Selbst bei großen Mengen an MQ-Abrechnungsdaten können Sie sich dank dynamischer Navigation und kontextsensitiver Drilldown-Funktionen auf eine bestimmte Teilmenge der Daten konzentrieren. In diesem Beispiel wird durch Drilldowns in Arbeit, die von CICS und dann weiter nach CICS-Transaktions-ID stammt, ein Profil für die Länge von Nachrichten erstellt, die nach Transaktion „PUT“ ausgeführt werden.