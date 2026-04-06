Schedule für autorisierte zusätzliche Standorte

Sie können einer bestehenden IBM Passport Advantage-Website jederzeit nach schriftlicher Mitteilung an IBM zusätzliche Websites hinzufügen

Illustration geometrischer Formen in Blau-, Schwarz- und Grautönen

Dazu müssen Sie:

  • einen Schedule für autorisierte zusätzliche Standorte von IBM Nutzungsbedingungen unter www.ibm.com/de-de/terms/?id=Z125-5849 herunterladen und diesen ausfüllen.
  • zusätzliche Standorte auflisten, die berechtigt sind, sich anzumelden und im Rahmen der Vereinbarung Akquisitionen zu tätigen.
SprachenLänder/Regionen
Japanisch (74,1 KB)Japan
Koreanisch (89,6 KB)Korea (Republik)
Lateinamerikanisches Spanisch (32,3 KB)Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Norwegisch (7,2 KB)Norwegen, Spitzbergen und Jan-Mayen-Inseln
Polnisch (54,9 KB)Polen
Portugiesisch (34,1 KB)Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Portugal
Rumänisch (99,3 KB)Rumänien
Vereinfachtes Chinesisch (62 KB)China
Slowakisch (103 KB)Slowakei
Slowenisch (96,8 KB)Slowenien
Spanisch (38,1 KB)Andorra, Äquatorialguinea, Spanien
Schwedisch (31,5 KB)Schweden
Türkisch (43,5 KB)Türkei

 