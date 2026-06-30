Jedes Jahr nehmen IBM-Mitarbeiter weltweit am Programm zu den IBM-Verhaltensrichtlinien (Business Conduct Guidelines, BCGs) teil, um ihr Verständnis dieser Richtlinien zu bestätigen und sich erneut zur integren Geschäftsführung zu verpflichten. Die IBM-BCG-Richtlinien und der dazugehörige Zertifizierungskurs sind in mehreren Sprachen verfügbar und behandeln die ethischen Dilemmata, mit denen Mitarbeiter im Arbeitsalltag konfrontiert sein können.



Unsere internen Meldekanäle ermöglichen es den Mitarbeitern, Bedenken zu melden, darunter mutmaßliche Verstöße gegen unsere BCGs sowie potenziell unethisches oder rechtswidriges Verhalten innerhalb von IBM. Für Lieferanten, Geschäftspartner und andere Personen wurden ähnliche Meldewege eingerichtet, über die sie Bedenken äußern können.