Verbinden Sie Vertriebssysteme, um Daten zu synchronisieren, Angebote und Freigaben zu automatisieren und Teams Echtzeit-Erkenntnis in den Vertriebszyklus zu geben.
Vertriebsteams verlassen sich auf CRM, Angebotstools, Vertragssysteme, Partnerportale und Order-Management-Plattformen. Allerdings bleiben diese Systeme selten synchron. Mitarbeiter verlieren Zeit beim Wechseln zwischen Tools. Forecasting wird unzuverlässig. Es ist schwierig, die Datengenauigkeit über den gesamten Verkaufszyklus hinweg aufrechtzuerhalten. Manuelle Übergaben verzögern die Angebotserstellung, Genehmigung und Auftragsabwicklung.
IBM® webMethods Hybrid Integration verbindet Ihr gesamtes Vertriebsökosystem und ermöglicht so Echtzeit-Datenflüsse zwischen CRM-, CPQ-, ERP- und Kundensystemen. Mit integrierter Governance und API-Sicherheit gewährleistet IBM webMethods Hybrid Integration die Datenqualität und Audit-Bereitschaft im gesamten Vertriebsprozess.
Automatisieren Sie Angebotserstellung, Genehmigungen und Auftragssynchronisierung in CRM, CPQ und ERP, um die Verkaufszyklen zu verkürzen.
Streamen Sie einheitliche Echtzeitdaten aus allen Vertriebstools für zuverlässige Pipeline-Erkenntnisse und Absatzplanung.
Vermeiden Sie manuelle Updates und Werkzeugwechsel mit verbundenen Workflows, die eine automatische Ausrichtung der Systeme gewährleisten.
Gewährleisten Sie saubere und einheitliche Kunden- und Produktdaten an jedem Kontaktpunkt, von der Angebotserstellung bis zur Auftragsabwicklung.
Sehen Sie, wie unsere Kunden Unternehmenssysteme wie Salesforce für eine vernetzte Organisation integrieren.
Erfahren Sie, wie eine kundenorientierte, API-gestützte Integration Carnival Cruise Line dabei unterstützt, Käufe und Buchungen in nahtlose Erfahrungen zu verwandeln.
Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration den Bereich SalesOps dabei unterstützt, den Vertriebsprozess zu optimieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Vertriebseffizienz zu steigern.