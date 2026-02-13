Account-Management

Das Account-Management wird von Ihrem primären Ansprechpartner und den zugewiesenen sekundären Ansprechpartner genutzt, um PAO-Zugang zu gewähren und Rollen, Anwendung sowie Nutzungsrechte für Ihren Passport Advantage-Standort zuzuweisen.

Überblick

Das Account-Management wird vom primären Ansprechpartner des Standorts und den benannten sekundären Ansprechpartnern für Folgendes genutzt: 

  • Kontakte aktualisieren – damit Benutzernamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Rollen auf dem neuesten Stand bleiben.
  • Zugriffsverwaltung – Ermöglicht primären und sekundären Ansprechpartnern das Hinzufügen und Löschen von Benutzern, das Gewähren oder Ablehnen von Benutzeranfragen und das Aktualisieren des Toolzugriffs und der Nutzungsberechtigungen einzelner Benutzer.

Aktualisierung der Kontaktdaten

Genaue und aktuelle Kontaktinformationen sind für die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer PAO-Seite unerlässlich. Sie tragen dazu bei, dass andere Personen innerhalb Ihres Unternehmens Mitteilungen erhalten, die sie auf Folgendes aufmerksam machen: 

  • Änderungen an den Tools, wie beispielsweise Passport Advantage Online, die das Passport Advantage-Programm unterstützen
  • Bevorstehende Verlängerungsangebote für Ihr IBM Software-Abonnement und Support
  • Die Verfügbarkeit neuer Versionen oder Releases Ihrer IBM Softwareprodukte im Rahmen eines aktiven IBM Software-Abonnements und -Supports

Hinweis: Nur der primäre Ansprechpartner und die sekundären Ansprechpartner haben Zugriff auf die Anwendung zur Kontaktaktualisierung.

Wenn Sie der Hauptverantwortliche für den Standort sind, möchten Sie vielleicht jeden Monat eine Kalendererinnerung einrichten, um diese wichtigen Informationen zu überprüfen.

  • Wählen Sie „Account-Management“ und anschließend „Kontaktaktualisierung“.
  • Überprüfen und aktualisieren Sie alle Kontakte (bei Bedarf). Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert.
    1. Vor- und Nachname
    2. Telefonnummer
    3. E-Mail
    4. Adresse
    5. Ort
    6. Bundesland/Provinz
    7. Postleitzahl
  • Verwenden Sie Kontrollkästchen, um den Kontakttyp anzuzeigen
    1. Primärer Ansprechpartner
    2. Technischer Ansprechpartner vor Ort
    3. Kontakt für Verwaltung/Berechtigungsnachweis
    4. Kontakt für die Verlängerung des Software-Abonnements und Supports
    5. Ansprechpartner für Software-Abonnement und Support für Medienversand
    6. Abrechnungskontakt
  • Klicken Sie auf Absenden, um zu speichern

Hinweis: Aktualisierungen werden erst wirksam, wenn Sie auf „Speichern“ klicken.

Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der E-Mail-Adresse eines der Kontakte keine Änderung der E-Mail-Adresse für eNotifications zu Produkt-Upgrades zur Folge hat. Benutzer, die sich für den Erhalt von eNotifications entscheiden, müssen unter „Software-Download und Medienzugriff“ und „Meine Einstellungen festlegen“ ihre E-Mail-Adresse aktualisieren. 

Zugang verwalten

Manage Access ist in Account-Management verfügbar und ermöglicht primären und bestimmten zweiten Ansprechpersonen Folgendes:

  • Benutzerzugriff ändern oder löschen
  • Zugriffsanfragen von Benutzern genehmigen oder ablehnen
  • Neue Benutzer hinzufügen

Die hier getroffenen Entscheidungen gewährleisten die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Passport Advantage-Seite.

Wenn Sie „Zugriff verwalten“ (als primärer oder sekundärer Ansprechpartner) auswählen, gelangen Sie zu einer „Benutzerliste“.

Benutzerzugriff aktualisieren

 
  • Beginnen Sie mit den Benutzerinformationen
  • Rolle auswählen
    1. Sekundäre Ansprechpartner (bis zu 4), die den primären Ansprechpartner bei verschiedenen Aufgaben im Bereich Account-Management unterstützen.
    2. Benutzer. Sie können einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern Zugriff gewähren.
  • Wählen Sie Anwendungen und Tools aus, auf die der Benutzer Zugriff haben soll, und weisen Sie Rechte zu.

Zugriff auf Anwendungen und Tools

Kauf und Download

  • Keine
  • Nur Software-Downloads
  • Nur Software-Download und Medienzugriff
  • Software-Download, Medienzugang, Angebote, Produktkataloge und Lizenzverlängerungen

Berichterstattung

 

  • Keine | Ansicht

Berechtigungen: Bestand an Berechtigungen und Bereitstellungen

 

 

  • Keine | Ansicht | Aktualisierung

Zuteilung von Berechtigungen

 

  • Keine | Ansicht | Aktualisierung

 

Account-Management*

 

  • Zugriff verwalten: Keine | Ansicht | Aktualisierung

  • Kontaktaktualisierungen: Keine | Ansicht | Aktualisierung

  • Ansicht „Kontaktaktualisierung“: Ansicht

  • Kontobezogene Dokumente: Keine | Ansicht

Klicken Sie zum Speichern auf Absenden.

Anfragen genehmigen

Wenn Sie der primäre Ansprechpartner oder ein sekundärer Ansprechpartner mit Aktualisierungsberechtigung sind, liegt es in Ihrer Verantwortung, Anfragen für den Zugriff auf Ihre PAO-Seite zu bearbeiten.

Klicken Sie rechts neben dem Namen des Anfragenden auf „Genehmigen“ oder „Ablehnen“.

Wenn Sie sich für „Zugriff gewähren“ entscheiden, prüfen Sie

  • Benutzerinformationen zur Gewährleistung der Genauigkeit
  • geschäftliche Rechtfertigung. Wenn keine angegeben ist, können Sie eine hinzufügen

Wenn Sie ablehnen, geben Sie bitte einen Grund an.

  • Der Anfragende ist unbekannt
  • Der primäre Ansprechpartner hat festgelegt, dass kein Zugriff erforderlich ist
  • Der Anfragende hat keine Geschäftsbeziehung zu diesem Standort

Klicken Sie auf Absenden, um zu speichern, und der Benutzer wird über Ihre Entscheidung informiert.

Neuen Benutzer hinzufügen

Zusätzlich zur Genehmigung von Zugriffsanfragen kann der primäre oder sekundäre Ansprechpartner mit Zugriffsverwaltungsrechten Benutzer hinzufügen, ohne auf eine Anfrage zu warten. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Neuen Benutzer hinzufügen“ auf der Seite „Zugriff verwalten“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  • Geben Sie IBM ID und E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein. In den meisten Fällen sind diese identisch.
  • Klicken Sie zur Bestätigung auf die Benutzerprüfung
  • Bieten Sie eine geschäftliche Rechtfertigung
  • Wählen Sie eine Rolle aus: Sekundärer Ansprechpartner oder Benutzer
    Hinweis: Wir empfehlen, dass der primäre Ansprechpartner mindestens einen sekundären Ansprechpartner hinzufügt, um die Aktualisierung der Kontaktdaten und die Verwaltung des Zugriffs auf die Seite zu erleichtern.
  • Zugriffs- und Nutzungsrechte für Anwendungen und Tools zuweisen
  • Absenden

Der neue Benutzer erhält eine „Willkommen bei IBM Passport Advantage“-E-Mail.

