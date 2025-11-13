Verwalten Sie MQ-Warteschlangenmanager und Aktivitäten mit IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision ermöglicht Leistungsanalysten eine effektivere und effizientere Verwaltung und Optimierung ihrer z/OS MQ-Konfigurationen und -Aktivitäten sowie eine proaktive Bewertung des Zustands ihrer Warteschlangenmanager.
Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
IBM Z IntelliMagic Vision bietet eine effektive Möglichkeit, Ihre Analysen zu fokussieren und interaktive Berichte zu erstellen. Sie können kontextsensitive Drilldowns verwenden, um einen schnellen und fokussierten Zugriff auf MQ-Daten zu ermöglichen, um Ihre Umgebung zu verwalten, abzustimmen und zu optimieren.
Die reaktionsschnelle Leistung von MQ beruht auf Daten im Speicher, weshalb die Verwaltung des Pufferpools wichtig ist. IBM Z IntelliMagic Vision bewertet automatisch jeden Pufferpool in jedem Warteschlangenmanager, um zu untersuchende Bereiche zu identifizieren, und stellt sie in Rot, Gelb oder Grün dar. Drilldown-Funktionen erleichtern die weitere Analyse.
Das Anzeigen der Anzahl der Anforderungen nach Typ MQ-Befehl kann hilfreich sein, um eine Workload-Baseline zu identifizieren und signifikante Änderungen an der Workload anzuzeigen. Die Sichtbarkeit dieser Daten kann das Volumen der Anforderungen an PUT-Nachrichten an die Warteschlangen, die Warteschlangenmanager mit der höchsten Aktivität, das Tageszeitprofil und vieles mehr anzeigen.
Ansichten der Auslastung von Pufferpools im Laufe der Zeit können anzeigen, wann sich diese Werte Schwellenwerten nähern, die ein automatisches Destaging auf den Datenträger veranlassen.
Eine gut funktionierende Infrastruktur für die MQ-Protokollierung ist unerlässlich, um Recovery und Backout (hauptsächlich durch persistente Nachrichten bedingt) zu unterstützen, ohne die laufende Leistung zu beeinträchtigen. Protokollmanager-Metriken können das Volumen der protokollierten Daten anzeigen und dabei helfen, Engpässe bei der Protokollverarbeitung zu identifizieren.
MQ-Abrechnungsdaten liefern detaillierte Aktivitätsmetriken auf vielen Ebenen, die für Leistungsspezialisten von unschätzbarem Wert sind, wenn sie Anwendungsprobleme untersuchen und Leistungsoptimierungen durchführen. Dieses Beispiel für Befehlsraten nach Warteschlangenname zeigt Verteilungen über verschiedene Arten von Warteschlangen.
Eine weitere Detailebene, die in den MQ-Abrechnungsdaten zu finden ist, betrifft den Typ der Arbeit, die MQ aufruft („Verbindungstyp“). In diesem Beispiel sind die beiden Haupttreiber der MQ-CPU Arbeit, die von CICS und Kanalinitiatoren stammt.
Andere Arten der Analyse können sich auf Metriken wie CPU und verstrichene Zeiten pro Aufruf konzentrieren. Obwohl die absoluten Zahlen gering sind, zeigt diese Ansicht, dass die CPU-Zeit pro MQGET-Aufruf für Arbeit, die von IMS stammt, ungefähr doppelt so hoch ist wie bei anderen Arbeitsarten.
Die Funktionen zum Anpassen von Berichten zur Kombination mehrerer Variablen und zur Analyse potenzieller Korrelationen können die Analyse, wie in diesem Beispiel, erheblich unterstützen. In vielen der heutigen Lösungen, die auf Katalogen statischer Berichte basieren, erfordert diese Analyse den Aufwand der Codierung, um einen neuen Bericht zu entwickeln.
Selbst bei großen Mengen an MQ-Abrechnungsdaten können Sie sich dank dynamischer Navigation und kontextsensitiver Drilldown-Funktionen auf eine bestimmte Teilmenge der Daten konzentrieren. In diesem Beispiel wird durch Drilldowns in Arbeit, die von CICS und dann weiter nach CICS-Transaktions-ID stammt, ein Profil für die Länge von Nachrichten erstellt, die nach Transaktion „PUT“ ausgeführt werden.
Zu den Vorteilen der Einführung eines Cloud-Modells gehören die schnelle Implementierung (keine Vorlaufzeit für die lokale Installation und Einrichtung des Produkts), die minimale Einrichtung (nur für die Übertragung von SMF-Daten), die Entlastung der Personalressourcen und der Zugang zu IntelliMagic-Beratungsdiensten zur Ergänzung der lokalen Skills.