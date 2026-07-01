Energie und Emissionen

Der Speicherbedarf von KI wird durch miteinander verknüpfte Faktoren bestimmt: Modellarchitektur, Trainingsmethoden, Workload-Orchestrierung, Hardwareleistung und die bei der Chipherstellung verwendeten Materialien. Da diese Elemente voneinander abhängig sind, reicht keine einzelne Maßnahme aus. Aus diesem Grund entwickeln wir KI-Systeme ganzheitlich und setzen dabei verschiedene Effizienztechniken sowie unsere eigenen Innovationen ein, um unnötige Rechenleistung zu minimieren und die Infrastruktur möglichst effektiv zu nutzen. Unsere offenen, leistungsstarken und bewährten Granite-Modelle nutzen hybride Architekturen und „Mixture-of-Experts“-Techniken, um eine hohe Genauigkeit bei deutlich geringerem Speicherbedarf zu erzielen. Dank maßgeschneiderter Modelle können Unternehmen das kleinste Modell auswählen, das die Leistungsanforderungen der jeweiligen Aufgabe erfüllt.



Durch die Bereitstellung von maßgeschneiderten Modellen auf offenen, skalierbaren KI-Plattformen können Workloads auf der jeweils am besten geeigneten Infrastruktur ausgeführt werden – sei es vor Ort oder in der Cloud. Durch Beiträge zum Open-Source-Ökosystem und die Bereitstellung von KI-Plattformen für Unternehmen wie Red Hat OpenShift AI und Red Hat AI Inference tragen wir dazu bei, effizienteres Training und Inferenz in großem Maßstab voranzutreiben. Auf der Infrastrukturebene bieten Systeme wie IBM Power11, LinuxONE 5 und der IBM z17, die mit dem Telum-II-Prozessor sowie innovativen Kühl- und Routing-Technologien ausgestattet sind, einen hohen KI-Durchsatz bei geringerem Stromverbrauch. In Kombination mit dem Spyre-Accelerator steigern diese Systeme die Leistungssteigerungen noch weiter und verbessern gleichzeitig die Energieeffizienz bei anspruchsvollen KI-Workloads.



Durch die gemeinsame Optimierung von Modellen, Plattformen und Hardware verbessern wir die Effizienz der Bereitstellung von Intelligenz und erzielen so einen höheren Durchsatz pro System und Energieeinheit. Diese Full-Stack-Effizienz ermöglicht die Skalierung von KI-Systemen und unterstützt gleichzeitig das Umweltmanagement sowie die operative Resilienz.