Viele API-Aufrufe rufen einen einzelnen Dienst auf, aber das ist nicht immer der Fall. Die visuelle Aufschlüsselung einer bestimmten API bis hin zu den aufgerufenen Diensten ermöglicht Ihnen die Untersuchung von Änderungen oder Problemen auf der Ebene der Dienste oder SORs. Aufrufvolumen, Antwortzeiten und Filter sind auf jeder Ebene innerhalb von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verfügbar.