bestände verfügbar sind, um die Kundennachfrage zu erfüllen.
Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit IBM, indem Sie umfangreiche Daten und leistungsstarke KI-Technologien nutzen, um Optimierungsprozesse zu integrieren.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.