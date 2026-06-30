Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte

Die Grundlage der Standards und Praktiken von IBM im Bereich der Unternehmensverantwortung ist unser Engagement für die Achtung der Menschenrechte.



Wir verfügen über eine starke Kultur der Ethik und Integrität entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette, die von einem System der Unternehmensführung geleitet wird, das Transparenz auf globaler Basis und die Compliance mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Regionen fördert, in denen wir geschäftlich tätig sind.



Unsere Haltung zu den Menschenrechten orientiert sich an internationalen Standards, darunter die Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten, die Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.