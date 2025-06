Vermeidung von Umweltverschmutzung

Wasserableitungen werden auf Standortebene verwaltet, und Informationen zu Ableitungen werden bei Bedarf an die Aufsichtsbehörden gemeldet. Intern verfolgt, meldet und verwaltet IBM auch die gesamten Wasserableitungen aus IBM-Standorten weltweit, die über behördliche Genehmigungen für die Ableitung von Abwasser verfügen. IBM misst und verwaltet die Abwasserableitungen an den entsprechenden IBM Standorten, um die Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten und die Einhaltung der Ableitungsgenehmigungen sicherzustellen. Das globale Umweltmanagementsystem von IBM legt Behandlungsanforderungen fest, die für IBM-Standorte gelten, an denen Abwässer direkt in aufnehmende Gewässer eingeleitet werden. IBM-Standorte mit industriellen oder sanitären Abwasseraufbereitungsanlagen vor Ort, die industrielles oder sanitäres Abwasser aufbereiten, müssen diese IBM-Unternehmensanforderungen unabhängig von ihrem Standort einhalten.