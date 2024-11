Zustandsbewertungen – Unternehmensweit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bewertet wichtige CICS-Metriken anhand von Best-Practices-Werten zur Identifizierung potenzieller Verfügbarkeitsrisiken für Untersuchungen. Zeigen Sie die Bewertungen in benutzerdefinierten logischen Gruppierungen in Rot, Gelb und Grün an. Erweitern Sie die Ansicht, um weitere Detailebenen mit allen Regionen, aus denen sich die ausgewählte Gruppe zusammensetzt, oder metrische Zeitdiagramme anzuzeigen.