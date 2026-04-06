CEO-Kategorien sind Sammlungen eng miteinander verbundener Produkte, die zusammen eine Unternehmensinfrastrukturlösung bilden.
Eine CEO-Produktkategorie ist eine Sammlung von Produktkomponenten, die IBM pro CEO-Benutzer anbietet und die bestimmten Beschaffungsregeln unterliegt, einschließlich einer Mindestanzahl an anfänglichen Benutzern (die Mindestanzahl variiert je nach CEO-Produktkategorie).
Für die erste (primäre) CEO-Kategorie des Kunden gilt Folgendes:
Für die zusätzlichen CEO-Kategorien des Kunden gilt Folgendes:
Jede Installation eines Programms einer CEO-Kategorie kann nur von oder für Benutzer verwendet werden, für die Lizenzen erworben wurden.
Alle Programme, die auf einem Endbenutzergerät verwendet werden, um auf ein Programm auf einem Server zuzugreifen, müssen aus derselben CEO-Kategorie stammen wie der Server, auf den das Programm zugegriffen hat.
Kunden können Berechtigungen direkt von IBM oder über IBM Business Partner erhalten.
Die Nutzungsrechte umfassen die Nutzung aller Produkte der CEO-Produktkategorie sowie das Software-Abonnement und den Support für die ersten 12 Monate. Software-Abonnement und Support können für die Folgejahre verlängert werden.
Bitte beachten Sie: Wenn ein Komponentenprodukt:
Bitte beachten Sie die Bedingungen für CEO-Produktkategorien in der Vereinbarung für IBM Passport Advantage oder IBM Passport Advantage Express, sofern zutreffend.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung aller bestehenden CEO-Produktkategorien, die in jeder CEO-Produktkategorie enthaltenen Produktkomponenten und eine kurze Beschreibung der von der jeweiligen CEO-Produktkategorie angebotenen Lösung.
Aktualisiert: 17. Dezember 2019
|Produktkategorie
|Im Paket enthaltene Produkte
|Lösung
Minimum
Anfängliche Benutzeranforderung
|IBM Db2 Advanced CEO Offering
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Bietet eine breite Palette von Db2-Datenserver-Funktionen, darunter die Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition und Db2 Connect Editionen. IBM Db2 Advanced CEO bietet ein sicheres und robustes information management system für die wertvollen Assets Ihres Unternehmens, das den Bedürfnissen heutiger Unternehmen gerecht wird.
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|CEO-Angebot der IBM Hybrid Data Management Platform
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Eine umfassende Familie von KI-gestützten Lösungen, die Anfragen über Anbieter, Sprachen, Standorte und Strukturen hinweg übersetzen können, sodass Unternehmensarchitekten eine optimierte Grundlage für die Verwaltung und Analyse von Daten schaffen können. Damit können Sie Geschäftseinblicke zu Daten vor Ort, in privaten und öffentlichen Clouds oder integriert über strukturierte und unstrukturierte Datentypen hinweg sammeln, verwalten und bereitstellen.
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