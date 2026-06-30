Wir halten uns an den RBA-Verhaltenskodex und verlangen von unseren Lieferanten erster Stufe für Hardware, Software und Dienstleistungen, dass sie sich an den RBA-Verhaltenskodex oder einen vergleichbaren Kodex halten, der Bestimmungen zu den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Umweltanforderungen, Ethik und Managementsysteme enthält.



Seit 2010 verlangen wir von unseren Lieferanten der ersten Ebene, dass sie ein Sozial- und Umweltmanagementsystem unterhalten, das mit dem RBA-Kodex im Einklang steht. Mit unseren Anforderungen an die Verantwortung in der Lieferkette möchten wir unseren Lieferanten dabei helfen, ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen, um in diesen Bereichen erfolgreich zu sein.