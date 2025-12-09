Moderne Marketingteams arbeiten schnell, aber nicht miteinander verbundene Systeme bremsen sie aus. Sie verlassen sich auf Dutzende von Plattformen wie CRM, Analytik, Automatisierung und Zusammenarbeit, wobei diese jedoch selten miteinander kommunizieren. Manuelle Datenübertragungen verzögern die Weiterleitung und Zuordnung von Leads, während IT-Rückstände den Start von Kampagnen verlangsamen. Infolgedessen haben die Teams Schwierigkeiten, Echtzeittransparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle über die Marketingaktivitäten zu erlangen.

IBM webMethods Hybrid Integration führt alle Ihre Marketingsysteme unter einem einheitlichen Integrationsgerüst zusammen. Mit Low-Code-Design-Tools, umfangreichen vorgefertigten Konnektoren und Echtzeit-Datenflüssen können MarketingOps-Teams schneller starten, intelligenter automatisieren und unabhängig arbeiten, ohne die IT-Governance oder Sicherheit zu beeinträchtigen.