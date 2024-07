Die Nutzung von IBM® zCX Foundation for Red Hat OpenShift (zCX for OpenShift) ermöglicht eine agile und flexible Bereitstellung von Linux® on Z-Anwendungen und -Software in einem eigenständigen Red Hat OpenShift-Cluster in IBM z/OS®. Kollokieren Sie Anwendungen und Workloads während Sie gleichzeitig von den vielen z/OS Qualities of Service (QoS) profitieren.

Erweitern Sie Ihr Ökosystem durch Aufnahme von IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift. Entwickler können Linux on Z-Anwendungen mit z/OS integrieren, um auf Unternehmen abgestimmte Containerorchestrierung und Managementfunktionen rund um containerisierte Software bereitzustellen.