IMS-Leistung verwalten mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

IMS-Transaktionen und -Leistung überwachen und profilieren mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Eine hybride UI-Darstellung von Intellimagic-Screenshots

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bietet einen hervorragenden Einblick in IMS-Workloads von PA- und FA-Transaktionen und ermöglicht es Leistungs-Analysten, diese Workloads effektiv zu verwalten und zu optimieren.
Vorteile
Ihre Umgebung und Profilanfragen optimieren

Erhalten Sie Zugriff auf kritische Informationen wie wesentliche Bedarfsfaktoren, CPU- und Transaktionsvolumen. Profilieren Sie Anfragen und navigieren Sie ganz einfach in Ihrer IMS-Umgebung in einer Einzelansicht mit Ihrer kompletten z/OS-Umgebung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Funktionsumfang

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS unterstützt IMS-Transaktionsmetriken, die in den Übersichtsdatensätzen („Transaktionsindex“) des IMS Performance Analyzer (IMS PA) (Datensatztyp x’CA01’) oder in den Transaktionsprotokolldatensätzen des BMC AMI Ops Monitor für IMS (Datensatztyp x’FA’) erfasst werden. Diese Transaktionsdaten sind eine ergiebige Quelle für Leistungserkenntnisse, ihr Umfang kann jedoch die Analyse mit herkömmlichen Ansätzen schwierig machen. Durch dynamische Navigation und kontextbezogene Drilldowns können Analysten ihre Analyse gezielt ausrichten, um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Daten zu ziehen und Erkenntnisse aus Zeit- und Aktivitätsmetriken zu gewinnen, um die Leistung und Effizienz von IMS Transaktions-Workloads zu optimieren.

Einfache Drilldowns in Live-Daten Ungleichgewichtspunke zwischen Subsystemen Nahtlose Anpassung von Berichten Tausende von vorkonfigurierten Berichten Erstellung und Freigabe benutzerdefinierter Dashboards Integrierte Sichtbarkeit im ganzen z/OS
Top-Transaktionen nach CPU Top-Transaktionen nach Transaktionsvolumen Ansicht der CPU-Auslastung pro Transaktion Timing-Komponenten nach Transaktionscode IMS-Aktivitätsmetriken anzeigen AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
IMS Transaction Performance Management optimieren
Mit diesem Webinar zu den neuesten Entwicklungen im IMS Transaction Performance Management bleiben Sie im sich ständig weiterentwickelnden Bereich der IMS Analyse immer einen Schritt voraus.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

 Live-Demo buchen Melden Sie sich für den Newsletter an
Weitere Erkundungsmöglichkeiten Dokumentation Support Demo-Center IBM Z AIOps-Produktportfolio