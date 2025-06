Globales Umweltmanagementsystem 

Im Jahr 2023 wurde IBM an seinen Standorten weltweit 19 behördlichen Inspektionen in Bezug auf Umweltfragen unterzogen. Im Rahmen dieser Inspektionen wurden keine Ergebnisse wie Bußgelder oder Strafen verhängt. In den letzten fünf Jahren hat IBM zwei Umweltbußgelder in Höhe von insgesamt 8.000 US-Dollar gezahlt. In beiden Fällen wurden Korrekturmaßnahmen ergriffen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.