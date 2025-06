Verwendung und Konservierung von Materialien

Die Erhaltung von Wasserressourcen und die Sicherung von Wassereinzugsgebieten sind wichtige Prioritäten für den Umweltschutz. Das erste Wassereinsparungsziel von IBM wurde im Jahr 2000 festgelegt und hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Der Betrieb von IBM ist im Allgemeinen nicht wasserintensiv. Bei dem Ziel des Unternehmens, Wasser einzusparen, stehen die Bemühungen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs dort, wo er die größten potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt hat, im Vordergrund. Das Ziel von IBM ist es, den Wasserverbrauch an größeren IBM-Standorten in Regionen mit Wasserknappheit von Jahr zu Jahr zu reduzieren. Etwa 85 % der Wasserentnahmen an diesen Standorten sind für den häuslichen Verbrauch am Arbeitsplatz bestimmt, davon etwa 60 % für Trinkwasser, Cafeteria, Toiletten usw. und etwa 25 % für Heizung, Lüftung und Klimatisierung von Gebäuden. Im Jahr 2023 stieg unsere Wasserentnahme an Standorten in wasserarmen Regionen um 3,4 % im Vergleich zu 2022, und das trotz Maßnahmen zur Wassereinsparung, die eine Entnahme von rund 25.800 Kubikmetern vermeiden konnten. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die fortlaufende Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros zurückzuführen.

Die Maßnahmen zur Wassereinsparung umfassten den Ersatz von bewässerten Rasenflächen durch einheimische, trockenheitsresistente Pflanzen, die Ausweitung von Programmen zur Lecksuche und -behebung in unseren Standorten, die Modernisierung der Luftbefeuchtungsanlagen sowie die Installation von wasserlosen Urinalen und Perlatoren in den Waschräumen. Um weitere Möglichkeiten zur Einsparung von Wasser zu identifizieren und den Wasserverbrauch genauer messen zu können, haben wir die Installation von Wasserzählern auf Campusgeländen und in Gebäuden mit mehreren Mietern fortgesetzt.