Bei IBM verfolgen wir einen vorsorgenden Ansatz bei der Auswahl von Materialien, die wir in unseren Produkten und Prozessen verwenden, und bemühen uns, Materialien auszuwählen, die für den vorgesehenen Verwendungszweck sicher sind und die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Aus diesem Grund hat IBM die Verwendung vieler gefährlicher Substanzen in unseren Produkten und Prozessen proaktiv verboten oder eingeschränkt, lange bevor mögliche behördliche Maßnahmen ergriffen wurden.



IBM beschafft keine großen Mengen an Materialien zur Verwendung in den Produkten und Abläufen des Unternehmens. Der Großteil der Materialien, die IBM verwendet, erfolgt in Form von Komponenten und Teilen, die in die Hardwareprodukte von IBM integriert sind. Zu den Rohstoffen, die direkt von IBM für die Verwendung in Produkten beschafft werden, gehören Metalle, die in Systemgehäusen verwendet werden, und Kunststoffe, die für Strukturteile im Inneren von Produkten sowie für dekorative Akzente auf Gehäusen verwendet werden. Die meisten unserer Produkte (bezogen auf das Gewicht) bestehen aus Metallen, die erhebliche Mengen an recycelten Anteilen enthalten und am End-of-Life (EOL) leicht recycelt werden können. Zu den Metriken, auf die sich IBM konzentriert, gehören die Beschaffung bestimmter kritischer Materialien, die Wiederverwendung, das Recycling und die Entsorgung von End-of-Life-Produkten (EOL).

IBM Produkte sind so konzipiert, dass sie am Ende ihrer Nutzungsdauer wiederverwendet, recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden können.