Genaue und aktuelle Kontaktinformationen sind für die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer PAO-Seite unerlässlich. Sie tragen dazu bei, dass andere Personen innerhalb Ihres Unternehmens Mitteilungen erhalten, die sie auf Folgendes aufmerksam machen:

Änderungen an den Tools, wie beispielsweise Passport Advantage Online, die das Passport Advantage-Programm unterstützen

Bevorstehende Verlängerungsangebote für Ihr IBM Software-Abonnement und Support

Die Verfügbarkeit neuer Versionen oder Releases Ihrer IBM Softwareprodukte im Rahmen eines aktiven IBM Software-Abonnements und -Supports

Hinweis: Nur der primäre Ansprechpartner und die sekundären Ansprechpartner haben Zugriff auf die Anwendung zur Kontaktaktualisierung.

Wenn Sie der Hauptverantwortliche für den Standort sind, möchten Sie vielleicht jeden Monat eine Kalendererinnerung einrichten, um diese wichtigen Informationen zu überprüfen.

Wählen Sie „Account-Management“ und anschließend „Kontaktaktualisierung“.

Überprüfen und aktualisieren Sie alle Kontakte (bei Bedarf). Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert. Vor- und Nachname Telefonnummer E-Mail Adresse Ort Bundesland/Provinz Postleitzahl

Verwenden Sie Kontrollkästchen, um den Kontakttyp anzuzeigen Primärer Ansprechpartner Technischer Ansprechpartner vor Ort Kontakt für Verwaltung/Berechtigungsnachweis Kontakt für die Verlängerung des Software-Abonnements und Supports Ansprechpartner für Software-Abonnement und Support für Medienversand Abrechnungskontakt

Klicken Sie auf Absenden, um zu speichern

Hinweis: Aktualisierungen werden erst wirksam, wenn Sie auf „Speichern“ klicken.

Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der E-Mail-Adresse eines der Kontakte keine Änderung der E-Mail-Adresse für eNotifications zu Produkt-Upgrades zur Folge hat. Benutzer, die sich für den Erhalt von eNotifications entscheiden, müssen unter „Software-Download und Medienzugriff“ und „Meine Einstellungen festlegen“ ihre E-Mail-Adresse aktualisieren.