Unsere Kultur

Von allen IBM-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie zu einem inklusiven, von Zusammenarbeit geprägten, sicheren und respektvollen Arbeitsumfeld beitragen, das frei von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Vergeltungsmaßnahmen ist. Wir verankern dieses Engagement in einem inklusiven Arbeitsumfeld, das das Unternehmenswachstum, nachhaltige Geschäftsergebnisse und einen einzigartigen Mehrwert für unsere Kunden fördert.

Wir verpflichten uns zu einer Vergütungsangleichung und Transparenz, die allen Antidiskriminierungsgesetzen in vollem Umfang entspricht, und fördern ein Umfeld fairer und wettbewerbsfähiger Vergütung, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft oder anderen gesetzlich geschützten persönlichen Merkmalen. In allen Ländern, in denen IBM-Mitarbeiter beschäftigt sind, werden statistische Bewertungen zur Vergütungsangleichung durchgeführt, was unser Engagement für unsere seit langem bestehenden Praktiken zur fairen Vergütung unterstreicht.