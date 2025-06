Wiederverwendung, Recycling und Entsorgung von Produkten

Auf Anfrage und in Übereinstimmung mit Artikel 15 der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und den entsprechenden Umsetzungen in nationales Recht der EU-Mitgliedstaaten stellt IBM den Recyclingunternehmen Informationen gemäß der „EICTA, CECED, AeA und EERA Joint Position Guidance on Implementing Article 15 of Directive 2012/19/EU Concerning Information for Treatment Facilities“ zur Verfügung.