Melden Sie sich auf Ihrer PAO-Seite an, navigieren Sie zu „Kauf und Verlängerung“ und wählen Sie „Produktkatalog“ aus. Suchen Sie nach Produktbeschreibung, Kategorie und Lizenztyp (z. B. Lizenz und Software-Abonnement und Support). Falls Sie ein Produkt nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Business Partner oder Ihren lokalen IBM Vertriebsmitarbeiter.
Zusätzliche Funktionen ermöglichen Ihnen Folgendes:
Wählen Sie im Menü „Kauf und Verlängerung“ die Option „Verlängerungen“ aus, um alle Verlängerungen anzuzeigen, bei denen Ihre Überprüfung/Aktion noch aussteht.
Sie haben die Möglichkeit, Folgendes anzuzeigen:
Wenn Sie bereit sind, Ihr Abonnement zu verlängern, haben Sie die Möglichkeit, dies online, über einen IBM Business Partner oder über Ihren lokalen IBM Mitarbeiter für Verlängerungen zu tun.
*Alle von Ihnen gewünschten Änderungen werden an IBM zurückgesendet, bevor Sie die Online-Verlängerung abschließen können.
Ihr Online-Verlängerungsprozess ist abgeschlossen.