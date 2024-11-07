IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS unterstützt IMS-Transaktionsmetriken, die in den Übersichtsdatensätzen („Transaktionsindex“) des IMS Performance Analyzer (IMS PA) (Datensatztyp x’CA01’) oder in den Transaktionsprotokolldatensätzen des BMC AMI Ops Monitor für IMS (Datensatztyp x’FA’) erfasst werden. Diese Transaktionsdaten sind eine ergiebige Quelle für Leistungserkenntnisse, ihr Umfang kann jedoch die Analyse mit herkömmlichen Ansätzen schwierig machen. Durch dynamische Navigation und kontextbezogene Drilldowns können Analysten ihre Analyse gezielt ausrichten, um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Daten zu ziehen und Erkenntnisse aus Zeit- und Aktivitätsmetriken zu gewinnen, um die Leistung und Effizienz von IMS Transaktions-Workloads zu optimieren.