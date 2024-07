IBM® WebSphere® Remote Server, auch bekannt als IBM Retail Store Server, bietet eine serviceorientierte Architekturplattform für die Integration neuer und innovativer Technologien in verteilte Einzelhandelsumgebungen. Der Server wurde für entfernte Einzelhandelsstandorte entwickelt, an denen innovative kundenorientierte Technologien erforderlich sind, um auf neue Kundenanforderungen und Chancen zu reagieren. IBM WebSphere Remote Server ist in vier Editionen verfügbar und kommt mit zwei zusätzlichen Bundles, die in den Angebotsoptionen beschrieben werden. Diese Editionen sind darauf ausgelegt, einen zuverlässigen, sicheren Betrieb und eine zentrale Verwaltung der Technologie in Netzwerken mit mehreren bis Tausenden entfernten Standorten und Geräten zu ermöglichen.