Kauf und Verlängerung

Melden Sie sich bei Passport Advantage Online an, um

  • Kaufen Sie neue Software aus dem Katalog der beliebten Angebote von Passport Advantage
  • IBM Software-Abonnement und -Support verlängern

Melden Sie sich auf Ihrer PAO-Seite an, navigieren Sie zu „Kauf und Verlängerung“ und wählen Sie „Produktkatalog“ aus. Suchen Sie nach Produktbeschreibung, Kategorie und Lizenztyp (z. B. Lizenz und Software-Abonnement und Support). Falls Sie ein Produkt nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Business Partner oder Ihren lokalen IBM Vertriebsmitarbeiter.

Zusätzliche Funktionen ermöglichen Ihnen Folgendes:

  • Anzeigen der zur Verlängerung anstehenden Abdeckung und Kauf über einen Business Partner oder direkt bei IBM für (empfohlener Einzelhandelspreise)
  • Anzeigen und Anfordern von Angeboten von Ihrem Vertriebsmitarbeiter
  • Anzeigen und Speichern des Inhalts Ihres Einkaufswagens
  • Anzeigen des Status Ihrer Bestellungen der letzten 30 Tage oder Aufrufen einer bestimmten Bestellung anhand der Bestellnummer
Wählen Sie im Menü „Kauf und Verlängerung“ die Option „Verlängerungen“ aus, um alle Verlängerungen anzuzeigen, bei denen Ihre Überprüfung/Aktion noch aussteht.

Sie haben die Möglichkeit, Folgendes anzuzeigen:

  • Verlängerungsangebote nach Monat
  • Details zum Verlängerungsangebot nach Vereinbarung/Kunde

Wenn Sie bereit sind, Ihr Abonnement zu verlängern, haben Sie die Möglichkeit, dies online, über einen IBM Business Partner oder über Ihren lokalen IBM Mitarbeiter für Verlängerungen zu tun.

  1. Nachdem Sie Ihre Benachrichtigung über das Verlängerungsangebot erhalten haben, klicken Sie auf Passport Advantage Online.
  2. Melden Sie sich mit Ihrer IBMid und Ihrem Passwort an, um automatisch zur Seite mit den Verlängerungsangeboten weitergeleitet zu werden. Dort finden Sie Ihre Verlängerungsinformationen inklusive Ihrer Angebotsnummer. Sie sehen außerdem zwei weitere Registerkarten.
    • Die Registerkarte „Kontoinformationen“ enthält Informationen zu Ihrem Konto, einschließlich Ihrer IBM Kundennummer und des Fälligkeitsdatums Ihrer Verlängerung.
    • Auf der Registerkarte „Vertriebsmitarbeiter“ finden Sie Kontaktinformationen Ihres IBM Vertriebsmitarbeiters.
  3. Zum Verlängern klicken Sie auf „In den Warenkorb“.
  4. Auf der Warenkorbseite sehen Sie alle Einzelposten für die Verlängerung Ihres Software-Abonnements und Supports. Beachten Sie, dass der Schritt „Preisgestaltung“ automatisch abgeschlossen wird. Hier haben Sie die folgenden Optionen:
    • Posten löschen*
    • Änderungen vornehmen*
    • Kasse

      *Alle von Ihnen gewünschten Änderungen werden an IBM zurückgesendet, bevor Sie die Online-Verlängerung abschließen können.

  5. Um Ihre Bestellung aufzugeben, klicken Sie auf „Zur Kasse“.
    • Sie befinden sich nun auf der Seite „Kasse – Rechnungsstellung und Versand“.
    • Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf „Ich stimme zu“.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fortfahren“.
  6. Sie befinden sich jetzt auf der Seite „Bestellung überprüfen und absenden“.
    • Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode. Die Zahlung per Kreditkarte ist die Standardeinstellung. Sie haben auch die Möglichkeit, auf Rechnung zu bestellen. Hinweis: Die Zahlungsmethoden können je nach Land variieren.
    • Um per Kreditkarte zu bezahlen:
      • Geben Sie Ihre Kreditkartennummer ein.
      • Wählen Sie den Ablaufmonat Ihrer Kreditkarte aus.
      • Wählen Sie das Ablaufjahr Ihrer Kreditkarte aus.
      • Geben Sie den Sicherheitscode ein.
        • Bei den meisten Karten finden Sie auf der Rückseite eine dreistellige Nummer. Diese befindet sich rechts neben Ihrer Kartennummer.
        • Bei American Express-Karten finden Sie eine vierstellige Nummer auf der Vorderseite Ihrer Karte. Diese befindet sich oberhalb und entweder vor oder hinter Ihrer Kartennummer.
        • Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Absenden“.
  7. Sie befinden sich jetzt auf der Bestellbestätigungs- und Informationsseite. Hier wird Ihre Bestellreferenznummer für die soeben abgesendete Verlängerung für Software-Abonnement und Support angezeigt.
    • Bitte drucken Sie diese Seite aus und bewahren Sie sie für Ihre Unterlagen auf, da sie Ihre Bestellnummer, Informationen zu Ihrer Zahlungsmethode und eine Beschreibung der Artikel Ihrer Bestellung enthält.

Ihr Online-Verlängerungsprozess ist abgeschlossen.

