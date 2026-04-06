Sie können einer bestehenden IBM Passport Advantage-Website jederzeit nach schriftlicher Mitteilung an IBM zusätzliche Websites hinzufügen
Dazu müssen Sie:
|Sprachen
|Länder/Regionen
|Japanisch (74,1 KB)
|Japan
|Koreanisch (89,6 KB)
|Korea (Republik)
|Lateinamerikanisches Spanisch (32,3 KB)
|Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
|Norwegisch (7,2 KB)
|Norwegen, Spitzbergen und Jan-Mayen-Inseln
|Polnisch (54,9 KB)
|Polen
|Portugiesisch (34,1 KB)
|Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Portugal
|Rumänisch (99,3 KB)
|Rumänien
|Vereinfachtes Chinesisch (62 KB)
|China
|Slowakisch (103 KB)
|Slowakei
|Slowenisch (96,8 KB)
|Slowenien
|Spanisch (38,1 KB)
|Andorra, Äquatorialguinea, Spanien
|Schwedisch (31,5 KB)
|Schweden
|Türkisch (43,5 KB)
|Türkei