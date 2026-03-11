Überwachung und Profilierung von Liberty-Anfragen auf z/OS mit IBM Z IntelliMagic Vision
Erhalten Sie Zugriff auf kritische Informationen wie wesentliche Bedarfsfaktoren, CPU- und Anforderungsvolumen. Profilieren Sie Anfragen und navigieren Sie ganz einfach in Ihrer Liberty-Umgebung in einer Einzelansicht mit Ihrer kompletten z/OS-Umgebung.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
IBM Z IntelliMagic Vision unterstützt die WebSphere Liberty for z/OS Anfrageprotokolle (SMF 120 Subtyp 11), so dass Sie die Antwortzeit und den Ressourcenverbrauch von Anfragen verfolgen können. Diese Datensätze liefern detaillierte Metriken auf Anfrageebene darüber, wo die Arbeit ausgeführt wird und um welche Art von Arbeit es sich handelt, einschließlich Prozessorauslastung, zurückgegebener Bytes und Antwortzeiten.
Diese HTTP-Anfragedaten können eine ergiebige Quelle für Leistungserkenntnisse sein, ihr Umfang kann jedoch die Analyse mit herkömmlichen Ansätzen schwierig machen. Durch dynamische Navigation und kontextsensitive Drilldowns können Analysten ihre Analyse gezielt ausrichten, um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Daten zu ziehen und Erkenntnisse aus Zeit- und Aktivitätsmetriken zu gewinnen, um die Leistung und Effizienz von Liberty-Workloads zu optimieren.
Kontextbezogene Live-Drilldowns in Liberty-Daten beschleunigen die Problemerkennung und -behebung und machen die Codierung benutzerdefinierter Berichte überflüssig. In diesem Beispiel zeigt die Drilldown-Analyse einer bestimmten URI, dass Antwortzeitspitzen unabhängig von der Anfragerate und der verbrauchten CPU-Zeit sind.
Live-Interface-Berichte können über einen interaktiven Dialog einfach angepasst werden, um die Daten, die Sie sehen möchten, so anzuzeigen, wie Sie sie sehen möchten. Dieses Beispiel zeigt die Benutzeroberfläche zum Bearbeiten von Berichten mit einer Beispielansicht der GCP- und zIIP-Nutzung nach Serverjobname. Zu den anpassbaren Variablen gehören der Visualisierungstyp des Berichts, die Datenquelle, Variablen, Bedingungen, Werte auf der X- und Y-Achse und vieles mehr.
Das Verständnis des typischen Verhaltens Ihrer Anwendungen hilft Ihnen, Änderungen zu erkennen, die zu Problemen führen könnten. Die Profilierung Ihrer Workloads über einen längeren Zeitraum ermöglicht es Ihnen festzustellen, ob es sich bei den Änderungen um typische Trends über mehrere Tage, Wochen oder Monate handelt. Vordefinierte Diagramme und Tabellen stehen zur Verfügung, um Anforderungsdaten zusammengefasst nach System-, Server-, Transaktionsklassen-, Benutzer- oder URI-Ebene anzuzeigen.
Durch die Anzeige der Gesamtanforderungsrate und der Antwortzeiten in derselben Ansicht können Sie den Problembereich bei auftretenden Schwierigkeiten eingrenzen oder Ihre Workloads für Trendanalysen profilieren. Sie können auch erkennen, wie viel der Antwortzeit CPU-Zeit ist. Zeigen Sie die Daten so detailliert an, wie Sie es benötigen.
Die Anzeige der allgemeinen CPU-Zeit (GCP) und der verbrauchten zIIP-Zeit liefert wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung von Ressourcen und die Problemanalyse, was eine fundierte Entscheidungsfindung und die Verbesserung der Systemleistung erleichtert. Wenn Sie WLM-Transaktionsklassen definiert haben, können Sie auch die GCP- und zIIP-Zeit für die Enklave sehen, da Anfragen Ressourcen auf anderen Subsystemen (z. B. Db2) aufrufen. Zeigen Sie die Daten so granular an, wie Sie sie benötigen.
Wechseln Sie von Diagramm- zu Tabellenansichten und analysieren Sie Daten so, dass sie optimal auf Ihre aktuelle Aufgabe zugeschnitten sind. Dieser vordefinierte, anpassbare Bericht mit wichtigen Transaktionsmetriken nach URI zeigt die wichtigsten Metriken wie CPU-Zeit, Transaktionsraten und Antwortzeiten, mit weiteren Details, darunter das Verhältnis der Enklaven-Antwortzeiten, die Ihnen helfen, zu erkennen, ob die WLM-Ziele erreicht werden.
Vordefinierte Berichte zur Erkennung können Ihnen helfen, zu erkennen, wann statistisch signifikante Änderungen an Ihren wichtigsten Metriken wie Anforderungsraten, Antwortzeiten oder CPU-Verbrauch auftreten. Drilldowns ermöglichen es Ihnen, Nutzungsmuster zu erkennen, die zur Änderung führen. Der folgende Bericht zeigt Veränderungen auf URI-Ebene. Berichte sind ebenfalls für System-, Server-, Transaktionsklassen- und Benutzergranularitätsebenen enthalten.
