Verwalten Sie die z/OS Connect-Leistung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Überwachen und profilieren Sie Ihre API-Aufrufe und Backend-Dienste in einer modernen API-Umgebung
Infografik mit Screenshots der Zusammenfassung der Requester-Nutzung, der Anzahl der Komponenten, der Antwortzeiten und der Berichtsoptionen

APIs sind die Schnittstelle zwischen Ihren z/OS-Ressourcen und der Außenwelt. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS ermöglicht Ihren Leistungsanalysten die Verwaltung und Optimierung ihrer Mainframe-API-Umgebung und die Erstellung von Profilen der in Ihrem System eingehenden Anfragen für wichtige Managementberichte und Ressourcenplanung.

 
Vorteile
Ihre Umgebung und Profilanfragen optimieren

Erhalten Sie nahtlosen Zugriff auf kritische Informationen, wie wichtige Nachfragetreiber, API-Raten und Antwortzeiten, Service Levels und mehr. Erstellen Sie Berichte und Trends über die Aufrufraten im Laufe der Zeit, aufgeschlüsselt nach API, System, Server, Service, SOR oder anderen verfügbaren Schlüsselmetriken.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt integriertes Expertenwissen und künstliche Intelligenz zur automatischen Extraktion dieser Erkenntnisse und stellt sie in einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche bereit. Dadurch entfällt der zeitaufwendige manuelle Codierungsaufwand, die Domain-Expertise wird erheblich verbessert und die Schulung in diesem neuen Bereich der z/OS-Infrastruktur wird beschleunigt.

Berichterstattung auf Unternehmensebene Antwortzeit vs. Transaktionsrate Zuordnung von API-Aufruf zu Dienst Daten von API-Provider und API-Requester SOR im Überblick

 

Details zum API-Requester Dynamische Anpassung von Berichten Angepasste freigegebene Dashboards AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
Modernisierung der Leistungsanalyse von z/OS Connect
In diesem Webinar werden Konzepte vorgestellt, mit denen Sie Ihre Analyse von z/OS Connect-Daten modernisieren und Erkenntnisse über die Verwaltung von Servern, die Verfolgung von API-Wachstum und die Analyse von Leistungsdaten gewinnen.
Verstehen Sie Ihre API-Workloads zur Förderung der Ressourcennutzung Ihres Systems
In diesem Blog erfahren Sie mehr über die z/OS-Connect-API-Aktivitäten Ihrer Systeme und können so die Service Level und den Bedarf an Systemressourcen besser verwalten.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

