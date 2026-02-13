Das Account-Management wird vom primären Ansprechpartner des Standorts und den benannten sekundären Ansprechpartnern für Folgendes genutzt:
Genaue und aktuelle Kontaktinformationen sind für die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer PAO-Seite unerlässlich. Sie tragen dazu bei, dass andere Personen innerhalb Ihres Unternehmens Mitteilungen erhalten, die sie auf Folgendes aufmerksam machen:
Hinweis: Nur der primäre Ansprechpartner und die sekundären Ansprechpartner haben Zugriff auf die Anwendung zur Kontaktaktualisierung.
Wenn Sie der Hauptverantwortliche für den Standort sind, möchten Sie vielleicht jeden Monat eine Kalendererinnerung einrichten, um diese wichtigen Informationen zu überprüfen.
Hinweis: Aktualisierungen werden erst wirksam, wenn Sie auf „Speichern“ klicken.
Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der E-Mail-Adresse eines der Kontakte keine Änderung der E-Mail-Adresse für eNotifications zu Produkt-Upgrades zur Folge hat. Benutzer, die sich für den Erhalt von eNotifications entscheiden, müssen unter „Software-Download und Medienzugriff“ und „Meine Einstellungen festlegen“ ihre E-Mail-Adresse aktualisieren.
Manage Access ist in Account-Management verfügbar und ermöglicht primären und bestimmten zweiten Ansprechpersonen Folgendes:
Die hier getroffenen Entscheidungen gewährleisten die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Passport Advantage-Seite.
Wenn Sie „Zugriff verwalten“ (als primärer oder sekundärer Ansprechpartner) auswählen, gelangen Sie zu einer „Benutzerliste“.
Kauf und Download
Berichterstattung
Berechtigungen: Bestand an Berechtigungen und Bereitstellungen
Zuteilung von Berechtigungen
Keine | Ansicht | Aktualisierung
Account-Management*
Zugriff verwalten: Keine | Ansicht | Aktualisierung
Kontaktaktualisierungen: Keine | Ansicht | Aktualisierung
Ansicht „Kontaktaktualisierung“: Ansicht
Kontobezogene Dokumente: Keine | Ansicht
Klicken Sie zum Speichern auf Absenden.
Wenn Sie der primäre Ansprechpartner oder ein sekundärer Ansprechpartner mit Aktualisierungsberechtigung sind, liegt es in Ihrer Verantwortung, Anfragen für den Zugriff auf Ihre PAO-Seite zu bearbeiten.
Klicken Sie rechts neben dem Namen des Anfragenden auf „Genehmigen“ oder „Ablehnen“.
Wenn Sie sich für „Zugriff gewähren“ entscheiden, prüfen Sie
Wenn Sie ablehnen, geben Sie bitte einen Grund an.
Klicken Sie auf Absenden, um zu speichern, und der Benutzer wird über Ihre Entscheidung informiert.
Zusätzlich zur Genehmigung von Zugriffsanfragen kann der primäre oder sekundäre Ansprechpartner mit Zugriffsverwaltungsrechten Benutzer hinzufügen, ohne auf eine Anfrage zu warten. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Neuen Benutzer hinzufügen“ auf der Seite „Zugriff verwalten“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Der neue Benutzer erhält eine „Willkommen bei IBM Passport Advantage“-E-Mail.