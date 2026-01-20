Verbundener Vertrieb für schnellere Angebote

Verbinden Sie Vertriebssysteme, um Daten zu synchronisieren, Angebote und Freigaben zu automatisieren und Teams Echtzeit-Erkenntnis in den Vertriebszyklus zu geben.

Kostenlos testen Live-Demo buchen
Zwei Kollegen geben sich im Büro die Hand

Zusammenhangslose Daten verlangsamen Geschäfte und führen zu Ineffizienz

Vertriebsteams verlassen sich auf CRM, Angebotstools, Vertragssysteme, Partnerportale und Order-Management-Plattformen. Allerdings bleiben diese Systeme selten synchron. Mitarbeiter verlieren Zeit beim Wechseln zwischen Tools. Forecasting wird unzuverlässig. Es ist schwierig, die Datengenauigkeit über den gesamten Verkaufszyklus hinweg aufrechtzuerhalten. Manuelle Übergaben verzögern die Angebotserstellung, Genehmigung und Auftragsabwicklung.

IBM® webMethods Hybrid Integration verbindet Ihr gesamtes Vertriebsökosystem und ermöglicht so Echtzeit-Datenflüsse zwischen CRM-, CPQ-, ERP- und Kundensystemen. Mit integrierter Governance und API-Sicherheit gewährleistet IBM webMethods Hybrid Integration die Datenqualität und Audit-Bereitschaft im gesamten Vertriebsprozess.
Logo von Salesforce
App-Symbol für die Integration von Microsoft Dynamics
Logo von SAP
Zendesk-Integrationssymbol

Skalierung von Vertriebsprozessen mit Sichtbarkeit und Geschwindigkeit

Steigerung der Transaktionsgeschwindigkeit

Automatisieren Sie Angebotserstellung, Genehmigungen und Auftragssynchronisierung in CRM, CPQ und ERP, um die Verkaufszyklen zu verkürzen.
Erhöhung der Forecasting-Genauigkeit

Streamen Sie einheitliche Echtzeitdaten aus allen Vertriebstools für zuverlässige Pipeline-Erkenntnisse und Absatzplanung.
Steigerung der Produktivität der Vertriebsmitarbeiter

Vermeiden Sie manuelle Updates und Werkzeugwechsel mit verbundenen Workflows, die eine automatische Ausrichtung der Systeme gewährleisten.
Verbessern Sie die Customer Experience

Gewährleisten Sie saubere und einheitliche Kunden- und Produktdaten an jedem Kontaktpunkt, von der Angebotserstellung bis zur Auftragsabwicklung.

Fallstudien

Logo von Komatsu
Logo von Carnival

Komatsu

Sehen Sie, wie unsere Kunden Unternehmenssysteme wie Salesforce für eine vernetzte Organisation integrieren.

Die Komatsu Geschichte lesen

Carnival Cruise Line

Erfahren Sie, wie eine kundenorientierte, API-gestützte Integration Carnival Cruise Line dabei unterstützt, Käufe und Buchungen in nahtlose Erfahrungen zu verwandeln.

Die Geschichte von Carnival lesen
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration den Bereich SalesOps dabei unterstützt, den Vertriebsprozess zu optimieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Vertriebseffizienz zu steigern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Test oder vereinbaren Sie noch heute eine Live-Demo.

 Kostenlos testen Live-Demo buchen