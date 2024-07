Was ist IBM WebSphere Automation? Mit der IBM WebSphere Automation Software können Sie Betriebsaktivitäten zur proaktiven Reduzierung von Sicherheitsrisiken und schnelleren Beseitigung von Sicherheitsbedrohungen automatisieren. Befreien Sie den Workload Ihres Betriebsteams von arbeitsintensiven manuellen Arbeiten und gewährleisten Sie so die fortlaufende Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen mit automatisierter Anfälligkeitsbewertung, Verfolgung und Korrektur. Manuelle Aufgaben und ein unzulänglicher Überblick über Daten beeinträchtigen die Aufrechterhaltung eines robusten Sicherheitsniveaus. Mit WebSphere Automation bietet Ihnen IBM die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe Ihrer Teams zu vereinfachen. Automatisieren Sie Ihre vorhandenen Sicherheits- und Betriebsaktivitäten mit IBM WebSphere, um den Zeitaufwand für Abhilfemaßnahmen zur Bekämpfung von Bedrohungen zu reduzieren und Sicherheitslücken zu minimieren. Nutzen Sie Automation zum Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer kritischen Anlagen, damit sich Ihre Teams auf die wichtigsten Tätigkeiten konzentrieren können. Maximieren Sie ihre WebSphere-Investition Erhöhen Sie die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Leistung Ihrer WebSphere-Anwendungsworkloads Mehr erfahren Proaktive CVE-Korrektur Befreien Sie den Workload Ihres Betriebsteams von arbeitsintensiver manueller Tätigkeit. Blog lesen

Anwendungsfälle Proaktiver CVE-Schutz Gewährleisten Sie die fortlaufende Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen mithilfe automatisierter Anfälligkeitsbewertung, Verfolgung und Korrektur üblicher Schwachstellen und Sicherheitslücken (CVEs). Lesen Sie den Blog zur Vermeidung von Sicherheitslücken Verringern Sie die Zeit zur Behebung disruptiver Speicherlecks Erhalten Sie die notwendigen Erkenntnisse, um Speicherlecks zu beheben, ohne Ihr Betriebsteam damit zu belasten. Lesen Sie den Blog zur schnelleren Behebung von Speicherlecks Automatisierte Bestandsverfolgung für WebSphere Eine einzige verlässliche Quelle der Wahrheit für alle Implementierungsumgebungen. Verfolgen Sie all Ihre WAS- und Liberty-Server über ein konsolidiertes Dashboard. Lesen Sie den Blog zum Gewinn neuer Effizienz

Erfahren Sie, wie WebSphere Automation Ihren Betrieb und Ihre Sicherheit verbessert Modernisierung des IT-Betriebs Transformieren Sie das Management von Middleware-Technologien. Fokussierung auf Ihr Sicherheitsniveau Identifizieren Sie Log4j und andere kritische Sicherheitslücken mit WebSphere Automation. Agieren Sie proaktiv, nicht reaktiv. Seien Sie auf Sicherheitslücken wie Log4j/Log4Shell vorbereitet, die branchenweit zu Unterbrechungen führen.

Funktionalität Entdecken Sie den Wert von IBM WebSphere Automation Software Sicherer Betrieb Erkennen und beseitigen Sie Risiken automatisch und gewährleisten Sie auf diese Weise fortlaufende Compliance. Ein einziges Dashboard Vermeiden Sie Risiken proaktiv und verbessern Sie die Reaktionszeit. Automatisierte Benachrichtigungen Benachrichtigen Sie Ihre Teams über neue Vorfälle und Sicherheitslücken und deren Auswirkung auf die Umgebung.

Rundgang durch die Funktionen Erfahren Sie, wie WebSphere Automation Administratoren dabei hilft, die WebSphere-Sicherheit besser zu verstehen und effizienter zu verwalten. WebSphere Automation-Dashboard Überwachen Sie Ihren WebSphere-Bestand und erfassen Sie die gesamte Sicherheitslage sowie den Patchstatus und die Benachrichtigungen – in Echtzeit und auf einen Blick. WebSphere Automation funktioniert mit dem herkömmlichen WebSphere Application Server und WebSphere Liberty. Nach CVE filtern Zunächst filtern wir die Ansicht nach allgemeinen Schwachstellen und Sicherheitslücken (CVE). Server nach Schwachstellen filtern Filtern Sie das Dashboard, um ausschließlich Server mit übereinstimmenden CVE(s) anzuzeigen. Nach CVE-Ergebnissen filtern Zwei Server mit unterschiedlichen Risikostufen wurden als von dem von Ihnen ausgewählten CVE betroffen identifiziert. Schauen wir uns nun die angewandten iFixes für den ersten betroffenen Server auf der Liste an. Angewandte iFixes anzeigen Lassen Sie sich die Liste der iFixes, die auf einen Server angewendet wurden, in einem einzigen Fenster anzeigen, in diesem Fall für WebSphere name01. Serverdetails anzeigen Dieses Fenster ermöglicht den Zugriff auf detaillierte Informationen zu bestimmten Servern.

Serverdetails Hier kann der Anwender die WebSphere- und JDK-Versionen sowie alle angewandten iFixes und relevanten CVE(s) für diesen Server sehen, der gegenwärtig eine hohe Risikostufe aufweist. Sicherheitsalarme Der Tab „Sicherheitswarnungen“ bietet einen sofortigen und konsolidierten Zugriff auf kritische Informationen, die für die Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs unerlässlich sind. Alle Sicherheitswarnungen anzeigen In diesem Fenster wird jede CVE nach Risiko eingestuft und zusammen mit den betroffenen Servern angezeigt, sodass die größten Risiken und ihre Auswirkungen ganz oben stehen und zur Klärung bereit sind. Betroffene Server Zwei Server in diesem Fenster wurden als von dieser CVE betroffen erkannt und mit der entsprechenden Risikostufe gekennzeichnet. Betroffene Server anzeigen Das Dashboard ist jetzt so gefiltert, dass es nur noch Server anzeigt, die von dieser spezifischen Sicherheitslücke betroffen sind.