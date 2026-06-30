IBM ist in mehr als 175 Ländern weltweit tätig. Unsere plattformorientierte Hybrid-Cloud- und KI-Strategie wird über vier Geschäftsbereiche umgesetzt: Software, Beratung, Infrastruktur und Finanzierung. Als Impulsgeber, der dazu beiträgt, dass die Welt besser funktioniert, integrieren wir verantwortungsbewusste Vorgehensweisen in alle Bereiche unserer Geschäftstätigkeit und in unsere Kundenlösungen. Wir setzen Technologie sinnvoll ein und tragen dazu bei, den Fortschritt zu beschleunigen – indem wir die Produktivität steigern, Kosten senken, natürliche Ressourcen schonen und positive Ergebnisse für die Gemeinden und die Umwelt erzielen, in denen wir leben und arbeiten.
Software
IBM Software entwickelt marktführende Technologien, die Innovation und Produktivität fördern und Kunden dabei unterstützen, ihre Umgebungen zu prognostizieren, zu automatisieren und zu modernisieren. Wir bieten diesen Mehrwert in vier Hauptbereichen. Die auf Open-Source-Technologien basierende Hybrid Cloud (Red Hat) vereint On-Premise-Umgebungen, öffentliche Clouds, private Clouds und Edge-Computing, um Anwendungen und KI skalierbar zu machen. Der Bereich „Daten“, gestützt durch watsonx mit integrierten Funktionen für Governance, Compliance und verantwortungsvolle KI, ermöglicht es Kunden, ihre Daten in Echtzeit zu nutzen und unternehmensreife KI in Anwendungen und Geschäftsprozesse einzubetten. Der Bereich „Automatisierung“, einschließlich des FinOps-Portfolios mit Apptio, unterstützt Kunden dabei, Transparenz, Mehrwert und Kostensenkungen im Technologiebereich zu erzielen. Funktionen wie HashiCorp Terraform ermöglichen es Kunden, ihre IT zu betreiben und zu automatisieren, um hybride Anwendungen und Infrastrukturen aufzubauen, bereitzustellen und zu verwalten. Die Transaktionsverarbeitung nutzt IBM Z, um unübertroffene Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit und Echtzeit-Betrugserkennung für geschäftskritische Workloads zu gewährleisten. Kunden können KI und KI-Agenten direkt auf IBM Z einsetzen, um den Betrieb zu vereinfachen. Auf einer offenen Architektur aufbauend, gewährleistet IBM Software Auswahlmöglichkeiten, Flexibilität und die Fähigkeit, KI sicher zu skalieren und gleichzeitig den Wert bestehender Investitionen zu maximieren.
Consulting
IBM Consulting verfügt über fundiertes Fach-, Technik- und Branchenwissen sowie marktführende Kompetenzen in den Bereichen Geschäftstransformation, Technologieimplementierung und Managed Services. Der Beratungsbereich entwirft, entwickelt und betreibt Technologie- und Geschäftsprozesse auf der Grundlage offener, hybrider Cloud-Architekturen und nutzt dabei Daten, generative KI und Automatisierung, um Effizienz und Skalierbarkeit zu steigern. Mithilfe von IBM-Technologien und Lösungen aus unserem Ökosystem unterstützen wir unsere Kunden dabei, Anwendungen zu modernisieren sowie KI in großem Maßstab in Arbeitsabläufe zu integrieren und zu operationalisieren, um einen messbaren Return on Investment zu erzielen. Unsere Plattform „IBM Consulting Advantage“ und die „Garage“-Methode ermöglichen die gemeinsame Entwicklung mit Kunden sowie die Bereitstellung digitaler Ressourcen und KI-gestützter Lösungen, die die Transformation beschleunigen.
IBM Infrastructure bietet bewährte und sichere Lösungen für die Hybrid-Cloud und ist darauf optimiert, KI in geschäftskritische Transaktionen zu integrieren. IBM entwickelt Produkte unter Berücksichtigung der Wartungsfreundlichkeit und Aufrüstbarkeit sowie der Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Rückgewinnbarkeit der darin enthaltenen Materialien. Soweit möglich, gestaltet der Geschäftsbereich Infrastructure unsere Produkte so, dass sie energieeffizient sind, recycelte Bestandteile und umweltfreundliche Materialien enthalten und die Wiederverwendung sowie das Recycling am Ende der Produktlebensdauer erleichtern. IBM Global Asset Recovery Services (GARS) ist dafür zuständig, gebrauchte und nach Ablauf des Leasingvertrags zurückgegebene IBM-Geräte extern wiederzuvermarkten, Geräte intern wiederzuverwenden und neu einzusetzen sowie einen umweltverträglichen Prozess für die Entsorgung von ausrangierten IT-Geräten bereitzustellen.
Die Finanzierung erleichtert IBM-Kunden den Erwerb von Hardware, Software und Dienstleistungen durch unsere Finanzierungslösungen. Kunden haben die Möglichkeit, Hardware an IBM zurückzugeben, damit diese wiederverwendet, weiterverkauft oder dem Recycling zugeführt werden kann. Dies reduziert Abfall und erleichtert IBM-Kunden die Umstellung auf energieeffizientere und kostengünstigere Hardware. Die Finanzierungsvereinbarungen beziehen sich vorwiegend auf Produkte oder Dienstleistungen, die für den Geschäftsbetrieb der Endnutzer von entscheidender Bedeutung sind und die Hybrid-Cloud- sowie KI-Strategie von IBM unterstützen.