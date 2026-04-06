Die IBM definiert eine Appliance als eine EP, die eine Kombination aus Programmkomponenten, Maschinenkomponenten (MCs) und allen anwendbaren Maschinencodekomponenten ist, die zusammen als ein einziges Angebot angeboten werden und für eine bestimmte Funktion konzipiert sind.
Es besteht aus Hardwarekomponenten („Maschine“) und Softwarekomponenten („Programm“) unter einer einzigen Passport Advantage-Teilenummer. Die Wartung der Maschine sowie Subscription und Support für Ihre IBM Appliance werden unter einer einzigen Passport Advantage-Teilenummer erworben und verlängert.
Überprüfen Sie den IBM Appliance Support Guide für detaillierte Informationen über:
Die Bedingungen für Appliances wurden 2008 in Version 7 in die Passport Advantage-Vereinbarung aufgenommen und können unter IBM Bedingungen eingesehen und heruntergeladen werden.
Der Anhang für IBM Appliances und Appliance Services ist nur erforderlich, wenn der Client auf PA Version 7 oder früher läuft und steht unter IBM Nutzungsbedingungen* in den verschiedenen Sprachen zum Download bereit.
* Hinweis: Falls Sie IBM Terms zum ersten Mal verwenden, könnten Ihnen die folgenden Anweisungen hilfreich sein.
Wenn Sie unsicher sind, welchen Anhang Sie verwenden sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM-Vertriebsmitarbeiter oder Ihren IBM Business Partner.