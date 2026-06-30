Unsere hochqualifizierte, globale Belegschaft nutzt ihr umfassendes Fachwissen in den Bereichen KI und Hybrid Cloud, um die digitale Transformation und die geschäftskritischen Abläufe unserer Kunden voranzutreiben. Die Mitarbeiter von IBM sind für die Erfüllung unserer Mission von entscheidender Bedeutung, und unsere Unternehmenskultur ist es, die sie antreibt. Gemeinsam denken wir in großen Dimensionen, geben das Tempo in unserer Branche vor, bauen Partnerschaften auf und bewirken etwas von Bedeutung.
Unsere Kulturformel erweckt die Arbeitserfahrung bei IBM zum Leben. Unser Leitbild verdeutlicht, warum wir existieren und welche Rolle wir in der Gesellschaft und in der Branche spielen, während unsere drei Grundwerte als Leitprinzipien dienen, die unsere Kultur und unsere Marke prägen. Unsere „Growth Behaviors“ geben vor, wie wir uns gegenüber einander sowie gegenüber unseren Kunden und Partnern verhalten.
Der Katalysator zu sein, der die Welt besser funktionieren lässt.
Bei ihnen dreht sich alles darum, „wie“ wir handeln und auftauchen, um Wachstum, Innovation und Inklusion voranzutreiben. Um erfolgreich zu sein, müssen wir uns mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinandersetzen und darüber nachdenken, wie wir diese durch unser Handeln erfüllen.
Von allen IBM-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie zu einem inklusiven, von Zusammenarbeit geprägten, sicheren und respektvollen Arbeitsumfeld beitragen, das frei von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Vergeltungsmaßnahmen ist. Wir verankern dieses Engagement in einem inklusiven Arbeitsumfeld, das das Unternehmenswachstum, nachhaltige Geschäftsergebnisse und einen einzigartigen Mehrwert für unsere Kunden fördert.
Wir verpflichten uns zu einer Vergütungsangleichung und Transparenz, die allen Antidiskriminierungsgesetzen in vollem Umfang entspricht, und fördern ein Umfeld fairer und wettbewerbsfähiger Vergütung, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft oder anderen gesetzlich geschützten persönlichen Merkmalen. In allen Ländern, in denen IBM-Mitarbeiter beschäftigt sind, werden statistische Bewertungen zur Vergütungsangleichung durchgeführt, was unser Engagement für unsere seit langem bestehenden Praktiken zur fairen Vergütung unterstreicht.