Energie und Emissionen

Künstliche Intelligenz – darunter maschinelles Lernen, generative und agentische KI – bietet enorme Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität und zur Beschleunigung des Fortschritts bei der Bewältigung globaler Herausforderungen. Gleichzeitig rückt durch ihr Wachstum der Energieverbrauch, die Treibhausgasemissionen, der Wasserverbrauch sowie die Materialintensität moderner Rechensysteme zunehmend in den Fokus. IBM geht diesen Aspekten mit einem Full-Stack-Ansatz entgegen, der Effizienz und Nachhaltigkeit in jede Ebene der KI-Technologie integriert.
Der Speicherbedarf von KI wird durch miteinander verknüpfte Faktoren bestimmt: Modellarchitektur, Trainingsmethoden, Workload-Orchestrierung, Hardwareleistung und die bei der Chipherstellung verwendeten Materialien. Da diese Elemente voneinander abhängig sind, reicht keine einzelne Maßnahme aus. Aus diesem Grund entwickeln wir KI-Systeme ganzheitlich und setzen dabei verschiedene Effizienztechniken sowie unsere eigenen Innovationen ein, um unnötige Rechenleistung zu minimieren und die Infrastruktur möglichst effektiv zu nutzen. Unsere offenen, leistungsstarken und bewährten Granite-Modelle nutzen hybride Architekturen und „Mixture-of-Experts“-Techniken, um eine hohe Genauigkeit bei deutlich geringerem Speicherbedarf zu erzielen. Dank maßgeschneiderter Modelle können Unternehmen das kleinste Modell auswählen, das die Leistungsanforderungen der jeweiligen Aufgabe erfüllt.
Durch die Bereitstellung von maßgeschneiderten Modellen auf offenen, skalierbaren KI-Plattformen können Workloads auf der jeweils am besten geeigneten Infrastruktur ausgeführt werden – sei es vor Ort oder in der Cloud. Durch Beiträge zum Open-Source-Ökosystem und die Bereitstellung von KI-Plattformen für Unternehmen wie Red Hat OpenShift AI und Red Hat AI Inference tragen wir dazu bei, effizienteres Training und Inferenz in großem Maßstab voranzutreiben. Auf der Infrastrukturebene bieten Systeme wie IBM Power11, LinuxONE 5 und der IBM z17, die mit dem Telum-II-Prozessor sowie innovativen Kühl- und Routing-Technologien ausgestattet sind, einen hohen KI-Durchsatz bei geringerem Stromverbrauch. In Kombination mit dem Spyre-Accelerator steigern diese Systeme die Leistungssteigerungen noch weiter und verbessern gleichzeitig die Energieeffizienz bei anspruchsvollen KI-Workloads.
Durch die gemeinsame Optimierung von Modellen, Plattformen und Hardware verbessern wir die Effizienz der Bereitstellung von Intelligenz und erzielen so einen höheren Durchsatz pro System und Energieeinheit. Diese Full-Stack-Effizienz ermöglicht die Skalierung von KI-Systemen und unterstützt gleichzeitig das Umweltmanagement sowie die operative Resilienz.
Die Ziele von IBM zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen basieren auf wissenschaftlichen Richtwerten, die vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel (IPCC) der Vereinten Nationen festgelegt wurden. Im Jahr 2023 haben wir unser Ziel erreicht, die betrieblichen Treibhausgasemissionen bis 2025 um 65 % zu senken (im Vergleich zu 2010, bereinigt um Unternehmenszukäufe und -verkäufe).
Wir arbeiten nun daran, unser Ziel zu erreichen, bis 2030 eine Netto-Null-Bilanz bei den betrieblichen Treibhausgasemissionen zu erzielen. Unser Bestreben nach Netto-Null wird durch Initiativen zur Energieeinsparung und zur Steigerung unseres Anteils an Strom aus erneuerbaren Energien unterstützt.
2025 senkte IBM den Gesamtenergieverbrauch gegenüber 2024 um 8,0 %, was auf eine gesteigerte betriebliche Effizienz und die fortgesetzte Konzentration auf Energieeinsparungen zurückzuführen ist.
IBM unterhält ein globales Energiesparprogramm, dessen Schwerpunkt auf der Senkung des Energieverbrauchs durch kontinuierliche Effizienzmaßnahmen liegt. Im Jahr 2025 haben wir 634 Energiesparprojekte umgesetzt, durch die schätzungsweise 123.000 MWh Energieverbrauch und 35.000 mtCO2e eingespart wurden. Der Hauptgrund für die Energieeinsparungen war die Modernisierung der IT-Ausstattung in unseren Rechenzentren.
Um den ökologischen Fußabdruck der IBM-Rechenzentren zu verringern, konzentrieren wir uns auf die Verbesserung der Energieeffizienz durch Raumoptimierung und die kontinuierliche Modernisierung energieeffizienter Infrastruktur, wodurch die pro verbrauchter Energieeinheit bereitgestellte Rechenleistung gesteigert wird.
Wir verfolgen die Leistung im Hinblick auf unser Ziel zur Kühlleistungseffizienz unserer Rechenzentren, indem wir die Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness, PUE) unserer Rechenzentren messen.Im Jahr 2025 lag der geschätzte gewichtete durchschnittliche PUE-Wert unserer Rechenzentren bei 1,39, was einer Verbesserung der Kühlleistungseffizienz um 28,0 %im Vergleich zu unserem Referenzwert aus dem Jahr 2019 entspricht. Diese Leistung übertrifft unser Ziel, bis 2025 eine Verbesserung der Kühlleistung unserer Rechenzentren um 20 % im Vergleich zu unserem Referenzwert aus dem Jahr 2019 zu erreichen.
Parallel zu den Effizienzsteigerungen erhöhen wir weiterhin den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien, mit dem unsere Rechenzentren betrieben werden. Insgesamt stammten 85 % des in unseren Rechenzentren verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Weltweit wurden 2025 44 Rechenzentren zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt, was unseren anhaltenden Fokus auf die Senkung der betrieblichen Emissionen durch die Beschaffung sauberer Energie widerspiegelt.
Im Jahr 2025 stammten 84,5 % des gesamten Stromverbrauchs von IBM aus erneuerbaren Energiequellen, womit wir unser Ziel für die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien für das Jahr 2025 übertroffen haben. Unser Einkauf von Strom aus erneuerbaren Energien umfasste zu 73,4 % Strom, der direkt von Stromversorgern bezogen oder über Vermieter bezogen wurde, sowie zu 11,1 % Strom, der bereits im Strommix enthalten war, den wir aus dem Netz bezogen haben. 1
IBM berechnet die Treibhausgasemissionen gemäß dem „Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard“. Informationen zu unserem Emissionsinventar für das Jahr 2025 finden Sie auf unserer Seite „Daten und Richtlinien“.
IBM hat einen externen Dritten beauftragt, eine Bestätigungsprüfung für bestimmte Umwelt-Metriken durchzuführen, die auf unserer Website zum 31. Dezember 2025 und für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr veröffentlicht wurden. Der externe Bericht eines Dritten ist unter Greenhouse Gas Independent Limited Assurance Statement verfügbar.
Im Einklang mit dem Ziel von IBM, den Stromverbrauch pro geleisteter Arbeitseinheit bei jeder neuen Generation von Unternehmensservern und Speicherprodukten zu senken, haben wir im Jahr 2025 die Systeme IBM z17 und IBM LinuxONE Emperor 5 eingeführt. Beide Systeme wurden entwickelt, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.
Darüber hinaus haben wir die Funktionen zur Überwachung von Nachhaltigkeitsaspekten innerhalb der Hardware Management Console erweitert und die konfigurationsspezifischen Tools zur Schätzung des CO2-Fußabdrucks von Produkten verbessert, um die Entscheidungsfindung unserer Kunden zu unterstützen.
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit von IBM Z und IBM LinuxONE finden Sie unter
https://ibm.com/products/z/sustainability, https://ibm.com/products/linuxone/sustainability und
https://ibm.com/support/z-content-solutions/sustainability-linuxone.
Im Juli 2025 brachte IBM den Power11-Server auf den Markt und führte damit bedeutende Fortschritte bei der Energieeffizienz von Rechenzentren ein. Der Power11 wurde entwickelt, um die Leistung vom Stromverbrauch zu entkoppeln, und bietet im Vergleich zum Power10 bis zu 37 % mehr rPerf pro Watt4.
Ein wesentliches Merkmal dieser Generation ist der neue „Energieeffizienzmodus“, der es Kunden ermöglicht, den Stromverbrauch nach Bedarf zu senken und so im Vergleich zum Performance-Modus eine um bis zu 28 %5 höhere Servereffizienz zu erzielen. Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, ihre geschäftskritischen und KI-Workloads zu skalieren und gleichzeitig ihren Energieverbrauch sowie ihre Betriebskosten streng zu kontrollieren.
ENERGY STAR
IBM unterhält eine grundlegende Partnerschaft mit dem ENERGY STAR-Programm der US-Umweltschutzbehörde (EPA). Wir legen weiterhin großen Wert auf die unabhängige Überprüfung der Energieeffizienz unserer Systeme; im Jahr 2025 umfasste unser Portfolio 9 zertifizierte Unternehmensserver und 7 zertifizierte Speicherprodukte, was unsere kontinuierliche Einhaltung der strengen Umweltanforderungen des Programms belegt.
Bei unserer Berichterstattung über Strom aus erneuerbaren Energien wird nur die Stromerzeugung aus denselben Netzregionen berücksichtigt, in denen auch der Verbrauch stattfindet, wie sie durch die Power Balancing Authority Territories der US-amerikanischen Energy Information Administration (oder gleichwertige Behörden in anderen Ländern) definiert sind. Wir berücksichtigen keine entbündelten Zertifikate für erneuerbare Energien aus anderen Netzregionen. Die gemeldeten Strommengen aus erneuerbaren Energien umfassen Windkraft, Wasserkraft (einschließlich Großwasserkraft), Biomasse, Solarenergie und Geothermie und spiegeln alle vertraglich vereinbarten Käufe wider, unabhängig vom Baujahr oder der „Zusätzlichkeit“. Aufgrund von zeitlichen Abweichungen zwischen Erzeugung und Verbrauch kann der zu einem bestimmten Zeitpunkt gelieferte Strom auch Anteile aus nicht erneuerbaren Quellen enthalten, auch wenn die Gesamtmenge der bezogenen erneuerbaren Energie der angegebenen Menge entspricht.
Anmerkung 1: Die Systemkapazität basiert auf LSPR-Daten, die unter ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference verfügbar sind. Der Stromverbrauch wird mithilfe des „Power Estimation Tool for 3931“ und des „Power Estimation Tool for 9175“ berechnet, die unter ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html verfügbar sind. Es werden die ungünstigsten Stromverbrauchsbedingungen zugrunde gelegt, und zwar bei der Konfiguration mit der absolut höchsten Systemleistung bei maximaler Auslastung sowie unter den durch die Systemumgebung bedingten Bedingungen für den maximalen Stromverbrauch. Die Ergebnisse können abweichen.
Anmerkung 2: Der Vergleich basiert auf Messungen aus dem IBM-Labor, bei denen der Unterschied im Leistungsbedarf für die Unterstützung von E/A-Vorgängen bei FICON und OSA in einer erwarteten Konfiguration eines großen IBM-Rechners vom Typ 9175 ermittelt wurde; diese basiert auf einer tatsächlich existierenden historischen Konfiguration eines großen IBM-Rechners vom Typ 3931. Der IBM-Maschinentyp 9175 ist ein Max 208 mit 23 TB Arbeitsspeicher, 56 aktiven Prozessoren, 3 IBM Virtual Flash Memory, 14 ICA-SR 2.0, 7 PCIe+-E/A-Einschübe mit 69 FICON Express32 – 4P LX, 12 OSA-Express7S 1,2 GbE SX, 18 Network Express LR 10G und 4 Crypto Express 8S (2 HSMs). Der IBM-Maschinentyp 3931 ist so konfiguriert, dass er die gleiche Hardwarekapazität bietet. Die Ergebnisse können abweichen.
Anmerkung 3: Bei internen Leistungstests von IBM für die Studie zur Kernkonsolidierung wurde ein IBM Maschinentyp 9175 Max136 mit 136 konfigurierbaren Prozessoreinheiten mit einer x86-Lösung verglichen, die einen handelsüblichen Unternehmensserver mit zwei Intel Xeon Platinum 8592+ Prozessoren der fünften Generation und 64 Kernen pro CPU verwendete. Die Workloads bestanden aus einer containerisierten OLTP WebSphere Liberty v25-Anwendung, die auf Red Hat OCP v4.17 ausgeführt wurde, und einer EDB Postgres für Kubernetes v1.25 auf demselben OCP-Cluster. Beide Lösungen verwendeten Red Hat Enterprise Linux v9.5 und KVM. Die Testergebnisse wurden auf eine typische, komplette IT-Lösung des Kunden hochgerechnet, die voneinander isolierte Produktions- und Nicht-Produktions-IT-Umgebungen umfasste. Die IBM Machine Type 9175-Lösung benötigte einen Max136, die x86-Lösung benötigte 23 verglichene Server. Die Ergebnisse können abweichen.
Anmerkung 4. Basierend auf der maximalen Konfiguration bei einer Auslastung von 100 % unter typischen Betriebsbedingungen für alle Power11-Systeme.
Anmerkung 5: Basierend auf IBM-Messungen der Leistung pro Watt auf Servern im Vergleich des Modus „Maximale Leistung“ mit dem Modus „Energieeffizient“ bei Ausführung von rechen-, festplatten- und speicherbasierten Workloads auf Power11-Systemen mit vollständig konfigurierten Sockeln und Speicher wie folgt: E1180 mit 4x10c / 64x64 GB DDIMM, E1150 mit 4x16c / 64x32 GB DDIMM, S1124 mit 2x16c / 32x32 GB DDIMM, S1122 mit 2x16c / 32x32 GB DDIMM