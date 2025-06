Ergebnis: IBM QRadar und IBM SOAR wurden schnell in der AWS-Umgebung installiert, um Überwachung und Reaktion in allen Umgebungen in einer einzigen Architektur zu zentralisieren. Das globale Reiseunternehmen kann jetzt 10 Datenquellentypen in AWS- und lokalen Umgebungen mit den neuen Sicherheitsfunktionen überwachen. Diese Verbesserungen beschleunigten die Triage-, Untersuchungs- und Reaktionsleistung des Kunden in seinen Umgebungen.