Im Einklang mit dem langjährigen Engagement von IBM, mit umweltbewussten Lieferanten zu arbeiten, und als Teil seines globalen Umweltmanagementsystems führt IBM Umweltbewertungen bei Lieferanten durch, die:

Bereitstellung von Services an einem nicht von IBM betriebenen Standort mit erheblichen Umweltauswirkungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Services, bei denen IBM die Nutzung, Reparatur und Wiederaufbereitung von Chemikalien angegeben hat)

Bereitstellung von Dienstleistungen zur Behandlung und/oder Entsorgung gefährlicher Abfälle;

Recycling und/oder Rückgewinnung von IT-End-of-Life-Produkten; bzw

Bieten Sie die von IBM genutzten EPR-Lösungen (Extended Producer Responsibility) an.

Diese Zulieferer werden vor Vertragsabschluss und danach etwa alle drei Jahre bewertet, um sicherzustellen, dass ihre Betriebsabläufe und umweltfreundlichen Praktiken weiterhin den Anforderungen von IBM entsprechen. Der Umfang der Evaluierung umfasst:

Betriebsaktivitäten, Fähigkeiten und Dienstleistungen von Einrichtungen;

Einrichtung und Pflege eines Umweltmanagementsystems;

Genehmigungen, Lizenzen, andere geltende behördliche Anforderungen und Compliance-Kontrollen; und

Umwelthaftpflicht und finanzielle Absicherung.

Im Rahmen des Abfallmanagementprogramms von IBM werden gefährliche Abfälle, wann immer möglich, in von IBM genehmigten Einrichtungen im Land, in dem sie erzeugt werden, behandelt, recycelt oder entsorgt. IBM exportiert keine gefährlichen Abfälle aus den USA oder einem anderen Land, in dem geeignete Verarbeitungseinrichtungen im Land verfügbar sind.

Wenn es in einem Land keine Lieferanten gibt, die die Umweltanforderungen von IBM für gefährliche Abfälle oder die Produktverarbeitung erfüllen, werden die durch den Betrieb von IBM erzeugten Abfälle an Einrichtungen in anderen Ländern verschifft, in denen diese Anforderungen erfüllt werden können. Dieser Versand erfolgt in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der Länder und in Übereinstimmung mit internationalen Verträgen wie dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung.

In seltenen Fällen kann es zu Situationen kommen, in denen die lokale Verarbeitung von Abfällen nicht möglich ist und der Versand an von IBM zugelassene Lieferanten in anderen Ländern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht erlaubt ist. In diesen Situationen speichert IBM Abfälle und End-of-Life-Materialien (EOL) in ordnungsgemäß verwalteten Speicher-Einrichtungen, wie gesetzlich zulässig, bis geeignete Verarbeitungsanlagen zur Verfügung stehen.