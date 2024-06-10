APIs sind die Schnittstelle zwischen Ihren z/OS-Ressourcen und der Außenwelt. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS ermöglicht Ihren Leistungsanalysten die Verwaltung und Optimierung ihrer Mainframe-API-Umgebung und die Erstellung von Profilen der in Ihrem System eingehenden Anfragen für wichtige Managementberichte und Ressourcenplanung.
Erhalten Sie nahtlosen Zugriff auf kritische Informationen, wie wichtige Nachfragetreiber, API-Raten und Antwortzeiten, Service Levels und mehr. Erstellen Sie Berichte und Trends über die Aufrufraten im Laufe der Zeit, aufgeschlüsselt nach API, System, Server, Service, SOR oder anderen verfügbaren Schlüsselmetriken.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt integriertes Expertenwissen und künstliche Intelligenz zur automatischen Extraktion dieser Erkenntnisse und stellt sie in einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche bereit. Dadurch entfällt der zeitaufwendige manuelle Codierungsaufwand, die Domain-Expertise wird erheblich verbessert und die Schulung in diesem neuen Bereich der z/OS-Infrastruktur wird beschleunigt.
Ihre Geschäftsleitung und technische Leitung müssen ihre Workloads sinnvoll darstellen können. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verfügt über mehr als 30.000 gemeinsam nutzbare vorkonfigurierte Berichte, benutzerdefinierte Dashboards, Diagramme und Berichte, um die Kommunikation und Planung zwischen dem Unternehmen und der IT zu verbessern.
Durch die gleichzeitige Anzeige der Gesamttransaktionsrate und der Antwortzeiten lassen sich Problembereiche eingrenzen oder Profile Ihrer Workloads für Trendanalysen erstellen. Sie erkennen auch die Aufschlüsselung der Antwortzeit in Komponenten wie die im System of Record (SOR) aufgewendete Zeit. Zeigen Sie die Daten so detailliert wie erforderlich an.
Viele API-Aufrufe rufen einen einzelnen Dienst auf, aber das ist nicht immer der Fall. Die visuelle Aufschlüsselung einer bestimmten API bis hin zu den aufgerufenen Diensten ermöglicht Ihnen die Untersuchung von Änderungen oder Problemen auf der Ebene der Dienste oder SORs. Aufrufvolumen, Antwortzeiten und Filter sind auf jeder Ebene innerhalb von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verfügbar.
APIs bieten Zugang zu Mainframe-Ressourcen (Provider) oder ermöglichen Mainframe-Anwendungen die Anforderung von Daten anderer Plattformen (Requester). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS ermöglicht die intuitive Analyse und Berichterstattung für beide Typen. Bei Unterschieden, z. B. bei den gemeldeten Komponenten der Antwortzeit, werden alle wichtigen Metriken bereitgestellt.
Ein umfassendes Verständnis Ihrer API-Provider-Anwendungen erfordert Kenntnisse über die aufgerufenen Backend-Systeme. Mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS ordnen Sie Dienste dem SOR-Identifier und der SOR-Ressource zu, um die Region und die Transaktion zu ermitteln, die von einem bestimmten Dienst aufgerufen wird.
Bei der Analyse der API-Aufrufe, die von Ihren Mainframe-Anwendungen außerhalb der Plattform getätigt werden, benötigen Sie Informationen über den Aufrufer, das Endgerät, die Nutzdaten, das Aufrufvolumen und die Antwortzeiten. Mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS stehen all diese Daten zur Verfügung. Darüber hinaus können sie je nach Bedarf in Tabellen- oder Diagrammform dargestellt werden.
Nutzen Sie die erweiterten Funktionen zur Anpassung von Berichten für eine schnelle Analyse ohne Programmierung oder komplizierte Schritte, damit Sie die für Sie relevanten Daten anzeigen können. Intuitive Anpassungsoptionen umfassen Berichtstyp, Zusammenfassungsebene, Filterung und Intervallvergleiche.
Anpassbare Dashboards erfassen und zeigen auf einen Blick Live-Ansichten einer beliebigen Sammlung von für Sie interessanten Metriken. Sobald sie freigegeben sind, fördern sie die Zusammenarbeit und bieten eine gemeinsame Wahrheit für das gesamte Unternehmen. Sie können jeden Bericht erweitern und Drilldown-Funktionen zur weiteren Analyse der erforderlichen Metriken nutzen.
Zu den Vorteilen der Einführung eines Cloud-Modells gehören die schnelle Implementierung (keine Vorlaufzeit für die lokale Installation und Einrichtung des Produkts), die minimale Einrichtung (nur für die Übertragung von SMF-Daten), die Entlastung der Personalressourcen und der Zugang zu IntelliMagic-Beratungsdienstleistungen zur Ergänzung des lokalen Know-hows.
Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.