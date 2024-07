IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 kann zur Bestimmung der Systemleistung und Reaktionszeit, zur Bewertung des Netzwerkdesigns, zur Durchführung funktionaler Tests und zur Automatisierung von Regressionstests verwendet werden. Es wird als grundlegendes Werkzeug in einem umfassenden Testplan verwendet, um die Effektivität von Systemtests zu erhöhen, indem es einen strukturierten und systematischen Ansatz für alle Phasen des Systemtests bietet.