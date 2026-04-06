Die IBM definiert eine Appliance als eine EP, die eine Kombination aus Programmkomponenten, Maschinenkomponenten (MCs) und allen anwendbaren Maschinencodekomponenten ist, die zusammen als ein einziges Angebot angeboten werden und für eine bestimmte Funktion konzipiert sind.

Es besteht aus Hardwarekomponenten („Maschine“) und Softwarekomponenten („Programm“) unter einer einzigen Passport Advantage-Teilenummer. Die Wartung der Maschine sowie Subscription und Support für Ihre IBM Appliance werden unter einer einzigen Passport Advantage-Teilenummer erworben und verlängert.

Überprüfen Sie den IBM Appliance Support Guide für detaillierte Informationen über: