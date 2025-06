Verbrauch von erneuerbarem Strom

IBM kaufte 2001 zum ersten Mal Strom aus erneuerbaren Energienquellen, und wir arbeiten nun auf das Unternehmensziel der dritten Generation für die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien hin, das 2021 festgelegt wurde: bis 2025 sollen 75 % und bis 2030 90 % des von IBM weltweit verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen bezogen werden. Die Menge umfasst erneuerbaren Strom im Netzmix, den IBM von Versorgungsunternehmen erhält, sowie erneuerbaren Strom, für den IBM über die erneuerbaren Energien im Netz hinaus Verträge abschließt.

IBM erhöhte seinen Verbrauch an erneuerbarem Strom auf etwa 1.322.000 MWh im Jahr 2023, was 70,6 % unseres gesamten Stromverbrauchs entspricht, gegenüber 65,9 % im Jahr 2022. Dazu gehören 56,6 %, die direkt von Stromversorgern oder über Vermieter bezogen wurden, und 14,0 %, die bereits im Strommix enthalten sind, den wir aus dem Netz bezogen haben.

Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, unser aktuelles Ziel zu erreichen, bis 2025 weltweit 75 % und bis 2030 90 % unseres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Die Leistung im Jahr 2023 wurde in erster Linie durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in unseren Büros in Indien und in zwei IBM Cloud Data Centers in den USA gesteigert.

Verbrauch erneuerbarer Energien im Rechenzentrum

Insgesamt stammten im Jahr 2023 rund 74 % des Stroms, der in unseren Rechenzentren verbraucht wurde, aus erneuerbaren Quellen, einschließlich vertraglich vereinbarter und aus dem Netz bezogener Energie, gegenüber 66 % im Jahr 2022. Im Jahr 2023 wurden weltweit 28 unserer Rechenzentren zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.



Um mehr über die Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zu seinem Ziel des erneuerbaren Stroms und die Quellen des erneuerbaren Stroms zu erfahren, lesen Sie bitte den neuesten IBM Impact Report.

Strategie und Berichterstattung zur Beschaffung von erneuerbarer Energien

Unsere Berichterstattung zum Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt ausschließlich den Anteil, der in den Netzregionen erzeugt wird, in denen unser Verbrauch tatsächlich anfällt. Wir stützen uns nicht auf den Kauf von „ungebündelten“ Zertifikaten für erneuerbare Energien aus anderen Netzregionen, um einen „Prozentsatz an erneuerbaren Energien“ zu erreichen, wenn wir den durch diese Zertifikate repräsentierten Strom nicht glaubwürdig verbrauchen können. Unsere Definition des Begriffs „Netzregion“ entspricht der Definition der Zuständigkeitsbereiche der Netzbetreiber durch die US-Energieinformationsbehörde (U.S. Energy Information Administration).1 Wir wenden dasselbe Konzept für andere Gerichtsbarkeiten an.

Durch die Anpassung an diese Definition der Netzregion stellen wir sicher, dass der von uns gekaufte Strom aus erneuerbaren Energien physisch vom Ort der Erzeugung zum Ort des Verbrauchs fließen kann, wenn der Zeitpunkt seiner Erzeugung und unser Verbrauch zusammenfallen. Das schafft auch Anreize für unsere Stromversorger, ihr Angebot an erneuerbarem Strom dort auszubauen, wo wir tatsächlich Bedarf an solchem Strom haben.

Wir sind quellenunabhängig, was bedeutet, dass wir erneuerbaren Strom aus Wind, Wasserkraft, Biomasse sowie Solar- und Geothermiequellen in unseren ausgewiesenen Stromverbrauch aus erneuerbaren Energiequellen einbeziehen. Wir weisen alle unsere vertraglich vereinbarten Käufe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus, unabhängig davon, ob es sich um neue oder bestehende Erzeugungsquellen handelt, „zusätzlich“ oder nicht, und ohne große Wasserkraftwerke zu diskriminieren. Alle Käufe signalisieren den Lieferanten unseren Wunsch, dass sie ihr Angebot an erneuerbaren Energien beibehalten und erweitern. Dieser Ansatz berücksichtigt auch, dass alle erneuerbaren Stromquellen zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft beitragen.

IBM-Methode zur Berechnung seines Verbrauchs an erneuerbarem Strom

IBM unterscheidet zwischen zwei Kategorien des Verbrauchs von erneuerbarem Strom:



Vertraglich vereinbarte erneuerbare Energien: Der Kauf von Strom aus erneuerbaren Energien, für den IBM eine direkte vertragliche Beziehung mit einem Energieversorger, Stromlieferanten oder Vermieter eingeht, um speziell erneuerbaren Strom zu beziehen und zu verbrauchen. Vom Netz eingespeiste erneuerbare Energien: die Menge an erneuerbaren Energien, die Teil des Strommixes ist, den unsere Einrichtungen automatisch aus dem Netz beziehen.

Bei der Quantifizierung der vertraglich vereinbarten Einkäufe erneuerbarer Energien stützt sich das Unternehmen auf seine Verträge mit seinen Lieferanten. In der Regel beschafft IBM gebündelte Zertifikate für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) oder Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin, GoOs) in entsprechender Menge, die diese Informationen bestätigen. In Regionen, in denen RECs oder GoOs nicht verfügbar sind, erhält das Unternehmen andere gleichwertige Unterlagen als alternative Nachweise zu RECs oder GoOs.



IBM schätzt die vom Netz eingespeisten erneuerbaren Energien anhand öffentlich zugänglicher Daten zur Stromerzeugung nach Quellen der Internationalen Energieagentur2,der US-Umweltschutzbehörde 3 (auf Ebene der Netzsubregionen) und der kanadischen Energieregulierungsbehörde 4 (auf Provinzebene). Das Unternehmen ist bestrebt, für jeden Berichtszyklus die aktuell zuverlässigen Daten zu erhalten. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie IBM seinen gesamten erneuerbaren Stromverbrauch aus beiden Kategorien berechnet:

Nehmen wir an, ein hypothetischer Standort von IBM in der „Netzregion A“ verbraucht jedes Jahr 10.000 Megawattstunden (MWh) Strom. Dieser Standort unterzeichnet einen Vertrag mit seinem Stromversorger über den Kauf und Verbrauch von 5.000 MWh Strom aus erneuerbaren Energien pro Jahr. Folglich werden 50 % des Stromverbrauchs der Website durch vertraglich vereinbarte Einkäufe aus erneuerbaren Energien gedeckt. Der restliche Verbrauch der Anlage (die weiteren 5.000 MWh) wird durch einen Mix aus Energiequellen in der „Netzregion A“ gedeckt. Nach Angaben der zuständigen Behörden stammt der in Netzregion A erzeugte Strom zu folgenden Anteilen an der Gesamtstromerzeugung aus folgenden Quellen: Kohle (23 %), Erdgas (45 %), Kernkraft (10 %), Wasserkraft (3 %), Windkraft (18 %) und Solarenergie (1 %). Das bedeutet, dass die Netzregion A insgesamt zu 22 % aus erneuerbaren Energien gespeist wird. Dies bedeutet, dass 22 % des verbleibenden Stromverbrauchs des Standorts in Höhe von 5.000 MWh – das entspricht 1.110 MWh – aus erneuerbaren Energien aus dem Netz stammen. Der Gesamtverbrauch des Standorts an Strom aus erneuerbaren Energien betrug in diesem Jahr 5.000 MWh (vertragsgebundener Bezug) plus 1.110 MWh (netzgespeist), was insgesamt 6.100 MWh oder 61 % des gesamten Stromverbrauchs entspricht.

IBM ordnet den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien nicht willkürlich bestimmten Arten von Betriebsabläufen zu, um wünschenswerte Metriken zu erzielen (z. B. indem der gesamte Verbrauch des Unternehmens aus erneuerbaren Energien dem Betrieb seiner Rechenzentren zugeordnet wird). Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, den Verbrauch erneuerbarer Energien proportional zu den Stromverbrauchern auf Anlagenebene zuzuweisen.



