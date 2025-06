Die operativen Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen von IBM haben keinen signifikanten Einfluss auf die Biodiversität.Im Jahr 2021 hat IBM jedoch ein globales Programm ins Leben gerufen, das sich auf die Schaffung, Verbesserung und Wiederherstellung von Lebensräumen für Bestäuber konzentriert. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, bis Ende 2023 weltweit 50 Bestäubergärten an IBM Standorten anzulegen. IBM hat dieses Ziel sogar übertroffen: es wurden 70 Bestäubergärten an 54 IBM Standorten in 26 Ländern eingerichtet – mit renaturierten Wiesen, Terrassengärten, ebenerdigen Blumenbeeten, Containern und Töpfen sowie einer trockenheitstoleranten Landschaftsgestaltung mit bestäuberfreundlichen Pflanzen. Zusammen haben die Gärten und Wiesen eine Fläche von etwa 68.300 m2.

IBM ist außerdem seit 1991, also seit über 30 Jahren, Mitglied des Wildlife Habitation Council (WHC). Vier IBM Standorte (IBM Corporate Headquarters in New York, IBM Research Triangle Park in North Carolina sowie IBM Almaden Research Center und IBM Silicon Valley Laboratory in Kalifornien) erhalten seit mehr als 18 Jahren die WHC Conservation Certification für ihr Wildtierhabitatmanagement und ihre Bildungsprogramme.

Darüber hinaus bietet EcoTeams@IBM Mitarbeitern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sich freiwillig an lokalen Umweltinitiativen zu beteiligen, die für sie von Bedeutung sind und die Umweltziele von IBM unterstützen. Im Jahr 2023 gab es 23 aktive EcoTeams an 58 IBM Standorten in 16 Ländern. Im Rahmen von EcoTeams wurden über 70 Aktivitäten unterstützt, darunter Lernveranstaltungen, Baumpflanzungen, Strand- und Parksäuberungen, Fahrradtouren zur Arbeit, Pflanzsets für zu Hause und die Instandhaltung von Vogelkästen. EcoTeams nahm auch aktiv an globalen Veranstaltungen wie dem Tag der Erde, dem Internationalen Tag der biologischen Vielfalt und dem Null-Emissions-Tag teil.