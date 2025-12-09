Automatisierung von Marketing-Workflows

Verbinden Sie Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot und mehr, um Ihren Stack zu vereinheitlichen und Kampagnen zu automatisieren.

Verbindung Ihres Marketing-Stacks ohne Komplexität

Moderne Marketingteams arbeiten schnell, aber nicht miteinander verbundene Systeme bremsen sie aus. Sie verlassen sich auf Dutzende von Plattformen wie CRM, Analytik, Automatisierung und Zusammenarbeit, wobei diese jedoch selten miteinander kommunizieren. Manuelle Datenübertragungen verzögern die Weiterleitung und Zuordnung von Leads, während IT-Rückstände den Start von Kampagnen verlangsamen. Infolgedessen haben die Teams Schwierigkeiten, Echtzeittransparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle über die Marketingaktivitäten zu erlangen.

IBM webMethods Hybrid Integration führt alle Ihre Marketingsysteme unter einem einheitlichen Integrationsgerüst zusammen. Mit Low-Code-Design-Tools, umfangreichen vorgefertigten Konnektoren und Echtzeit-Datenflüssen können MarketingOps-Teams schneller starten, intelligenter automatisieren und unabhängig arbeiten, ohne die IT-Governance oder Sicherheit zu beeinträchtigen. 
Vereinfachung, Automatisierung und Vereinheitlichung Ihrer Marketingaktivitäten

Streamen Sie Echtzeitdaten, um Leads sofort weiterzuleiten, Kampagnen auszulösen und Profile anzureichern. So beschleunigen Sie die Leadgenerierung und verbessern die Konversionsraten. Überwachen Sie jede Integration, jede Leistung und jedes Sicherheitsereignis von einem zentralen, einheitlichen Dashboard, damit Ihr Marketing mit maximaler Drehzahl läuft.
Kampagnendurchführung beschleunigen

Automatisieren Sie Workflows, die CRM, ABM, Analytics und kreative Tools miteinander verbinden.
Marketingteams stärken

Reduzieren Sie die IT-Abhängigkeit durch intuitive Low-Code-Integrationen.
Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen

Synchronisieren Sie Marketing-, Vertriebs- und Analysedaten, um Engagement und ROI sofort zu verfolgen.
Sicherheit und Governance gewährleisten

Gewährleisten Sie Compliance und Transparenz in allen verbundenen Systemen.
