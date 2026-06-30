Der Vorstand und seine Ausschüsse üben die Aufsicht über Initiativen zur verantwortungsvollen Unternehmensführung aus und stehen dabei in engem Austausch mit der Geschäftsleitung hinsichtlich des Risikomanagements, der entsprechenden Maßnahmen, der Richtlinien sowie der Fortschritte in diesen Bereichen.
Der Lenkungsausschuss für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln ist ein funktionsübergreifendes Gremium, das vierteljährlich zusammentritt, um bei wichtigen Fragen des verantwortungsbewussten unternehmerischen Handelns und bei unternehmensweiten Zielen eine Führungsrolle zu übernehmen und Leitlinien vorzugeben. Prioritäten im Bereich verantwortungsbewusstes Unternehmertum werden durch funktionsübergreifende Beteiligungsmechanismen in der gesamten Organisation verankert, über die Erkenntnisse und Empfehlungen an den Lenkungsausschuss weitergeleitet werden.
Wir bei IBM sind der Überzeugung, dass Innovation und Führungsstärke ohne das Eingehen von Risiken nicht möglich sind. Wir sind uns zugleich bewusst, dass eine unüberlegte Übernahme von Risiken oder das Versäumnis, Risiken angemessen zu erkennen und zu mindern, den Unternehmenswert beeinträchtigen könnte. Die Überwachung der Risikomanagementprozesse bei IBM ist eine gemeinsame Verantwortung:
Jedes Jahr nehmen IBM-Mitarbeiter weltweit am Programm zu den IBM-Verhaltensrichtlinien (Business Conduct Guidelines, BCGs) teil, um ihr Verständnis dieser Richtlinien zu bestätigen und sich erneut zur integren Geschäftsführung zu verpflichten. Die IBM-BCG-Richtlinien und der dazugehörige Zertifizierungskurs sind in mehreren Sprachen verfügbar und behandeln die ethischen Dilemmata, mit denen Mitarbeiter im Arbeitsalltag konfrontiert sein können.
Unsere internen Meldekanäle ermöglichen es den Mitarbeitern, Bedenken zu melden, darunter mutmaßliche Verstöße gegen unsere BCGs sowie potenziell unethisches oder rechtswidriges Verhalten innerhalb von IBM. Für Lieferanten, Geschäftspartner und andere Personen wurden ähnliche Meldewege eingerichtet, über die sie Bedenken äußern können.