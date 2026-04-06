CEO-Produktkategorien

Eine CEO-Produktkategorie ist eine Sammlung von Produktkomponenten, die IBM pro CEO-Benutzer anbietet und die bestimmten Beschaffungsregeln unterliegt, einschließlich einer Mindestanzahl an anfänglichen Benutzern (die Mindestanzahl variiert je nach CEO-Produktkategorie).

Für die erste (primäre) CEO-Kategorie des Kunden gilt Folgendes:

muss Benutzerlizenzberechtigungen für alle Benutzer in seinem Unternehmen erwerben, denen ein Computer zugewiesen wurde, der in der Lage ist, ein Produkt der CEO-Produktkategorie zu kopieren, zu verwenden oder die Nutzung zu erweitern (als CEO-Benutzer bezeichnet).

unterliegt den Mindestanforderungen an die anfängliche Benutzeranzahl dieser CEO-Produktkategorie.

Für die zusätzlichen CEO-Kategorien des Kunden gilt Folgendes:

muss Berechtigungen für jede zusätzliche CEO-Produktkategorie erwerben, und zwar für alle Benutzer, die eine Komponente in der CEO-Produktkategorie verwenden, wobei es sich um die gleiche Anzahl von Benutzern oder um weniger Benutzer als in der primären CEO-Produktkategorie handeln kann.

unterliegt weiterhin der Mindestanzahl an Erstnutzern für die jeweilige CEO.Produktkategorie.

Jede Installation eines Programms einer CEO-Kategorie kann nur von oder für Benutzer verwendet werden, für die Lizenzen erworben wurden.

Alle Programme, die auf einem Endbenutzergerät verwendet werden, um auf ein Programm auf einem Server zuzugreifen, müssen aus derselben CEO-Kategorie stammen wie der Server, auf den das Programm zugegriffen hat.

Kunden können Berechtigungen direkt von IBM oder über IBM Business Partner erhalten.

Die Nutzungsrechte umfassen die Nutzung aller Produkte der CEO-Produktkategorie sowie das Software-Abonnement und den Support für die ersten 12 Monate. Software-Abonnement und Support können für die Folgejahre verlängert werden.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Komponentenprodukt:

zu einer bestehenden CEO-Produktkategorie hinzugefügt wird, sind alle lizenzierten Kunden dieser CEO-Produktkategorie, die eine aktive Software Subscription- und Support-Abdeckung haben, zum Erhalt der zusätzlichen Komponente berechtigt.

durch ein anderes Produkt ersetzt wird, haben alle lizenzierten Kunden dieser CEO-Produktkategorie, die zum Zeitpunkt des Austauschs über eine aktive Software Subscription- und Support-Abdeckung verfügen, Anspruch auf das Ersatzkomponentenprodukt.

aus einer bestehenden CEO-Produktkategorie entfernt wird, können lizenzierte Kunden dieser CEO-Produktkategorie das Komponentenprodukt entweder auf der Versions-/Release-Stufe des Komponentenprodukts zum Zeitpunkt seiner Entfernung aus der CEO-Produktkategorie oder auf der Versions-/Release-Stufe, die der Kunde heruntergeladen hat, bevor die Softwareabonnement- und Supportabdeckung des Kunden für die CEO-Produktkategorie auslief, weiter verwenden – je nachdem, was früher eintritt. In beiden Fällen kann die Anzahl der Benutzer des entfernten Komponentenprodukts nicht über die zum Zeitpunkt der Entfernung des Komponentenprodukts aus der CEO-Produktkategorie lizenzierte Stufe erhöht werden.

Bitte beachten Sie die Bedingungen für CEO-Produktkategorien in der Vereinbarung für IBM Passport Advantage oder IBM Passport Advantage Express, sofern zutreffend.