IBM Z IntelliMagic Vision unterstützt die WebSphere Liberty for z/OS Anfrageprotokolle (SMF 120 Subtyp 11), so dass Sie die Antwortzeit und den Ressourcenverbrauch von Anfragen verfolgen können. Diese Datensätze liefern detaillierte Metriken auf Anfrageebene darüber, wo die Arbeit ausgeführt wird und um welche Art von Arbeit es sich handelt, einschließlich Prozessorauslastung, zurückgegebener Bytes und Antwortzeiten.

Diese HTTP-Anfragedaten können eine ergiebige Quelle für Leistungserkenntnisse sein, ihr Umfang kann jedoch die Analyse mit herkömmlichen Ansätzen schwierig machen. Durch dynamische Navigation und kontextsensitive Drilldowns können Analysten ihre Analyse gezielt ausrichten, um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Daten zu ziehen und Erkenntnisse aus Zeit- und Aktivitätsmetriken zu gewinnen, um die Leistung und Effizienz von Liberty-Workloads zu optimieren.