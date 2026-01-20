Vertriebsteams verlassen sich auf CRM, Angebotstools, Vertragssysteme, Partnerportale und Order-Management-Plattformen. Allerdings bleiben diese Systeme selten synchron. Mitarbeiter verlieren Zeit beim Wechseln zwischen Tools. Forecasting wird unzuverlässig. Es ist schwierig, die Datengenauigkeit über den gesamten Verkaufszyklus hinweg aufrechtzuerhalten. Manuelle Übergaben verzögern die Angebotserstellung, Genehmigung und Auftragsabwicklung.

IBM® webMethods Hybrid Integration verbindet Ihr gesamtes Vertriebsökosystem und ermöglicht so Echtzeit-Datenflüsse zwischen CRM-, CPQ-, ERP- und Kundensystemen. Mit integrierter Governance und API-Sicherheit gewährleistet IBM webMethods Hybrid Integration die Datenqualität und Audit-Bereitschaft im gesamten Vertriebsprozess.