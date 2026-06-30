Verantwortungsvolle Unternehmensführung

Porträt einer Führungskraft in einer von der Tech-Branche inspirierten Lounge-Szene

Verantwortungsvolle Geschäftsaufsicht

Der Vorstand

Der Vorstand und seine Ausschüsse üben die Aufsicht über Initiativen zur verantwortungsvollen Unternehmensführung aus und stehen dabei in engem Austausch mit der Geschäftsleitung hinsichtlich des Risikomanagements, der entsprechenden Maßnahmen, der Richtlinien sowie der Fortschritte in diesen Bereichen. 

Der Verwaltungsrat und der Ausschuss für Unternehmensführung
Beaufsichtigt die Richtlinien und Praktiken in Bezug auf die soziale Verantwortung von Unternehmen, Nachhaltigkeit sowie weitere ökologische, soziale und Governance-Belange.
Der Ausschuss für Vergütung der Führungskräfte und Personalangelegenheiten
Er ist für die Vergütungsprogramme von IBM sowie für das Mitarbeiterengagement als Indikator für die Unternehmenskultur zuständig und überprüft die Programme von IBM in den Bereichen Talentmanagement, Inklusion und andere Managementressourcen. 
Der Prüfungsausschuss
Beaufsichtigt wichtige Kontrollmechanismen und Prozesse im Zusammenhang mit öffentlich ausgewiesenen Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten sowie die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen.
IBM-Führungskräfte im Gespräch

Responsible Business Executive Steering Committee

Der Lenkungsausschuss für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln ist ein funktionsübergreifendes Gremium, das vierteljährlich zusammentritt, um bei wichtigen Fragen des verantwortungsbewussten unternehmerischen Handelns und bei unternehmensweiten Zielen eine Führungsrolle zu übernehmen und Leitlinien vorzugeben. Prioritäten im Bereich verantwortungsbewusstes Unternehmertum werden durch funktionsübergreifende Beteiligungsmechanismen in der gesamten Organisation verankert, über die Erkenntnisse und Empfehlungen an den Lenkungsausschuss weitergeleitet werden.

Risikomanagement

Wir bei IBM sind der Überzeugung, dass Innovation und Führungsstärke ohne das Eingehen von Risiken nicht möglich sind. Wir sind uns zugleich bewusst, dass eine unüberlegte Übernahme von Risiken oder das Versäumnis, Risiken angemessen zu erkennen und zu mindern, den Unternehmenswert beeinträchtigen könnte. Die Überwachung der Risikomanagementprozesse bei IBM ist eine gemeinsame Verantwortung:

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  • Der Vorstand und seine Ausschüsse sind für die Überwachung der Risikomanagementprozesse und -kontrollen von IBM verantwortlich und erhalten regelmäßig Berichte der Geschäftsführung über wesentliche Risiken und Strategien zu deren Minderung. Die Ausschüsse legen dem gesamten Vorstand regelmäßig Berichte über die Risikobereiche vor, für die sie zuständig sind, sowie über sonstige Risiken, die möglicherweise auftreten könnten. 
  • Die Geschäftsleitung von IBM ist für die tägliche Umsetzung und Durchführung der Risikomanagementprozesse und -kontrollen sowie für die Steuerung und Bewältigung der Risiken verantwortlich, die im Rahmen der umfassenden jährlichen Unternehmensrisikoprüfung von IBM ermittelt wurden.
 
Frau führt ihr Team durch die Strategie für die bevorstehende Einführung ihres neuen Produkts

Unternehmensethik

Jedes Jahr nehmen IBM-Mitarbeiter weltweit am Programm zu den IBM-Verhaltensrichtlinien (Business Conduct Guidelines, BCGs) teil, um ihr Verständnis dieser Richtlinien zu bestätigen und sich erneut zur integren Geschäftsführung zu verpflichten. Die IBM-BCG-Richtlinien und der dazugehörige Zertifizierungskurs sind in mehreren Sprachen verfügbar und behandeln die ethischen Dilemmata, mit denen Mitarbeiter im Arbeitsalltag konfrontiert sein können.  
 
Unsere internen Meldekanäle ermöglichen es den Mitarbeitern, Bedenken zu melden, darunter mutmaßliche Verstöße gegen unsere BCGs sowie potenziell unethisches oder rechtswidriges Verhalten innerhalb von IBM. Für Lieferanten, Geschäftspartner und andere Personen wurden ähnliche Meldewege eingerichtet, über die sie Bedenken äußern können.  

IBM Business Conduct Guidelines (BCGs) anzeigen
Ein Team von IBM-Mitarbeitern arbeitet zusammen