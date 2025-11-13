Verwalten Sie die MQ-Leistung für z/OS mit IBM Z IntelliMagic Vision

Verwalten Sie MQ-Warteschlangenmanager und Aktivitäten mit IBM Z IntelliMagic Vision
Infografik, die die Verbindung zwischen MQ-Befehlsdaten, MQPUT-Daten und dem Zustand des Pufferpools darstellt

 

IBM Z IntelliMagic Vision ermöglicht Leistungsanalysten eine effektivere und effizientere Verwaltung und Optimierung ihrer z/OS MQ-Konfigurationen und -Aktivitäten sowie eine proaktive Bewertung des Zustands ihrer Warteschlangenmanager.

 
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision bietet eine effektive Möglichkeit, Ihre Analysen zu fokussieren und interaktive Berichte zu erstellen. Sie können kontextsensitive Drilldowns verwenden, um einen schnellen und fokussierten Zugriff auf MQ-Daten zu ermöglichen, um Ihre Umgebung zu verwalten, abzustimmen und zu optimieren.

Automatische Zustandsbewertungen für Warteschlangenmanager Profilieren von Warteschlangenmanager-Workloads Auslastung von Pufferpools MQ-Infrastruktur für die MQ-Protokollierung Anzeigen von Aktivitäten nach Warteschlangenname

 

CPU nach Workload-Treibern CPU pro MQ-Aufruf Vergleichen und Korrelieren mehrerer Metriken Isolieren von Nachrichtenlängenprofilen nach CICS-Transaktionen AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen
Zeigen Sie Dashboard-Analysen für die Systemleistung an, die Korrelationen zwischen Metriken wie CPU-Auslastung, Batch-Arbeit, Pufferpoolleistung und mehr aufzeigen.
Optimierung der MQ-Leistung mithilfe von SMF-Erkenntnissen
Lernen Sie Best Practices kennen, mit denen Sie Ihre Analyse von MQ-Statistikdaten (SMF 115) und Abrechnungsdaten (SMF 116) optimieren können, und bewältigen Sie Herausforderungen wie große Datenmengen und isolierte Tools, um das volle Potenzial der MQ-Erkenntnisse auszuschöpfen.
Erkenntnisse aus SMF 115 MQ-Statistikdaten gewinnen
Optimieren Sie die MQ-Leistung, indem Sie SMF-Daten der Typen 115 und 116 analysieren, Pufferpools überwachen und IBM Z IntelliMagic Vision für proaktive Erkenntnisse nutzen.
Steigern Sie den Wert, den Sie aus MQ SMF-Daten durch einen modernisierenden Ansatz ziehen
Analysieren Sie die Möglichkeiten zur Modernisierung der MQ-SMF-Datenanalyse für umfassendere Erkenntnisse. Entdecken Sie intuitive Benutzeroberflächen und dynamische Drilldowns zu MQ-Statistiken und Abrechnungsdaten, die die Problemlösung durch bewertete Zustandsbewertungen und interaktive Auswertungen verbessern.
Verbesserung der MQ-Protokollierungsleistung mit zHyperWrite
zHyperWrite verbessert die MQ-Protokollierungsleistung, indem es die Spiegelung beschleunigt und die Antwortzeiten halbiert, was in einer großen MQ-Umgebung zu einer Leistungssteigerung von 54 % führt.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

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