Software

IBM Software entwickelt marktführende Technologien, die Innovation und Produktivität fördern und Kunden dabei unterstützen, ihre Umgebungen zu prognostizieren, zu automatisieren und zu modernisieren. Wir bieten diesen Mehrwert in vier Hauptbereichen. Die auf Open-Source-Technologien basierende Hybrid Cloud (Red Hat) vereint On-Premise-Umgebungen, öffentliche Clouds, private Clouds und Edge-Computing, um Anwendungen und KI skalierbar zu machen. Der Bereich „Daten“, gestützt durch watsonx mit integrierten Funktionen für Governance, Compliance und verantwortungsvolle KI, ermöglicht es Kunden, ihre Daten in Echtzeit zu nutzen und unternehmensreife KI in Anwendungen und Geschäftsprozesse einzubetten. Der Bereich „Automatisierung“, einschließlich des FinOps-Portfolios mit Apptio, unterstützt Kunden dabei, Transparenz, Mehrwert und Kostensenkungen im Technologiebereich zu erzielen. Funktionen wie HashiCorp Terraform ermöglichen es Kunden, ihre IT zu betreiben und zu automatisieren, um hybride Anwendungen und Infrastrukturen aufzubauen, bereitzustellen und zu verwalten. Die Transaktionsverarbeitung nutzt IBM Z, um unübertroffene Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit und Echtzeit-Betrugserkennung für geschäftskritische Workloads zu gewährleisten. Kunden können KI und KI-Agenten direkt auf IBM Z einsetzen, um den Betrieb zu vereinfachen. Auf einer offenen Architektur aufbauend, gewährleistet IBM Software Auswahlmöglichkeiten, Flexibilität und die Fähigkeit, KI sicher zu skalieren und gleichzeitig den Wert bestehender Investitionen zu maximieren.