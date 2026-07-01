Gesundheit und Sicherheit

IBM unterhält ein umfassendes Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem (HSMS), das darauf ausgelegt ist, ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten und arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen auf ein Minimum zu reduzieren. Seit 2019 ist die HSMS nach der Norm ISO 45001:2018 extern zertifiziert, was unser Engagement für die Aufrechterhaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds unterstreicht.



Wir bieten weltweite Programme zur Förderung des körperlichen, psychischen und finanziellen Wohlbefindens an, darunter vertrauliche, rund um die Uhr verfügbare Hilfsangebote im Bereich der psychischen Gesundheit im Rahmen von Mitarbeiterhilfsprogrammen. Diese inklusiven Programme sind speziell auf die Bedürfnisse einer globalen Belegschaft zugeschnitten. Zu den weiteren Initiativen zählen Schulungen zu Resilienz und Ergonomie sowie digitale Tools, die gesunde Gewohnheiten fördern.