Belegungs- und Raummanagement

Nutzen Sie Informationen aus IoT-Daten, KI, Ihrem IWMS und anderen externen Quellen, einschließlich Sensoren, WiFi- und Badge-Daten, um wichtige Raumplanungsentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Einblicken in die Belegung zu treffen. Gewinnen Sie Transparenz und umfassendere Einsicht in die Raumbelegung und -nutzung in Ihrem gesamten Portfolio.