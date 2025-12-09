Verbinden Sie Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot und mehr, um Ihren Stack zu vereinheitlichen und Kampagnen zu automatisieren.
Moderne Marketingteams arbeiten schnell, aber nicht miteinander verbundene Systeme bremsen sie aus. Sie verlassen sich auf Dutzende von Plattformen wie CRM, Analytik, Automatisierung und Zusammenarbeit, wobei diese jedoch selten miteinander kommunizieren. Manuelle Datenübertragungen verzögern die Weiterleitung und Zuordnung von Leads, während IT-Rückstände den Start von Kampagnen verlangsamen. Infolgedessen haben die Teams Schwierigkeiten, Echtzeittransparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle über die Marketingaktivitäten zu erlangen.
IBM webMethods Hybrid Integration führt alle Ihre Marketingsysteme unter einem einheitlichen Integrationsgerüst zusammen. Mit Low-Code-Design-Tools, umfangreichen vorgefertigten Konnektoren und Echtzeit-Datenflüssen können MarketingOps-Teams schneller starten, intelligenter automatisieren und unabhängig arbeiten, ohne die IT-Governance oder Sicherheit zu beeinträchtigen.
Streamen Sie Echtzeitdaten, um Leads sofort weiterzuleiten, Kampagnen auszulösen und Profile anzureichern. So beschleunigen Sie die Leadgenerierung und verbessern die Konversionsraten. Überwachen Sie jede Integration, jede Leistung und jedes Sicherheitsereignis von einem zentralen, einheitlichen Dashboard, damit Ihr Marketing mit maximaler Drehzahl läuft.
Automatisieren Sie Workflows, die CRM, ABM, Analytics und kreative Tools miteinander verbinden.
Reduzieren Sie die IT-Abhängigkeit durch intuitive Low-Code-Integrationen.
Synchronisieren Sie Marketing-, Vertriebs- und Analysedaten, um Engagement und ROI sofort zu verfolgen.
Gewährleisten Sie Compliance und Transparenz in allen verbundenen Systemen.
Srinivas Danduboyina
Supervisor of Enterprise Integration Architecture, Carnival Cruise Line
Bei unserer IT-Unternehmensintegrationsarchitektur steht der Gast im Mittelpunkt. Vom Einkauf über die Buchung bis hin zur Kreuzfahrt – unsere API-gesteuerte Architektur und unser ereignisgesteuertes ESB spielen eine Schlüsselrolle dabei, die Erfahrung für Gäste und Besatzung so angenehm wie möglich zu gestalten. ”
